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Новини2023.06.28 10:36

Вартість систем NASAMS для України складає близько 10 млн євро, - міністр оборони Литви Анушаускас

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BNS 2023.06.28 10:36
Система протиповітряної оборони NASAMS вперше розгорнута на навчаннях "Залізний вовк"
Система протиповітряної оборони NASAMS вперше розгорнута на навчаннях "Залізний вовк" / Št. srž. sp. I. Budzeikaitės / LK nuotr.

Вартість зенітно-ракетних комплексів NASAMS, які будуть закуплені для України, становить 9,8 млн євро, повідомив міністр національної оборони Литви.

"Два зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS будуть повністю готові для інтеграції української армії в існуючі підрозділи управління вогнем, таким чином доповнюючи і розширюючи операційні можливості систем NASAMS, які зараз використовуються в Україні, переданих Норвегією і США", - сказав Арвідас Анушаускас у своєму дописі на Facebook.

"Вартість контракту становить близько 9,8 млн євро", - додав він.

Пускові установки NASAMS планується передати Збройним силам України протягом трьох місяців, повідомило пізніше Міністерство національної оборони. Там також зазначили, що Міністерство оборони Норвегії зробить додатковий внесок, передавши допоміжне обладнання для пускових установок NASAMS.

Системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS також використовуються Збройними силами Литви.

У вівторок Агентство оборонних ресурсів підписало контракт з виробником військової техніки Kongsberg. Про передачу систем Україні оголосив президент Гітанас Науседа ввечері того ж дня, після свого візиту до Києва з цією новиною.

NASAMS
NASAMS / фото: Олег Головатенко / LRT

За словами міністра, Україні також буде передано десять бронетранспортерів M113.

"Загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, досягне 72", - сказав Анушаускас.

Серед іншого, Литва замовила на 2023 рік виготовлення для України 12,5 мільйонів боєприпасів, з яких 2,5 мільйона будуть передані Україні найближчим часом, повідомив міністр.

"Тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів також будуть передані найближчим часом", - написав він.

За словами Анушаускаса, загальна військова допомога Литви Україні "вже перевищила позначку в 500 мільйонів євро".

Згідно з повідомленням, міністерство також пообіцяло продовжити підтримку України в довгостроковій перспективі, з планом військової допомоги в розмірі щонайменше 200 мільйонів євро на період 2024-2026 років.

Система протиповітряної оборони NASAMS вперше розгорнута на навчаннях "Залізний вовк"
NASAMS
# Україна# Країни Балтії
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