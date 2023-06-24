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Новини2023.06.24 09:17

"Вагнер" пообіцяв повалити російське військове керівництво

B
BNS 2023.06.24 09:17
Ростов вранці 24 червня
Ростов вранці 24 червня / фото: телеграм-канал @nexta_live

Власник російської приватної військової компанії Євген Пригожин оголосив у суботу, що він перетнув кордон з Росією зі своїми силами, щоб повалити військове керівництво країни, і заявив, що він і його 25 000 бійців готові померти.

"Ми всі готові померти. Всі 25 000 нас, а потім ще 25 000", - говорить 62-річний Пригожин на аудіозаписі, який раніше звинуватив російське військове керівництво в нанесенні ударів по його бійцях.

"Ми вмираємо за російський народ", - сказав Пригожин.

У відповідь російська влада оголосила про посилення безпеки в кількох регіонах, а мер Москви оголосив про антитерористичні заходи в столиці.

Служба безпеки ФСБ звинуватила Пригожина у спробі розв'язати громадянський конфлікт і закликала бойовиків "Вагнера" затримати його.

Напруга в РФ
Напруга в РФ / „Telegram“ vaizdo įrašų stop kadrai

"Ми знищимо все, що стоїть на нашому шляху", - заявив раніше пан Пригожин, кинувши найбільш зухвалий виклик президенту Володимиру Путіну з початку війни Росії в Україні.

Пан Пригожин заявив, що його сили, які в багатьох місцях були на передовій російського наступу в Україні, увійшли в південну Ростовську область Росії і збили російський армійський гелікоптер.

Однак він не надав доказів, а інформаційне агентство AFP не змогло самостійно перевірити його заяви.

Влада Ростовської області закликала населення залишатися вдома.

"Правоохоронні органи роблять все необхідне для забезпечення безпеки населення", - заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

На відео і фотографіях, опублікованих в Інтернеті, в тому числі російським державним інформаційним агентством ТАСС, видно, що озброєні люди оточили адміністративні будівлі в Ростові, а в центрі міста стоять танки.

Ростов
Ростов / „Telegram“ vaizdo įrašo stop kadras

У Москві посилено охорону критично важливих об'єктів, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Генеральний прокурор Ігор Краснов поінформував Путіна "про порушення кримінальної справи за фактом спроби організації збройного заколоту", повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Він додав, що президент перебуває в курсі подій.

Ракетні удари

Пізніше Пригожин оголосив, що знаходиться в штабі армії в Ростові-на-Дону і що його бойовики контролюють військові об'єкти в цьому південному російському місті, в тому числі аеродром. Надзвичайні події розгорнулися після того, як Пригожин звинуватив Москву в нанесенні ракетних ударів по його силах, які, за його словами, забрали життя багатьох бійців.

"Рада командувачів "Вагнера" прийняла рішення - зло, яке чиниться військовим керівництвом країни, має бути зупинене", - заявив Пригожин у серії гнівних аудіоповідомлень, оприлюднених його представниками.

Він попередив росіян не чинити опір його силам і закликав їх приєднатися до нього.

"Ми повинні покласти край цьому безладу", - сказав він, додавши: "Це не військовий переворот, а марш за справедливість".

Євгеній Пригожин
Євгеній Пригожин / „Telegram“ vaizdo įrašo stop kadras

У заяві ФСБ йдеться, що "заяви і дії Пригожина фактично є закликом до збройного громадянського конфлікту на території Російської Федерації і ударом у спину російським солдатам, які воюють проти профашистських українських сил".

В останні місяці Пригожин знаходиться в конфлікті з російським військовим керівництвом і неодноразово звинувачував міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в загибелі бійців "Вагнера".

Москва. Держдума РФ у жовтні 1993 року
Москва. Держдума РФ у жовтні 1993 року / фото з відкритих джерел
Ростов вранці 24 червня
Ростов
Напруга в РФ
Євгеній Пригожин
Москва. Держдума РФ у жовтні 1993 року
# Росія
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