Відлуння українських боїв у Вільнюсі - загинув білоруський доброволець, який повернувся, ще одного ветерана звинувачують у вбивстві

Білоруський боєць був знайдений мертвим у своїй квартирі у Вільнюсі після повернення з України; його колишній товариш, підозрюваний у вбивстві, перебуває під вартою. Кажуть, що обидва після повернення з бою зверталися за психологічною допомогою.

У центрі цієї трагічної історії - двоє молодих білорусів, які повернулися з війни в Україні в серпні минулого року. Вони воювали з березня у складі батальйону Калиновського - білоруського підрозділу, який згодом залучив сотні добровольців і розрісся до розмірів полку. Хоча точних цифр немає у відкритому доступі, десятки білорусів були вбиті або поранені в Україні. Серед білорусів також служать добровольці з Литви.

Жорстокість російського вторгнення та інтенсивність бойових дій залишили фізичні та психологічні шрами на тілі тисяч, якщо не мільйонів людей в Україні. Тепер такі ж довготривалі наслідки війни досягли Литви.

У грудні минулого року ці двоє білорусів, яких можна ідентифікувати лише за позивними Пиріжок і Башмак, провели вечір у Вільнюсі. Після повернення вони звернулися до психологів за психологічною допомогою, але також успішно продовжили своє життя, розповів Олександр, батько Башмака. Він не захотів називати своє ім'я, побоюючись репресій проти решти родини у Білорусі.

Білоруси їдуть воювати в Україну / Vida Press nuotr.

Оскільки досудове слідство триває, свідчення свідків про те, що сталося тієї ночі, не оприлюднюються. Зрозуміло лише, що Пиріжок був знайдений мертвим з ножовим пораненням.

"Підозру у цьому розслідуванні пред'явлено чоловікові 2000-го року народження. Він перебуває під вартою". У Генеральній прокуратурі Литви це підтвердили LRT.lt.

Башмак був заарештований під час розслідування вбивства і відтоді перебуває за ґратами. Адвокати Башмака стверджують, що він не вбивав свого друга, а лише намагався зупинити його самогубство.

16 червня більше десяти протестувальників зібралися під стінами прокуратури з вимогою перевірити Башмака на детекторі брехні, оскільки всі інші способи довести його невинність або винність виявилися марними. Наразі йому продовжили термін тримання під вартою до 18 липня.

"Були проведені різні медичні та психологічні експертизи, - розповів його батько Олександр. - Жодна з експертиз не довела його провину".

LRT.lt намагався зв'язатися з матір'ю загиблого через Олександра, але безуспішно.

Білоруси святкують альтернативний День незалежності 26 березня 2023 року / L. Balandis/BNS

Зараз Башмак оголосив голодування, вимагаючи перевірити його на поліграфі - методі, який може показати, чи бреше людина.

Цей процес також може бути використаний для розслідування кримінальних справ, але він не може бути єдиним методом підтвердження або спростування звинувачень. І хоча поліграф не може бути представлений як доказ, він все ж може бути використаний у суді для доведення вини чи невинуватості людини.

Незалежно від того, що сталося тієї ночі, цей випадок є прикладом того, що може статися, коли солдати повертаються додому. І навіть якщо зв'язок між військовим досвідом і смертю чоловіка не буде встановлений, це має стати сигналом для литовської влади і суспільства бути краще підготовленими до допомоги добровольцям, які повертаються з війни.

У вересні минулого року Міністерство охорони здоров'я України заявило, що очікує, що 15 мільйонів людей, включаючи солдатів, потребуватимуть психологічної допомоги після війни. З того часу ця цифра, безумовно, зросла.

Згідно з останніми дослідженнями, майже чверть населення України може страждати від посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Серед військових цей показник, ймовірно, вищий. В Україні вже зафіксовані випадки самогубств, у тому числі серед військовослужбовців. Один офіцер, чий досвід описала газета Washington Post, розповів, що за кілька тижнів бригада втратила 16 осіб, двоє з яких покінчили життя самогубством.

Війна Росії проти України / AP nuotr.

Хоча офіційних даних немає, десятки литовців брали участь у бойових діях в Україні, деякі були поранені, багато з них повернулися додому, а інші залишилися. Так само десятки людей, які втекли з Білорусі, залишили свої сім'ї у Вільнюсі і пішли воювати.

"Поки що немає таких жахливих прикладів, як за кордоном, коли в людей стріляють в торговому центрі або в будь-якому іншому місці, але це не означає, що їх не буде", - сказала раніше в інтерв'ю газеті "Karys" військовий психолог литовської армії Росіта Канапекайте.

Пізніше вона сказала LRT.lt, що основна проблема полягає в тому, що цивільні психологи не підготовлені належним чином до роботи з тими, хто повертається з війни.

"[Вони] не мають достатньо знань про саму війну. Солдат стикається з тим, що він був на фронті і повинен був там вбивати, і як тепер психологові зрозуміти, що сталося", - сказала вона. - Зараз усі психологи повинні знати, як працювати з посттравматичним синдромом".

Війна Росії проти України / AP nuotr.

Травма зачіпає не лише бійців, але й десятки людей, які поїхали в Україну волонтерити та возити допомогу.

"Є набагато більше волонтерів, які роблять свій внесок у війну в Україні, і травматичний досвід впливає і на них, і вони живуть серед нас", - сказала Канапекайте.

Вона додала, що навіть ті литовці, які не мають безпосереднього контакту з бойовими діями в Україні, відчувають на собі цей вплив.

"З початком війни в Україні [...] відчуття невизначеності стало частиною повсякденного життя", - сказала вона. - І пандемія COVID, і війна в Україні створили відчуття пильності [реакція "бий або тікай"], і воно вже не повернулося до допандемічного періоду".

Литовські армійські психологи разом з українськими колегами зараз аналізують, чи достатнім є існуючий тренінг з посттравматичного стресового розладу.

"Ми перевіряємо, наскільки ефективні ті теоретичні моделі, які існують, підтримка командира, колег, сім'ї та загалом ті програми з підвищення життєстійкості, і що саме допомагає", - сказала Канапекайте.

"Найголовніше, що людина, яка переживає труднощі, має можливість і попросити про допомогу, і отримати цю підтримку від тих, хто її оточує", - додала вона. - В Україні дуже мало військових психологів, це висновок [цього дослідження]. З іншого боку, є потреба в підготовці не лише військових психологів [для роботи з ПТСР]".

Війна Росії проти України / AP nuotr.

Литовська психологічна асоціація (LPA) створила новий комітет для підвищення ефективності лікування травм.

"Основна функція і полягає в тому, щоб шукати шляхи і засоби [...] якщо у вас немає знань, як працювати з посттравматичним синдромом, як їх отримати. Тому що до цього часу не було великої потреби в більшій кількості фахівців, ніж було раніше", - сказала пані Канапекайте.

У письмовому коментарі Міністерство охорони здоров'я Литви надало детальний перелік можливих заходів підтримки [посилання]. Важливо, що з січня люди з діагнозом посттравматичного стресового розладу можуть отримати фінансовану державою терапію та лікування, включаючи десять днів лікарняної реабілітації або 50 годин консультування.

Наразі литовські лікарні також пропонують психосоціальну реабілітацію тривалістю до дев'яти місяців, яка, за даними міністерства, включає 100 годин консультування.

Люди, які брали участь у бойових діях, також можуть звернутися за емоційною підтримкою на лінії емоційної підтримки: https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos/. Там допомогу надають волонтери та фахівці з психічного здоров'я, зазначають у міністерстві.

Члени сімей, родичі або постраждалі можуть телефонувати за номером 1815. Оператори гарячої лінії також можуть направити мобільні бригади для надання допомоги на місці.

"У 2022 році понад 65 осіб отримали допомогу через руйнівні події, пов'язані з війною в Україні", - повідомляє SAM.