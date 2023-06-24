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Новини2023.06.24 13:06

Український прапор привезуть до Литви з поля бою в Україні

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.06.24 13:06
Прапор України і НАТО. Ілюстративно
Прапор України і НАТО. Ілюстративно / AP nuotr.

Український прапор пронесуть з українського поля бою до Литви в рамках акції "Я піднімаю прапор України за НАТО!".

Марафон стартує у неділю з Майдану Незалежності в Києві і проляже через Україну, Польщу і Литву до Вільнюса. Маршрут буде прокладений українськими спортсменами, знаменитостями і військовослужбовцями, а також литовськими спортсменами, артистами, представниками громадських організацій та багатьма іншими, повідомляє LRT.

11 липня, коли український прапор досягне площі Лукішкес з фронту, відбудеться заключний концерт з виступами литовських та українських артистів, а з 7 липня громадянам пропонується висловити свою підтримку, піднявши українські прапори.

"Саміт НАТО у Литві - це можливість ще раз об'єднатися і продемонструвати світовим лідерам нашу підтримку прагнення зруйнованої війною України стати країною НАТО. Після успішної кампанії RADAROM ми знову об'єднуємося з великими благодійними фондами і запрошуємо вас простежити за мандрівкою українського прапора з фронту, який несли бігуни, а також підняти українські прапори на своїх вулицях та виставити у вікнах своїх домівок. Ми вже неодноразово доводили, що разом ми можемо допомогти Україні, а об'єднавшись заради однієї мети, ми привернемо увагу всього світу", - сказала Моніка Гарбачяускайте-Будрієне, генеральний директор ЛРТ.

Прапор, принесений з українського поля бою, замайорить у Вільнюсі разом з тисячами інших.

Коли український прапор прибуде до Литви з поля бою, людей запрошують продемонструвати свою підтримку і підтримку членства України в НАТО простим актом вивішування українських прапорів на своїх будинках, офісах, балконах, вікнах або автомобілях. Прапори вивішуватимуть з 7 липня до завершення саміту НАТО 12 липня.

"Запрошуємо всіх бажаючих з 7 липня вивісити український біколор на своїх будинках, офісах, вікнах, балконах та автомобілях. Давайте протримаємо їх хоча б до 13-го, щоб світ відчув силу нашої підтримки. Наступного разу ми піднімемо їх, коли Україна святкуватиме нашу спільну перемогу", - закликає засновник організації "Blue/Yellow" Йонас Оман.

До акції "Піднімемо прапор за Україну в НАТО!" приєднуються державні установи та приватний бізнес, і організатори обіцяють, що українських прапорів вистачить для всіх, хто хоче висловити свою підтримку.

Кампанію організовують Ukraine Support Blue/Yellow, Strong Together та LRT.

# Україна# Країни Балтії
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