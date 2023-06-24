Директор білоруського центру "Європейський діалог" Анатоль Лябєдзька: Війна закінчиться, коли Україна, Білорусь, і Молдова будуть в Європейському союзі і НАТО

Події, які в Росії набувають ознак громадянської війни, стали причиною синхронних заяв як білоруської політичної опозиції за кордоном, так і речників полку Калиновського - бойового підрозділу Збройних сил України, який експерти розглядають як потенційний суб'єкт майбутньої деокупації Білорусі. Світлана Тихановська, яку Сейм Литви визнав законним президентом Білорусі, оголосила про створення оперативного штабу, про консультації з білоруськими добровольцями, а також закликала до негайного вигнання російських військ з території Білорусі і закриття кордонів. А командир полку Калиновського з позивним "Кіт" звернувся до білоруських військовослужбовців із закликом не брати участі у російському громадянському конфлікті, а бути готовими до повалення диктатури і деокупації країни. Всі ці звернення звучали на тлі аудіопослань українських прикордонників до своїх білоруських колег з обіцянкою приготувати дранікі з "підлабузників імперських звірюг", якщо ті надумають перетнути український кордон.

Українська редакція LRT звернулася із запитаннями до директора Білоруського центру "Європейський діалог" у Вільнюсі пана Анатоля Лябєдзька.

- Пане Анатоль, дайте загальну оцінку сьогоднішній ситуації і заявам, які прозвучали.

Усі спікери білоруські говорять про те, що ця внутрішньополітична ситуація в Росії, безумовно, зачіпає Білорусь.

І тому є рефлексія, є пропозиція створити штаб, який буде швидко реагувати на все, що відбувається, а тому як те, що зараз відбувається в Російській Федерації, це може мати продовження і безпосередньо торкнутися ситуації в Білорусії. Тому, перше. Ми, звичайно, спостерігаємо за тим, що відбувається в Росії. По-друге, нас радує те, що ми бачимо і чуємо. І в нас з'являється більше надії, що перемога, про яку ми всі зараз мріємо, про яку говоримо, вона може бути на кілька кроків досягнута швидше, ніж ми думали позавчора або якийсь час тому. Для нас зараз важливо, звичайно, що в цій ситуації робитиме друг Путіна, його сіамський близнюк Олександр Лукашенко.

І зрозуміло, що події, які зараз відбуваються в Росії, вони не радують Лукашенка. І вони створюють деякі передумови для того, щоб номенклатурна вертикаль піддавалася більшій корозії.

Бо багато хто дивився на ситуацію в Білорусії, що вона під подвійною такою окупацією і не бачилося якихось перспективних сценаріїв. Тепер здається, що ось ці обійми Путіна не такі сильні для Білорусії. А це означає, що і Лукашенко стає більш вразливим. Тому те, що відбувається, - це розширює вікно можливостей для Білорусі.

Світлана Тихановська / Фото Э. Блажевича/LRT

- Нещодавно пані Тихановська виступила з ініціативою, звернулася до Зеленського, щоб була надана допомога в деокупації Білорусі. Як Ви взагалі оцінюєте контакти української влади та білоруської опозиції? І справді, як може Україна допомогти білорусам звільнитися? Чи можливий у принципі такий сценарій? Адже з одного боку, є інертне громадянське суспільство в Білорусі з одного боку. З іншого боку є прояви партизанського руху, зокрема й на залізниці. І полк Калиновського, само собою, ми завжди тримаємо в голові. Як би ви оцінили, скажімо так, потенціал синергії білоруського активу та України?

- Ну насправді у деокупації є кілька рівнів. Є політичні, є людські і є військові. Якщо ми говоримо про політичний рівень, то, звичайно, це контакти, комунікації. Безпосередньо Світлани Тихановської як легітимного лідера Білорусії та всіма гілками виконавчої влади в Україні. Не тільки з Верховною радою, а й з виконавчою структурою влади. Це важливо! Це важливо, і ми бачимо, як почали змінюватися настрої і поліпшуватися мікроклімат білорусько-український, білоруський. Білоруський - у даному випадку я маю на увазі демократичні сили. Після заяв, які Зеленський зробив в Італії й одразу ж отримав величезну підтримку серед білорусів, які борються за звільнення країни. Він провів там зустріч дуже коротку, було рукостискання з Тихановською. Це ті знаки, які помічає, бачить, і українська еліта, і в Білорусії це бачать. Тому посилення політичного альянсу демократичної Білорусії та України - це частина деокупації. Другий фактор - це людський. Зараз дуже важливо підтримувати найрізноманітніші майданчики для співпраці та взаємодії. Це і з парламентом, це і з волонтерами, які працюють білоруси в Україні. Це і діаспори, білорусько-українські, щоб вони спільно робили велику роботу, яку вони роблять у різних країнах. Тобто, людський контакт. Нам дуже важливо не допустити, щоб між середньостатистичним білорусом і українцями наростала неприязнь. Це дуже важливо. Це теж елемент деокупації. Як налаштована громадська думка. Негативна вона чи позитивна? Ми поділяємо, що Лукашенко - це не Білорусь. А Білорусь - це не Росія! Це дуже важливо. Але і військовий рівень означає, що треба бути готовим до різних сценаріїв, включно з підтримкою і Калинівців, і інших формувань, якщо виникне потреба у визволенні військовому в Білорусії. Ось ці три рівні синергії можуть визначати деокупацію країни. І це найуспішніше інвестування для України, тому що тільки демократична Білорусь - це гарантія безпеки для України і в цілому для всієї Європи.

Командир полку Калиновського з позивним "Кіт" / фото: скріншот відеозвернення

- Звісно, це дуже важливо, що Україна і Литва, а між ними Білорусь - це історично європейський ментальний простір, частина якого є невільною через вплив Росії.

- Війна закінчиться не тоді, коли перестане стріляти гармата чи рушниця, а коли і Україна, і Білорусь, і Молдова будуть в Європейському союзі і в НАТО. Ось тоді війна закінчиться!

- Чудова думка! І ще уточнювальне запитання, чи не пов'язуєте Ви активізацію останнім часом українсько-білоруських відносин на рівні лідерів опозиції та української влади з тим, що лідери опозиції зібрали багато інформації щодо участі режиму Лукашенка в російських військових злочинах, пов'язаних із депортацією українських дітей?

- Ну, зокрема. Усе це складається з цеглинок, коли бачать корисність не тільки інформації, яку було надано. Зокрема пішли такі ініціативи, я б сказав, народні, коли білоруси, я знаю, у Бельгії почали брати шефство над пораненими українцями. Лежить молода людина в госпіталі, нічого не бачить, тільки стіни.

Вони беруть над ним шефство і, загалом, виходить людське психологічне оздоровлення. Ось такі ініціативи там. Форум Острозького, який запущено. Експертний клуб між українськими аналітиками і білоруськими. З цих цеглинок з'являється переконання, що треба дорогу між демократичними силами Білорусі та Києвом, вулицею Банковою (розташований Офіс президента - ред.) треба робити коротшою і простішою.

- Прогнози - це завжди така невдячна річ, але все-таки... Як, на Вашу думку, ситуація з громадянською війною в Росії може позначитися на Білорусі та Україні? Адже Пригожин - це цинічний, але розумний убивця, який може швидко взяти в руки владу. Чисто гіпотетично, хоча не факт. Знову ж таки, ми пам'ятаємо події столітньої давності, коли про імперію забули за три дні, але до влади прийшли більшовики. У підсумку і Україна, і Білорусь у результаті на 70 років опинилися під радянською окупацією. Почасти тому, що Ленін не займався історичними фантазіями і фейками як Путін, а був цинічно зосереджений на механізмах утримання національних республік. Пригожин на відміну від Путіна так само тверезий і схильний не брехати самому собі. У своїх останніх інтерв'ю він говорив і про втрати, і про помилки так званої "спецоперації". Тому я хочу запитати, як поведуть себе білоруські військові, які зараз служать режиму Лукашенка, за нестабільної та "перехідної" ситуації в Москві? Вони можуть перейти на бік народу?

- Ну так, звісно.

Звичайно, у нас інша якість ситуації в Білорусії, ніж у Російській Федерації.

Річ у тім, що 95% білорусів не підтримують відправлення білорусів воювати в Україну. 95%! Як би ми там не гралися з цифрами в Російській Федерації, але в Путіна більшість. Можна сперечатися, скільки там - 55% чи 70%. Але громадська думка і люди, громадяни, платники податків російські на його боці. Це абсолютно різна якість ситуації. А це означає, що білоруська армія - вона частина суспільства, частина народу, частина людей. І в ці 95% входять і білоруські військовослужбовці. Ментально ми інші. Якщо для білорусів головне - це сім'я, це затишок, то для росіян головне - це "черевиком по трибуні". І неважливо, може ти сам без штанів.

Олександр Лукашенко і Володимир Путин / стоп-кадр

Але головне, щоб тебе боялися всі. Білоруси не хочуть, щоб їх боялися всі, у них немає таких амбіцій. У них немає такого бажання насадити комусь щось. Тому так, я думаю, якщо ось стане питання білорусам іти...

Чому Лукашенко не відправляє? Тому що громадська думка проти. І відправити туди армію - це велике питання, що буде з військовослужбовцями. Де вони розбіжаться і яка частина перейде, можливо, на бік полку Калиновського. І вже озброєні люди можуть повернутися назад до Мінська, але з іншою місією.