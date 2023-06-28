Президент Литви: Відмова від Плану дій щодо членства скоротила б шлях України до Альянсу

Відмова від Плану дій щодо членства в НАТО скоротить шлях України до Альянсу, вважає президент Литви Гітанас Науседа.

"Україна буде членом НАТО, і Литва підтримує членство України в НАТО. У Вільнюсі має бути чітко заявлено, що Україна є частиною трансатлантичної архітектури безпеки, і шлях до членства має бути узгоджений", - сказав глава держави на прес-конференції в середу в Києві.

"Відмова від Плану дій щодо членства може значно скоротити цей шлях. Створення Ради НАТО-Україна сприятиме подальшому зміцненню політичної співпраці", - додав Науседа.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може домовитися і не застосовувати щодо України План дій щодо членства.

Раніше його мали виконувати всі країни-члени, крім Фінляндії та Швеції, яка все ще очікує на членство.

Аналогічну позицію в минулому займав і Вашингтон.

Саміт НАТО у Вільнюсі / офіційний логотип події

І все ж кілька днів тому американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не вживатимуть спеціальних заходів, щоб дозволити Києву вступити до НАТО, незважаючи на російське вторгнення. За словами американського лідера, українці "повинні відповідати таким самим стандартам".

Литва сподівається, що в липні у Вільнюсі члени Альянсу домовляться про чітку перспективу членства України в НАТО, але, принаймні, наразі країни розходяться в думках щодо політичних зобов'язань стосовно України.

Говорячи про підтримку України, Науседа заявив у середу, що Вільнюс підтримуватиме Київ "стільки, скільки потрібно, до перемоги", і сприятиме відновленню країни після війни.

"Це вибір нашої держави, нашого народу", - сказав президент Литви.

Він також високо оцінив реформи країни, спрямовані на досягнення членства в Європейському союзі (ЄС).

"Я переконаний, що цього року, під час війни, Україна почне переговори про членство в ЄС", - сказав Науседа.

Минулого тижня Співтовариство заявило, що Україна продовжує вести переговори про членство з блоком навіть в умовах війни і триваючих російських атак, і похвалило її за реформи в декількох секторах.

Наразі Україна має статус кандидата в члени ЄС.