Російський план теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, – начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов

Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Про це в інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

