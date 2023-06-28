Naujienų srautas

Товари подвійного призначення. Ілюстративно
Новини 36 хв. тому

Литва заборонила транзит через свою територію деяких товарів подвійного призначення

НАТО
Новини 1 год. тому

Президент Литви: Відмова від Плану дій щодо членства скоротила б шлях України до Альянсу

Ольга Стефанішина
Новини 2 год. тому

Варіанти гарантій безпеки для України озвучать у Вільнюсі, – Стефанішина

Президент Литви Гітанас Науседа
Новини 3 год. тому

Президент Литви Гітанас Науседа: Необхідно використати "повстання Вагнера", щоб наблизити Україну до НАТО у Вільнюсі

Габріелюс Ландсбергіс
Новини 4 год. тому

Члени НАТО зобов'язані надати Україні чіткий шлях до Альянсу, - Габріелюс Ландсбергіс

Прапори країн Балтії
Новини 4 год. тому

Глави парламентів країн Балтії закликають визнати ПВК "Вагнер" терористичним угрупованням

Президент Литви Гітанас Науседа і президент України Володимир Зеленський
Новини 5 год. тому

Зеленський дякує Науседі за ПЗРК NASAMS, які Литва купує для України

Програмісти; кібератака. Ілюстративно
Новини 6 год. тому

Документи, знайдені в штабі "Вагнера", вказують на його причетність до інформаційної атаки проти Литви, - Департамент держбезпеки

Система протиповітряної оборони NASAMS вперше розгорнута на навчаннях "Залізний вовк"
Новини 8 год. тому

Литва передає Україні 12,5 мільйонів боєприпасів, 10 БТРів і NASAMS майже на 10 млн євро, - міністр оборони Литви Анушаускас

Студенти. Асоціативне фото
Новини 8 год. тому

"5000 євро на рік за навчання - непідйомна сума": Чи можуть українці навчатися у литовських вишах безкоштовно?

Прапори Литви і України
Новини 9 год. тому

Президент Литви прибув до Києва з візитом, який не розголошувався заздалегідь, Україна отримає два ракетні комплекси NASAMS

Найманці ПВК "Вагнер"
Новини 9 год. тому

Країни Балтії закликають до посилення НАТО через "Вагнер"

Йонас Оман
Новини 1 д. тому

Йонас Оман: "Пригожин не є національним лідером - він клоун з амбіціями"

Бойовий прапор з фронту для підняття на саміті НАТО передали учасникам марафону Київ-Вільнюс
Новини 1 д. тому

Бойовий прапор з фронту для підняття на саміті НАТО передали учасникам марафону Київ-Вільнюс

Школа (асоціативне фото)
Новини 1 д. тому

Литва: з вересня українські діти навчатимуться у тих самих класах, що й литовські учні

Аварія у Вільнюсі 27.06
Новини 1 д. тому

Рух у Вільнюсі паралізовано аварією: зіткнулися машина швидкої допомоги та легковий автомобіль

Новини2023.06.28 17:31

Президент Литви: Відмова від Плану дій щодо членства скоротила б шлях України до Альянсу

B
BNS 2023.06.28 17:31
НАТО
НАТО / Фото Ю. Стацявічюса/LRT

Відмова від Плану дій щодо членства в НАТО скоротить шлях України до Альянсу, вважає президент Литви Гітанас Науседа.

"Україна буде членом НАТО, і Литва підтримує членство України в НАТО. У Вільнюсі має бути чітко заявлено, що Україна є частиною трансатлантичної архітектури безпеки, і шлях до членства має бути узгоджений", - сказав глава держави на прес-конференції в середу в Києві.

"Відмова від Плану дій щодо членства може значно скоротити цей шлях. Створення Ради НАТО-Україна сприятиме подальшому зміцненню політичної співпраці", - додав Науседа.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може домовитися і не застосовувати щодо України План дій щодо членства.

Раніше його мали виконувати всі країни-члени, крім Фінляндії та Швеції, яка все ще очікує на членство.

Аналогічну позицію в минулому займав і Вашингтон.

Саміт НАТО у Вільнюсі
Саміт НАТО у Вільнюсі / офіційний логотип події

І все ж кілька днів тому американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не вживатимуть спеціальних заходів, щоб дозволити Києву вступити до НАТО, незважаючи на російське вторгнення. За словами американського лідера, українці "повинні відповідати таким самим стандартам".

Литва сподівається, що в липні у Вільнюсі члени Альянсу домовляться про чітку перспективу членства України в НАТО, але, принаймні, наразі країни розходяться в думках щодо політичних зобов'язань стосовно України.

Говорячи про підтримку України, Науседа заявив у середу, що Вільнюс підтримуватиме Київ "стільки, скільки потрібно, до перемоги", і сприятиме відновленню країни після війни.

"Це вибір нашої держави, нашого народу", - сказав президент Литви.

Він також високо оцінив реформи країни, спрямовані на досягнення членства в Європейському союзі (ЄС).

"Я переконаний, що цього року, під час війни, Україна почне переговори про членство в ЄС", - сказав Науседа.

Минулого тижня Співтовариство заявило, що Україна продовжує вести переговори про членство з блоком навіть в умовах війни і триваючих російських атак, і похвалило її за реформи в декількох секторах.

Наразі Україна має статус кандидата в члени ЄС.

НАТО
Саміт НАТО у Вільнюсі
# Саміт НАТО# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Товари подвійного призначення. Ілюстративно
36 хв. тому

Литва заборонила транзит через свою територію деяких товарів подвійного призначення

Ольга Стефанішина
2 год. тому

Варіанти гарантій безпеки для України озвучать у Вільнюсі, – Стефанішина

Президент Литви Гітанас Науседа
3 год. тому

Президент Литви Гітанас Науседа: Необхідно використати "повстання Вагнера", щоб наблизити Україну до НАТО у Вільнюсі

Габріелюс Ландсбергіс
4 год. тому

Члени НАТО зобов'язані надати Україні чіткий шлях до Альянсу, - Габріелюс Ландсбергіс

Прапори країн Балтії
4 год. тому

Глави парламентів країн Балтії закликають визнати ПВК "Вагнер" терористичним угрупованням

Президент Литви Гітанас Науседа і президент України Володимир Зеленський
5 год. тому

Зеленський дякує Науседі за ПЗРК NASAMS, які Литва купує для України

Програмісти; кібератака. Ілюстративно
6 год. тому

Документи, знайдені в штабі "Вагнера", вказують на його причетність до інформаційної атаки проти Литви, - Департамент держбезпеки

Система протиповітряної оборони NASAMS вперше розгорнута на навчаннях "Залізний вовк"
8 год. тому

Литва передає Україні 12,5 мільйонів боєприпасів, 10 БТРів і NASAMS майже на 10 млн євро, - міністр оборони Литви Анушаускас

Студенти. Асоціативне фото
11
8 год. тому

"5000 євро на рік за навчання - непідйомна сума": Чи можуть українці навчатися у литовських вишах безкоштовно?

11
Прапори Литви і України
9 год. тому

Президент Литви прибув до Києва з візитом, який не розголошувався заздалегідь, Україна отримає два ракетні комплекси NASAMS

Студенти. Асоціативне фото
11
2023.06.28 10:18

"5000 євро на рік за навчання - непідйомна сума": Чи можуть українці навчатися у литовських вишах безкоштовно?

11
Прапори Литви і України
2023.06.28 09:26

Президент Литви прибув до Києва з візитом, який не розголошувався заздалегідь, Україна отримає два ракетні комплекси NASAMS

Система протиповітряної оборони NASAMS вперше розгорнута на навчаннях "Залізний вовк"
2023.06.28 10:36

Литва передає Україні 12,5 мільйонів боєприпасів, 10 БТРів і NASAMS майже на 10 млн євро, - міністр оборони Литви Анушаускас

Прапори країн Балтії
2023.06.28 14:02

Глави парламентів країн Балтії закликають визнати ПВК "Вагнер" терористичним угрупованням

Президент Литви Гітанас Науседа
2023.06.28 15:13

Президент Литви Гітанас Науседа: Необхідно використати "повстання Вагнера", щоб наблизити Україну до НАТО у Вільнюсі

Габріелюс Ландсбергіс
2023.06.28 14:53

Члени НАТО зобов'язані надати Україні чіткий шлях до Альянсу, - Габріелюс Ландсбергіс

Президент Литви Гітанас Науседа і президент України Володимир Зеленський
2023.06.28 13:28

Зеленський дякує Науседі за ПЗРК NASAMS, які Литва купує для України

Ольга Стефанішина
2023.06.28 16:48

Варіанти гарантій безпеки для України озвучать у Вільнюсі, – Стефанішина

Програмісти; кібератака. Ілюстративно
2023.06.28 12:50

Документи, знайдені в штабі "Вагнера", вказують на його причетність до інформаційної атаки проти Литви, - Департамент держбезпеки

Найманці ПВК "Вагнер"
2023.06.28 09:17

Країни Балтії закликають до посилення НАТО через "Вагнер"