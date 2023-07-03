Українські уроки Широкої війни разом з журналістом і письменником Василем Чепурним: "Росія розпадеться, утвориться Балто-Чорноморський союз, а Україна прийматиме мільйони біженців"

На каналі радіо LRT Klasika передача "Українська Хвиля".

У студії Олег і Олена Головатенки, вітаємо вас, друзі.

Сьогодні у передачі пропонуємо вам, друзі, зустріч з українським журналістом, письменником, громадським діячем Василем Чепурним. Ми спілкувалися з ним під час поїздки до Чернігова - міста, де живе і працює майстер красного слова.

Василь Чепурний - власний кореспондент парламентської газети "Голос України", автор кількох прозових видань, багатолітній голова Чернігівської обласної "Просвіти" імені Тараса Шевченка.

Нещодавно побачила світ його чергова книга "100 днів широкої війни", в якій автор зафіксував хронологію початку повномасштабного російського вторгнення на Чернігівщині у лютому та навесні 2022-го року.

Василю Чепурному притаманна яскрава влучність художнього слова, в основу якої закладена спостережливість поліщука, життєва мудрість письменника та нестандартність мислення. Пан Василь відомий своєю, так би мовити, незручністю для чиновників різних рангів. Він завжди має власну точку зору на суспільні події, явища, і з готовністю її відстоює.

Сьогодні разом з ним поміркуємо над актуальними темами, народженими війною, зокрема, які нові несподівані риси національного характеру відкрила в українцях велика війна.

Говорить журналіст і письменник Василь Чепурний:

- Перш за все, хочу сказати, що я по-доброму заздрю українцям, які живуть у Литві. Не тому, що вони (тікали - ред.) від війни, від тривог повітряних далеко, а тому що в Литві саме. Бо я давно і ніжно люблю Литву, хоча всього один раз там був, не дуже і знаю. Мене там, до речі, сприймали за литовця з дружиною. Ми там відпочивали в останній рік Совєцького Союзу ще. І там, де ми прогулювалися, то на неї нуль уваги, а до мене віталися labas vakaras, laba diena! Насправді у нас давні, глибинно давні зв'язки. Ми були в одному Великому князівстві Литовському.

І ті місця, де я народився і виріс, вони позначені литовськими, можна глибше сказати, балтійськими впливами. Ну, наприклад, село Жукля. Це абсолютно литовське слово. Убідь річка. Микола Адаменко досліджував, що це з Литви йде. У нас взагалі гідронімів, тобто назв річок озер, багато. Гідроніми мають таку особливість, що вони зберігають давнішу пам'ять, ніж навіть назви міст. Так от дуже багато гідронімів саме того періоду.

Але, повертаючись до теми війни. Чесно кажучи, українці, яких я добре знаю, бо сам є ним і маю до них діло, як казав Ющенко, "я дуже добре знаю свою націю", то здивували самопожертвою, героїзмом, готовністю помирать за Україну. Це неймовірно. Це те, що ми десь читали там у книжках, у фільмах. Це було патетично, це було кіношно, це було якось героїчно але награно, коли ми це дивилися, бачили.

Коли Левко Лук'яненко казав, а я пишу його книгу-біографію, він казав: "Ми переможемо тоді, коли будемо готові вмирати за Україну", то це сприймалося як фраза красива, але така нежиттєва. А життя показало, що так, правда, це в нас є. І ось зараз у цей час, коли ми там у підвалі "Просвіти" виховували молодь, певні лекції там читали патріотичні, я, чесно кажучи, більше слідкував за санітарно-гігієнічним станом, щоб вони там менше пиво пили.

Але, коли стався 2014 рік, оці хлопці без жодних розмов і умовлянь пішли на передову. Мінімум троє з тих, хто були у нас у підвалі, виховувались, вони загинули. Тобто оця готовність помирають за Україну - це неймовірно! Вона у нас, виявляється, нікуди не ділась попри Радянський Союз, оце все виховання, бездуховність. І ще багато чого можна на говорить, але вона, виявляється, є! Ген козацтва виявився незнищенним.

Це те, що мене здивувало найбільше.

- Українці довготерплячі, і дуже часто ми бачимо на прикладах новітньої історії, як ми, на жаль, забуваємо уроки ті, які вже пройшли. Уроки, які зараз українська нація проходить, не забудуть? Воно викристалізується у щось конструктивне і, власне, у те, що допоможе потім українському народові розвиватися і державі також бути повноправним членом і Європи і світової спільноти?

- Якщо у нас попри все не забулись у роки української революції 1917-1920 років, незважаючи на те, що та революція програла на відміну від тієї ж Литви, до речі, Фінляндії, Естонії і Польщі... Україна програла тоді в силу різних причин, але уроки ті все одно не забулися. Через діаспору, через повернення. То зараз, коли нас підтримує весь світ, коли весь світ дибки стоїть навколо України, дивуючись... Байден сказав: "Мало який народ у світі так боровся за свою свободу і незалежність як українці". Або начальник об'єднаних штабів Армії США Міллі. Його запитав якийсь конгресмен чи сенатор про цю війну: "Чи воювали б українці, якби ми не надавали їм допомогу, зброю перш за все?". То генерал відповів геніально. Каже: "Українці - це такий народ, що, якби не було чим воювать, воювали б вилами і кілками. Ну, звичайно, програли б, але воювали". Тобто зараз, коли ми отак воюємо, то безумовно, це вже не забудеться, не знищиться, не розповзеться. Хоча, безумовно, проблеми будуть після перемоги, бо багато молодих, гарних, красивих, розумних залишили цей світ на полях битв, а багато непорядних і корумпованих набивали кишені. І зіткнення цивілізацій відбудеться обов'язково. Дай Бог, без Коліївщини. Тобто зіткнення нової України і старої корумпованої. Тієї, що 30 років вилущувалася із Совєтського Союза, зіткнення оце обов'язково буде. І повторюю, я сподіваюсь, що воно відбудеться без Коліївщини, але буде гострим.

- Що робити з природною міграцією, коли виїхали мільйони, і, напевно, мільйони і залишаться за кордоном, на жаль?

- Так, на жаль, це біда. Ми її повністю не зможемо подолати, тому що Захід, скажемо відверто, зацікавлений у тому, щоб у них був приплив освічених людей. В основному працездатного віку, що можуть народжувати дітей або мають дітей. Захід і в цьому зацікавлений, і це природньо. Його у цьому не можна винити. Він створює умови різні. Просто українській владі треба створювати такі умови, щоб люди хотіли повертатися. Це одне. По-друге, я сподіваюсь, що після нашої перемоги Захід продовжить виконувати свої обов'язки. Я вважаю, це їх обов'язками. Вони це говорять про це, бо ми їх захищаємо. Якщо б не в Україні війна була, якщо міністр фінансів Німеччини казав, що Україна 6 днів буде воювати і впаде, то де була б російська армія? У Польщі була б, у Литві, в Естонії, Латвії і так далі. Тобто, вони розуміють, і президент Литви Науседа це каже прямим текстом. І особливо міністр закордонних справ. Здається, це онук Ландсбергіса, того основоположника Литовської відновленої держави. Теж каже прямим текстом, що захід зобов'язаний. Так от, коли захід буде виконувати свої обов'язки по відновленню України і тут буде грандіозне будівництво, проекти всяке-всяке різне, і, відповідно, гроші прийдуть, то я думаю, що дуже багато молодих і працездатних людей повернуться з-за кордону в Україну. Хоча, звичайно, все одно не всі.

- Ви написали книжку дуже швидко про 100 днів широкої війни. Ви її називаєте так. Чого вам коштувала ця книжка? Тому що писати про те, що відбувається навколо, а навколо відбувався справжній жах. Чернігівщина відчула однією з перших областей на собі, що таке російський чобіт, що таке росіяни справжні і яка їхня сутність? Ну, власне, книжка написана…

- Ну мені це коштувало, як і всім. Я в цьому не був оригінальним. Всі ці вибухи і вояки до мене, слава Богу, не дійшли. Я в окупації не перебував, а люди гірше переживали. Якщо от, наприклад, про Ягідне, я думаю, всі чули, де тримали в підвалі все село живим щитом. Але перед тим, мене вразив такий епізод, вони заганяли усіх селян у підвал. У тому числі вимагали, щоб йшов у підвал молодий чоловік. Йому десь 35 років. Я зараз прізвище, на жаль, не згадаю. І хтось із тих росіян каже: "Становись на колени!". Той каже: "Ще чого?! Це я буду на своїй землі на коліна ставати!". Вони його вбили. Але оцей навіть факт, що простий чоловік, ніякий навіть не воїн він, і отак себе проявив. Або у Ріпках, коли прийшли росіяни до голови районного Товариства мисливців і рибалок, його прізвище Кульгейко Анатолій, вимагати списки, щоб забрати зброю мисливську, то він підірвав гранату. Сам загинув, і двоє загинуло окупантів. І це ось тут у нас, на Чернігівщині. Це не якісь там галичани, бандерівці і так далі. Це наші люди, і це ми ще не все знаємо, не всі такі приклади знаємо. Або, як можна вже зараз сказати, коли якимось чином люди зрозуміли, читачі Фейсбуку, що я маю якийсь вихід на певні структури, які коригують удари, і мені як стали писати і дзвонити з усіх сіл знайомі і незнайомі. Я, звичайно, просіював, тому що всякі люди є. І потім багато було таких, що інформація дуже неточна, приблизна: "От біда, їдуть росіяни". Які їдуть? Куди? В якому напрямку? Скільки і яка техніка? Ну, тобто не на всі питання відповідали.

Книга Василя Чепурного "100 днів широкої війни" / фото з особистого архіву

Але про книжку. Я писав тому що, коли пройшов шок першого дня війни, коли я стояв на трасі в Гончарівську, там у нас 1-ша Сіверська танкова бригада, і незліченною колоною йшли БТР, танки і БМП, грузовики йшли. Ясно, що на війну. І не тільки я, до речі, щоб їх якось підтримати, стояв і кожному екіпажу показував знак "V" латинський, і майже всі відповідали. До речі, ну що я ще міг зробити тоді? Більше нічого в той час. А коли вже цей шок пройшов, то я став писати, бо писати - це мій природній стан. І кожного дня намагався на фейсбуці писати. І людям це якось сподобалося багатьом. І, коли зв'язок зникав, бо були проблеми з Інтернетом і все таке, то потім дзвонили і переживали, і я зрозумів, що треба кожен день писати хоча б тому, щоб дати зрозуміти, що я живий.

Тоді, як В'ятрович у нас в Чернігові сказав, найпопулярнішим було питання "Як ти?". Усіх до всіх. Таким чином я писав. Ні про яку книжку я не думав, та й взагалі думалось про те, чи Україна вистоїть. Яка книжка, звичайно. А вже потім, коли кацапів прогнали, і вже ген-ген! Уже я дописав може до 150-го дня, то Любов Голота, відома письменниця наша, сказала, що це готова книжка. Вона попросила для своєї газети дати 7 днів, вибрати які-небудь. Я вибрав, подивився, що воно дійсно має більш-менш довершену форму відносно. То я сів, це бігом зібрав, хоча це теж робота була навіть технічно. З Фейсбуку попробуй витягнути старі матеріали, але якось це все зробив. Адміністрація обласна правда допомогла. Перші 300 примірників видали за свої кошти. Наступні 400 я видав вже за свої. Чому широка війна? Тому що кожна війна повинна мати назву. Називати російсько-українською неправильно, тому що російсько-українська почалась з 2014 року, а саме оцю, що другий рік триває, треба було назвати якось окремо. Як назвати? По аналогії з фінами? Зимова не підходить. З французами і англійцями всякі "столітні", не дай Бог, "троянди" там "білої-червоної", і вся романтика середньовічна - це не підходить. А якраз "Широка" підходить, тому що широке було залучення людей з обох боків фронту. Та й не тільки з фронту, а і по всьому світу. Широкий наступ був, широке число жертв було. Та і ще. Ну все широко, на всю ширину України практично можна вважати. Тим паче з білоруським кордоном, який теж є майже фронтовим.

Таким чином назва ця з'явилася Широка війна. І я так бачу, що багато хто її прийняв. Бо говорити "широкомасштабне вторгнення" - це довго. Широка війна - коротше, простіше і зрозуміліше. Книга розійшлась, багато замовлень по всій Україні і відгуки. Не знаю, критичних чомусь немає. Може тому, що тема така делікатна. Війна, тому і не не хочуть критикувати книжку. Ну у всякому разі я радий, що це зафіксовано. У чернігові, до речі, вийшло вже 12 книг про цю війну. Я не знаю, чи у Києві стільки вийшло навіть. Хоча Київщина ж була окупована також частина. Тому чернігівці молодці, бо різні точки зору, різні враження. Таким чином пазли оці складуть, щоб уявити загальну картину. Насправді людська психіка так влаштована, що багато чого забувається. Не тому, що людина така нетямуща, тому що організм не хоче багато негативу.

Василь Чепурний і фотолітописець Широкої війни у Чернігові Владислав Савенок / фото: Юрій Хромушин

Я отой єдиний марафон не міг і зараз не дуже хочу слухати. Ну тоді особливо, бо все було трагічне, і все було таке "все пропало". Тільки руки вгору, здавайся і так далі. А я намагався, коли писати, намагався все-таки там десь через молитву, десь через якісь епізоди реальні, я нічого не вигадував. Там прізвищ, одних названих прізвищ 49. А ще багато є не названих з різних причин. Військові, наприклад, то я не називав, звичайно. Там ще дехто. Тому це реальні люди, реальні історії. Одна депутатка районної ради каже, що я читала ваші пости у погребі собі і сусідам. І дякувала через те, що там був оптимізм. Ну не такий телячий, ясна річ, але все-таки щоб люди розуміли, що ця війна - не просто трагедія... Харчування, вибухи, загибелі, бомби... Все це правда. Але у такому глобальному і великому вимірі ця війна очищаюча. Це війна визвольна, вона визволяє і державу нашу, але вона визволила масу народу від русского міра.

Ті люди, що були за московську церкву, "кам же ми без Пушкіна", - оце все відсіюється як полова. Не в усіх, звичайно. Ще багато досі. І, до речі, мені так здається (це я може в сторону слухачів ваших шпильку кину, вибачте), але мені здається, що ті люди, які дуже зарано виїхали з України, я абсолютно ні в якому разі не засуджую за це, але мені здається, що ті, що виїхали дуже рано, залишили багато в собі отого "русскомірного". Наприклад, Булгаков. "Ну как же так запрещать Булгакова?!", наприклад. Чи Пушкіна. "Це ж великий поет!". Кому він великий? У Литві знають про Пушкіна? Хай попитають у будь-якого інтелігента, хто такий Пушкін.

Василь Чепурний / фото з особистого архіву

- Війна як лакмус викристалізувала дуже багато основоположних речей для нації. В тому числі основу будь-якого народу, будь-якої національної самоідентифікації. Основа - це мова! Рідна мова. Мільйони українців розкидані по світах, і певна частина цих українців, на жаль, і зараз, переживши і обстріли, і бомбардування, а багато хто виїхав з окупованої території, так само послуговуються російською мовою. Литва - це не виняток, на жаль, при цьому. Які би аргументи ви сказали тим людям, які зараз з якихось причин поки не наважуються або не хочуть переходити на рідну мову?

- Ну, якщо їх війна не виховала, то тут аргумент - тільки час. Тільки зміна політики тих держав і тих середовищ, у яких живуть ці українці. Бо вони у певному середовищі живуть, не обов'язково діаспорному. Але на роботі, наприклад, там десь працюють, в іншомовному хай. Тільки отаке, тільки цей час. І плюс оці контакти з батьківщиною, де зміни відбуваються надзвичайно швидко. Я думаю, що вони теж будуть впливати. Тому що зараз, уявляю собі, що приїде хтось там з Великобританії, чи з Німеччини, чи звідки-небудь, які виїхали в перші дні війни цієї Широкої, і побачать, що у Чернігові немає пам'ятника Пушкіну. Для них, які виховані на російській культурі, звичайно, для них це буде шок. Але коли вони поговорять з чернігівцями - з рідними, близькими, сусідами, знайомими - побачать, що для чернівців це не є шоком, м'яко кажучи. А багато хто скаже: "Так і правильно! Навіщо нам здалася...". Ну вони скажуть інакшими словами, грубішими, але суть зрозуміла. Тобто для чого нам здалося все російське?

- Це при тому, що Чернігів вже був суттєво зросійщений, будемо справедливими…

- Чернігів після Хрущова, який реформував збройні сили СССР, точніше кажучи, коли він відправив у відставку дуже багато офіцерів, скоротили армію, і багато з них поселились у Чернігові, тому що тут і гриби, і річка, і Київ близько, і полювання, і чиста природа. Це ж до Чорнобиля було. А вони всі ж були зрусифіковані, бо пройшли совєцьку армію. І їхні діти, їхні онуки. Тому Чернігів був зрусифікований саме з тих часів. Бо, наприклад, ще Тичина згадував, коли він вчився у семінарії, і вони сиділи на дзвіниці Троїцького собору, гойдали ногами і співали українських пісень. Тобто для Чернігова була природна українська мова. А вже от у 1960-ті роки це було зрусифіковане. Але, я ж кажу, війна надзвичайно все змінила. Якщо , до прикладу, сусіди "Просвіти" російськомовні. Вона єврейка, він не знаю.

Вони кажуть, що нас внучка перевищила. Як? Трирічна онучка приходять з дитсадка до них жити там на якийсь час. Батьки віддають діду і бабі. І каже: "Все! Чого ви говорите по-російськи? Росія на нас напала, говоріть по-українськи!". Вони мусять з нею говорити українською. Вони сміються і кажуть, що Путін і онучка нас українізували. Ну це такий наче побутовий приклад, але таких прикладів насправді маса. Так що міняється Україна в плані мови, будуть мінятися і ті українці, але повільніше, можливо, бо менше.

У кого більше контактів, ті швидше. Ті українці, які за кордоном, теж будуть мінятися. Бо Україна інша, і вони мусять ставати іншими, більш українськими. Так що я оптиміст тут!

- Що би Ви хотіли передати українцям у Литві? З якими словами звернутися? Ну і можливо, взагалі Литві?

- Я би хотів сказати, що наш шлях з Литвою спільний. І історичний, я вже говорив, і в перспективі. Наш шлях спільний з Литвою, Латвією Естонією і з Польщею, особливо з Польщею і Литвою. Колись і Білорусь приєднається. І цей шлях - Балто-Чорноморський союз. Як би він не називався. І він, до речі, формується вже зараз на наших очах. Тому що вже років десять, мабуть, діє Литовсько-українсько-польська бригада. Є військове з'єднання, вже воно діє. І зараз військові Литви, Латвії і Естонії віддають нам значну частину свого озброєння, яке є. І Польща дуже багато дає. Вони вже формують оцей бойовий союз за допомоги Великобританії, яка має потужніші ресурси і можливості.

І оцей союз якраз найбільш ефективний буде у плані захисту нас, тобто оцих п'яти країн, і колись з перспективою Білорусі також. І оцей санітарний кордон з Росією з радістю прийме НАТО, з радістю США прийме і весь світ. Тим паче, Росія розвалиться, там буде хаос, бардак і бунт "бессмысленный и беспощадный", як казав їхній класик. І Захід буде радий, що такий виникне санітарний кордон, який від цієї "бурлящей, кипящей і русскоговорящей" маси захистить його.

Так що перспектива у нас бути у спільному єдиному оборонному союзі.

- Дискурс був публічний нещодавно, де Ви ставили це питання: як нам бути з Росією?

- Росія безумовно розпадеться. Коли я це починав говорити у своїй першій книзі "Акурайку", то, наприклад, наш міський голова Владислав Атрошенко сміявся. Коли я це став у другій книзі це казати через кілька років, він каже, що ти це десь списав у когось. А тепер я включаю ютуб-канали (телевізор я не дивлюсь давно і принципово, він мені не цікавий, він дебілізує народ, а не просвіщає), інші ресурси Інтернет, телеграм і так далі, і читаю. Вже все, тема ця перестала бути маргінальною, тобто вже люди всерйоз і наші, і закордонні аналітики говорять про це. І навіть те, що я висловлював колись. Казав, ніби це була фантастична ідея дивакуватого дядька, що першою вийде з Росії не Чечня і не Кавказ, а цілком можливо навіть, що вийде Якутія Саха. Мені казали: "Ти що?". Ну ще Татарстан, бо в них нафта. А тепер дивлюсь ютуб-канал, і Андрій Ковальов, відомий дослідник історії церкви, і зараз він виступає як речник Генерального штабу Збройних Сил, він каже, що цілком можливо, що першою вийде Якутія зі складу Російської Федерації, тому що там алмази основне. А Якутії дістається 8% їхніх же алмазів. І коли почнуться санкції, а вони ж таки спрацьовують, хоч і повільно, почнеться там оцей роздрай, то Якутія цілком може вийти першою. Тобто перспектива така, що Росія розпадеться. Це вже для мене вирішене питання. Але хвилює інше, про яке ще взагалі ніхто не задумується.

Величезна маса росіян хлине ж в Україну. І ми ж гуманні, ми ж хороші, ми ж благородні, і ми їх приймемо. Колись я їду, а це було після 2014 року до цієї Широкої війни, у Грем'яч (населений пункт в Україні на кордоні з РФ - ред.). Це прикордонне село, прикордонна застава, якесь редакційне завдання виконував. Везуть мене два офіцери-прикордонники в машині, дорога далека туди. Я думаю, ну я скажу, спровокую їх, вони скажуть, що дядько дурний. І кажу, знаєте, що ми тут обговорюємо, треба будувати табори для біженців з Росії.

Вони обоє повертаються, один мало руля не кинув: "Так ми ж своєму начальству це вже давно говоримо!". Виявляється, не я один це думаю. А нам дійсно це треба думать, тому що, як писав колись Шевченко: "Що, хвалитесь, що Польща впала? Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила!". І коли падатиме отака могутня, фізично величезна держава, у неї та велич тільки і лишилася фізичною, звичайно. А не моральною. Але, тим не менше, проблеми будуть у багатьох. Біженці ті ж самі, і це будуть мільйони.

І нам треба придумувати зараз уже, що з цим робить. Ми не закриємо наглухо кордони, ми не вириємо ровів з крокодилами, як деякі мудрагелі пропонують. І стіну не збудуємо таку, щоб перелізти не можна було. Це все дурниці, ми сусіди, від цього нікуди не дітися. Зрештою, українці історично мають місію, на жаль чи на щастя, цивілізувати російські території. Ну згадати, наприклад, ту ж церкву. Маса російських архієреїв російської церкви, був такий період при Катерині Другій, що всі були архієреї російської церкви українцями. Звичайно, нам нема чого може і гордитися. Тому що той же Феофан Прокопович придумав Петру 1-му багато реформ, які нам зараз гикаються. Але тим не менше, це факт. Російська імперія, як і радянська, є значною мірою, на жаль, продукт українців. Ми відповідальні за цю імперію. І, коли вона буде валитися, ми ніякими стінами від неї не відгородимося. Нам зараз треба продумувати, що і з оцим усім робить.

Василь Чепурний з ведучою радіопередачі "Українська Хвиля" Оленою Головатенко / фото з особистого архіву

- Нагадаємо слухачам, Ви є власним кореспондентом парламентської газети "Голос України". І цікаво попитати, якими вам пам'ятаються перші дні війни, і як вони відбилися на роботі друкованого органу парламенту? Тобто ми знаємо, що було засідання парламенту, коли ухвалили найважливіше рішення у перші години війни. Цікава ця редакційна кухня під час війни.

- Газета виходила весь час, але передплатникам практично не надходила перші пару місяців, мабуть, війни. А роздавали там Теробороні у Києві особливо. Виходила скороченим об'ємом, безумовно, але тим не менше виходила. І роздавали бійцям. Куди могли доставити, туди і доходили, роздавали. Зараз відновлює свої потужності, наскільки це можливо. Бо ця війна - удар по пресі, багато газет зникло. Наприклад, моя улюблена газета "День" припинила вихід, вона тільки в Інтернеті. Газета "Дзеркало тижня" не виходить. Районні газети ряд не виходять, багато. "Голос України" виходить, але, звичайно, теж має проблеми. Ну, але нічого. Що ж зробиш? Ми ще не уявляємо масштабів війни у наших конкретних проявах побутових. Навіть ми багатьох людей зустрічаємо, яких давно не бачили, і про себе жахаємося, як вони змінилися навіть зовнішньо. А що казати внутрішньо? Скільки ще буде всяких неврозів, психозів і далі не хочу продовжувати, до чого це веде?

На жаль, це все буде, і до цього нам треба готуватись теж. Ну, звичайно, ми все не охопимо. Тим паче, я ж кажу, найактивніша частина українського суспільства на фронті. Але треба готуватися, вивчаючи досвід тих же американців після їхніх воєн, інших країн, армії яких воювали і потім мали психологічні травми різноманітні. Тому ми говоримо, а тут на трейлері повезли танк. Чернігів - не фронтове місто, але, безумовно, війна скрізь відчувається. От певно на ремонт повезли. Звична, на жаль, у нас картина. Що ж, Україна воює, але головне, що Україна переможе, і в цьому сумнівів немає жодних.

Коли це буде? Я планую наступного року, вже купив сандалі такі міцні, підніматися на Чуфут-Кале. Чуфут-Кале - це гора, правильно сказати плато, яке є святим місцем для караїмів, а для мене воно є цікавим. У Криму біля Бахчисараю. Я туди двічі підіймався. Для мене воно цікаве тим, що там неймовірно близько небо, і я наступного літа обов'язково туди піднімуся. Тобто цього року ще ні. Ще там буде дуже все загиджено, і ще війна йде.

А наступного року я впевнений, що Крим буде українським, і всю ту нечисть звідти вичистять поступово. І України слава стане поміж народами, як співається.

- Ви слухали передачу "Українська Хвиля". Нагадаємо, сьогодні у ній взяв участь журналіст і письменник, громадський діяч Василь Чепурний. До ефіру передачу підготували і провели звукорежисер Сонат Ядавічєне та журналісти Олена і Олег Головатенки. Почуємося з Вами, друзі, наступної суботи, як завжди о 14:30. Також "Українську Хвилю" можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті LRT.lt.