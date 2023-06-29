Підтримка іміджу столиці Литви: на вулицях Вільнюса під час саміту НАТО не буде старих тролейбусів

Лише за кілька тижнів Вільнюс прийматиме саміт НАТО, під час якого в місті діятиме низка обмежень. LRT.lt поцікавився, чи готова система громадського транспорту столиці до очікуваного навантаження.

Тролейбуси просто зупинилися

LRT.lt уже писав про інцидент, коли одного ранку тролейбуси в частині столиці тимчасово зупинилися. За словами містян, довжелезні черги з тролейбусів утворилися під час підйому на пагорб Тауро, а також на вулиці Басанавічюса та проспекті Саванорю.

Городяни підозрювали, що тролейбуси не можуть ходити через перебої з електрикою. Як пізніше розповів LRT.lt фахівець відділу комунікації та маркетингу Вільнюського громадського транспорту Вігандас Керас, причиною інциденту став збій в електромережі.

"О 8.10 ранку було отримано повідомлення про те, що напруги 10 кВ, яка забезпечує електроенергією тролейбусну підстанцію, розташовану на вулиці Швесос у Вільнюсі, немає. Це призвело до тимчасової зупинки тролейбусного руху на проспекті Саванорю і Науяместісе. Через 40 хв напругу відновили, що дало змогу відновити рух тролейбусів. Ми хотіли б вибачитися перед пасажирами та іншими учасниками руху за завдані незручності", - сказав він.

Вимушений простій тролейбусів у центрі Вільнюса через ДТП. Ілюстративно / фото: Олег Головатенко / LRT

Однак цей інцидент не вислизнув від уваги городян. Вони задалися питанням, що буде, якщо подібний збій станеться під час саміту НАТО, коли рух у місті і так буде сильно обмежений, і чи не викличе він ще більшого хаосу.

Невизначеність усе ще зберігається

Фахівці JUDU, коригуючи маршрути автобусів і тролейбусів, запевняють, що намагатимуться забезпечити максимально плавне і комфортне пересування населення. Також рекомендується заздалегідь планувати поїздки та обирати роботу з дому.

Однак, принаймні, на цей момент, визнається, що остаточні плани руху громадського транспорту під час саміту НАТО 11-12 липня будуть оприлюднені лише наступного тижня. Відповідно, громадянам важко детально спланувати свої поїздки.

Той факт, що впродовж кількох днів громадський транспорт буде безкоштовним, має хоча б частково зменшити незручності для містян.

Тролейбусы / Фото BNS

"Вільнюська міська рада підтвердила, що під час саміту НАТО 10-13 липня громадський транспорт буде безкоштовним. Це рішення компенсує жителям і гостям Вільнюса незручності, спричинені обмеженням автомобільного руху", - сказала LRT.lt менеджерка з комунікацій та маркетингу Вільнюського громадського транспорту (VVT) Гедре Буйвідайте.

Підготовка до можливих провокацій

Відповідаючи на запитання, як VVT готується забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту в цей період, Гедре Буйвідайте зазначила, що інциденти і збої в контактній мережі зазвичай не пов'язані з її станом або обслуговуванням.

"Вони спричинені пошкодженнями, що виникають унаслідок повсякденних дорожньо-транспортних пригод. Напередодні саміту НАТО на ключових вулицях проводяться додаткові перевірки повітряної контактної мережі та її частин. Крім звичайної повсякденної діяльності, буде вжито додаткових заходів для забезпечення безперебійного руху транспорту. Під час заходу буде посилено режим очікування, персонал пройде додаткову підготовку, а бригади будуть готові оперативно відреагувати на будь-який інцидент", - розповіла про закулісні приготування прес-секретар компанії.

Буйвідайте зазначила, що також оцінюють ризик різних можливих провокацій і ведуть підготовку до всіх можливих сценаріїв, включно з кібератаками на систему громадського транспорту.

Громадський транспорт у Вільнюсі / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ми не побачимо на вулицях старі тролейбуси

Напередодні саміту НАТО громадяни могли помітити, що місто дійсно починає "сяяти": проводяться роботи з ремонту вулиць і заміни тротуарів. Це частково торкнеться і громадського транспорту.

За словами Гедре Буйвідайте, під час масштабної політичної події вулицями столиці курсуватиме менше старих тролейбусів Škoda.

"Під час саміту НАТО в місті курсуватимуть нові тролейбуси, а старі тролейбуси Škoda будуть випущені тільки в тому разі, якщо виникне додаткова необхідність змінити або додати їх до запланованих маршрутів", - сказала представниця VVT.

Рух на дорогах / D. Umbraso/LRT nuotr.

Водії маршрутних автобусів і тролейбусів також проходитимуть відповідне навчання. "Вони пройдуть додаткове навчання, як забезпечити якісне обслуговування на спеціальних маршрутах, і отримають пам'ятки про те, як діяти в конкретних випадках або незапланованих ситуаціях", - додала Буйвідайте.

Менше обмежень

У вівторок Вільнюське міське самоврядування оголосило про оновлення схеми обмежень руху на час проведення саміту НАТО 7-13 липня.

"Як було оголошено раніше, обмеження руху під час саміту НАТО поширюватимуться на Старе місто, частину центру міста і територію Вільнюського аеропорту, а також на під'їзди до Литовського виставкового і конгресного центру "Litexpo".

Ми постійно отримуємо побоювання від мешканців і підприємців, які проживають у заборонених зонах, що оголошені обмеження сильно обмежать їхню можливість пересуватися містом і отримувати необхідні ресурси. Тому після зустрічей із зацікавленими групами ми узгодили варіанти з іншими органами влади і тепер можемо поділитися оновленими схемами обмеження руху. Ми сподіваємося, що це внесе більше ясності", - сказав Адам Бужинскас, директор адміністрації Вільнюського міського самоврядування.

Старе місто та центр міста - це райони, де відбулося найбільше змін. Тут передбачені зони розвантаження і навантаження товарів, посадки і висадки пасажирів, а також місця для паркування автомобілів мешканців Вільнюса, які проживають у забороненій зоні. Рух пішоходів буде обмежено в районі президентського палацу 11 липня з 15:00 до 24:00, у решту часу пішоходи зможуть користуватися іншими частинами Старого міста і центром міста без обмежень.

Старе місто Вільнюса / E. Blaževič/LRT nuotr.

У районі аеропорту обмеження руху будуть короткостроковими і діятимуть на вулицях А. Густайчю, Орейвю та Вікінгів. Пасажири з авіаквитками зможуть потрапити як до терміналів аеропорту, так і на парковки без необхідності отримання окремих дозволів. Якщо ви прибуваєте автомобілем, рекомендується скористатися маршрутом вулицями Гірено та Вайткауса.

Для забезпечення доступності жителів Лаздінай і Каролінішкес проспект Лайсвес від вулиці Архітекторів буде відкритий для всіх транспортних засобів у північному напрямку. В'їзд у житлові райони в південному напрямку буде можливий тільки із Західного об'їзду та прилеглих вулиць.

Після внесення змін до запланованих обмежень руху автотранспорт зможе рухатися вулицею Осло та ділянкою вулиці Мішкіню між вулицями Осло та Пароду без будь-яких серйозних обмежень - рух може бути зупинений на короткий час, а для в'їзду на територію підприємств, розташованих на цих вулицях, не буде потрібен дозвіл.