Naujienų srautas

Запорізька АЕС під контролем російських окупантів
Новини 1 год. тому

Російський план теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, – начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов

Анатоль Лябєдзька
Новини 23 год. тому

Директор білоруського центру "Європейський діалог" Анатоль Лябєдзька: Війна закінчиться, коли Україна, Білорусь, і Молдова будуть в Європейському союзі і НАТО

Міністерство освіти, науки і спорту Литви. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Уряд Литви має намір виділити 860 000 євро на фінансування навчання українців

Володимир Зеленський
Новини 1 д. тому

Володимир Зеленський: Слабкість Росії очевидна після бунту Вагнера

Габріелюс Ландсбергіс
Новини 1 д. тому

Габріелюс Ландсбергіс: Потрясіння в Росії - це можливість для перемоги України

Прапор України і НАТО. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Український прапор привезуть до Литви з поля бою в Україні

Ростов вранці 24 червня
Новини 1 д. тому

"Вагнер" пообіцяв повалити російське військове керівництво

Паланга
Новини 2 д. тому

Українці в Литві про плани на літо: "Ви бачили ціни на відпочинок?"

Вітаутас Ландсбергіс
Новини 2 д. тому

Вітаутас Ландсбергіс: "Росія - ракова пухлина Європи і світу, яка має бути вирізана"

Ліндсі Грем і Річард Блюменталь
Новини 2 д. тому

Сенатори США: Якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, це буде атака на НАТО

Альгірдас Палецкіс
Новини 2 д. тому

Верховний суд Литви скоротив термін Альгірдасу Палецкісу на півроку і перекваліфікував його справу

Дар'я Стариковська
Новини 2 д. тому

Співробітниця Карітас Дар'я Стариковська про проблеми українців в Литві: Фінансовий стан жінок з дітьми, вартість оренди житла і російськомовні школи

Конференція з відновлення України в Лондоні
Новини 2 д. тому

Загальна підтримка України з боку Литви сягнула 1 млрд євро

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (п) із держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час зустрічі в Лондоні 20 червня 2023 року
Новини 2 д. тому

Україна захищатиме країни Балтії в разі вступу до НАТО, – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Денис Шмигаль
Новини 3 д. тому

На лондонській конференції пообіцяли виділити 60 мільярдів на відновлення України

Андрій Єрмак
Новини 3 д. тому

Київ: НАТО має якнайшвидше прийняти рішення про членство України

Новини2023.06.25 19:31

Російський план теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, – начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.25 19:31
Запорізька АЕС під контролем російських окупантів
Запорізька АЕС під контролем російських окупантів / фото: gur.gov.ua

Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Про це в інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

“План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби”, ― зазначив Кирило Буданов.

Керівник ГУР МО України нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції.

Кирило Буданов
Кирило Буданов / Vida Press nuotr.

“Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз”, ― підкреслив Кирило Буданов.

За словами начальника ГУР МО України, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра ― створення зони ядерного лиха росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.

Водночас, за оцінкою Кирила Буданова, існує ризик, що Москва може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як “превентивний захід”, аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

Запорізька АЕС під контролем російських окупантів
Кирило Буданов
# Україна# Росія
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Анатоль Лябєдзька
23 год. тому

Директор білоруського центру "Європейський діалог" Анатоль Лябєдзька: Війна закінчиться, коли Україна, Білорусь, і Молдова будуть в Європейському союзі і НАТО

Міністерство освіти, науки і спорту Литви. Ілюстративно
1 д. тому

Уряд Литви має намір виділити 860 000 євро на фінансування навчання українців

Володимир Зеленський
1 д. тому

Володимир Зеленський: Слабкість Росії очевидна після бунту Вагнера

Габріелюс Ландсбергіс
1 д. тому

Габріелюс Ландсбергіс: Потрясіння в Росії - це можливість для перемоги України

Прапор України і НАТО. Ілюстративно
1 д. тому

Український прапор привезуть до Литви з поля бою в Україні

Ростов вранці 24 червня
5
1 д. тому

"Вагнер" пообіцяв повалити російське військове керівництво

5
Паланга
9
2 д. тому

Українці в Литві про плани на літо: "Ви бачили ціни на відпочинок?"

9
Вітаутас Ландсбергіс
2 д. тому

Вітаутас Ландсбергіс: "Росія - ракова пухлина Європи і світу, яка має бути вирізана"

Ліндсі Грем і Річард Блюменталь
2 д. тому

Сенатори США: Якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, це буде атака на НАТО

Альгірдас Палецкіс
2 д. тому

Верховний суд Литви скоротив термін Альгірдасу Палецкісу на півроку і перекваліфікував його справу

Анатоль Лябєдзька
2023.06.24 21:29

Директор білоруського центру "Європейський діалог" Анатоль Лябєдзька: Війна закінчиться, коли Україна, Білорусь, і Молдова будуть в Європейському союзі і НАТО