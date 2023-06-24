Уряд Литви має намір виділити 860 000 євро на фінансування навчання українців

Уряд має намір виділити трохи більше 860 000 євро на фінансування навчання українців у Литві.

Згідно з проектом урядового рішення, зареєстрованим у п'ятницю, сума, виділена Міністерству освіти, науки і спорту (МОНС), буде частково профінансована та забезпечена стипендіями для українців, які будуть зараховані на бакалаврські, денні та післядипломні навчальні програми з 1 вересня цього року.

На програми бакалаврату та магістратури буде виділено 642 000 євро для часткового відшкодування вартості навчання та стипендій, а на програми післядипломної освіти - 217,6 000 євро.

Як повідомив BNS представник міністерства Дайнорас Лукас, цього навчального року майже 90 українців закінчують литовські школи, а 456 українців склали національний тест для вступу до вищих навчальних закладів Литви.

"Важко передбачити, скільки з них вступить до литовських вищих навчальних закладів", - написав Лукас у коментарі.

У міністерстві також нагадали, що цього навчального року всім громадянам України, які навчаються на першому циклі та інтегрованому навчанні, надається стипендія у розмірі 300 євро на місяць, при цьому держава частково покриває вартість навчання (60%) для 700 студентів, а решту оплачує вищий навчальний заклад. Для 60 аспірантів з українським громадянством покривається повна вартість навчання і виплачується щомісячна стипендія у розмірі 490 євро.

За інформацією міністерства, рішення про державну підтримку майбутніх українських студентів наразі перебувають на стадії узгодження.

"Важливо зазначити, що вищі навчальні заклади мають право встановлювати критерії прийому та вимоги до абітурієнтів, у тому числі громадян третіх країн. Правила прийому затверджуються кожним вищим навчальним закладом окремо відповідно до його внутрішніх процедур", - зазначили у міністерстві.

Для отримання державної підтримки на навчання громадяни України повинні мати атестат про повну загальну середню освіту та скласти два державні іспити на атестат зрілості або організоване в Україні вступне випробування до вищих навчальних закладів. Знання литовської мови не є обов'язковим для студентів, які не є громадянами Литви.

Тисячі українців прибули до Литви минулого року після російського вторгнення.