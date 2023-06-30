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Новини2023.06.30 16:21

Голова української воєнної розвідки: ФСБ Росії отримала завдання вбити Пригожина

B
BNS 2023.06.30 16:21
Кирило Буданов
Кирило Буданов / фото Би-би-си

Голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) отримала завдання вбити Євгена Пригожина, керівника приватної військової компанії "Вагнера", який спровокував заколот минулого тижня.

У повідомленні, розміщеному в п'ятницю на платформі Telegram, каналі української розвідки, цитується інтерв'ю Буданова американському журналісту Говарду Альтману.

"Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина було доручено ФСБ. Чи вдасться їм це зробити, покаже час. Так чи інакше, всі можливі замахи не будуть швидкими. Потрібен певний час, щоб вони розробили відповідні методи і вийшли на той рівень, коли будуть готові до масштабної операції", - сказав пан Буданов.

"Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи зможуть вони це зробити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?" - сказав він.

Відповідаючи на запитання про емоції, які викликала новина про заколот Пригожина на минулих вихідних, керівник воєнної розвідки сказав: "Будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію обстановки, не можуть бути успішними: "Будь-яка дія, спрямована на дестабілізацію Росії, є корисною для України, тому я був у гарному настрої".

Він також підтвердив, що українська військова розвідка давно знала про наміри здійснити такі дії на території Росії.

Минулими вихідними в Росії Вагнер захопив військові бази в південному місті Ростов-на-Дону і погрожував повалити військове керівництво країни, але врешті-решт відмовився від оголошеного походу на Москву. Тоді Кремль оголосив, що Пригожин поїде до Білорусі, куди також дозволили виїхати найманцям Вагнера.

# Росія
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