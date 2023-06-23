Українці в Литві про плани на літо: "Ви бачили ціни на відпочинок?"

Календарне літо - сезон відпусток і відпочинку. Більшість жителів Литви вже запланували свою відпустку - дехто проведе її на узбережжі Балтійського моря, хтось збирається в закордонні поїздки, а хтось бронює путівки у туроператорів. Для українців, які мешкають у Литві, це літо не буде таким, як для інших мешканців, адже війна на батьківщині, невизначеність і фінансові труднощі вносять корективи і в плани на відпочинок. LRT.lt поспілкувався з українськими воєнними біженцями, які мешкають у Литві, і дізнався, що вони планують робити цього літа.

"Я заслужила на відпочинок"

Ольга Кролівець з Харкова каже, що вона проводить у Литві друге літо. Переїхавши до Вільнюса у квітні 2022 року, дівчина вже встигла освоїтися в новій країні, знайти роботу і навіть трохи підучити мову.

"Я вже адаптувалася до нової країни. Думаю, що часу було достатньо. Хоча я хочу додому, але моє життя поки що тут", - ділиться українка.

На запитання щодо планів на літо, Ольга відповідає, що вже давно спланувала свою відпустку і це літо точно не пропустить.

"Минулого року влітку я все ще була в шоковому, стресовому стані. Я взагалі тоді не думала про якісь подорожі, бо намагалася вирішити безліч нагальних проблем із житлом, роботою, новою країною, хвилювалася за своїх рідних. Але цього року цей відпочинок мені дуже необхідний. Я б навіть сказала, що на цей відпочинок я заслужила. Зібрала гроші і разом із подругою на 10 днів летимо до Греції", - ділиться планами Ольга.

Греція / AP nuotr.

Такої ж думки дотримується і Марина Майстренко з Києва, яка зараз живе в місті Панявежис. І наголошує, що відпочинок потрібен не їй, а дітям.

"Я приїхала до Литви з двома дітьми, і якщо минулого літа ми всі сиділи в новинах, намагалися адаптуватися і хоча б якось почати жити, то зараз уже набагато легше. Мої діти заспокоїлися, звикли до міста, до Литви, перестали здригатися від гучних звуків, і я дуже хочу, щоб після важкого навчального року, після всього пережитого вони нарешті відпочили", - ділиться Марина.

Жінка додає, що почала планувати літній відпочинок ще у квітні, але сама з дітьми не наважується їхати далеко, тому обрала відпочинок на Балтійському узбережжі.

"Я хочу, щоб діти відпочили"

"Поїдемо в Ніду. Чула багато від знайомих, що там неймовірна природа і красиві пейзажі. Їдемо не надовго, лише на тиждень, але хочемо поїздити по Куршській Косі, подивитися дюни, а діти хочуть скупатися в морі. Хоча я впевнена, що воно буде не дуже теплим, але я знаю своїх дітлахів - їм це не завадить", - з усмішкою додає українка.

Паланга / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Відпочинок не по кишені

У той час як деякі українці сміливо діляться планами на відпочинок, інші відкрито кажуть, що їхнє фінансове становище навіть при великому бажанні не дає можливості дозволити собі відпустку.

"Відпустка буде, але я сидітиму вдома. Можливо, з'їжджу кудись до озера у Вільнюсі або в Тракай. Це все, що я зараз можу собі дозволити", - каже українка Марія, яка переїхала до Литви з Кривого Рогу. Жінка додає, що її зарплати ледь вистачає на оплату квартири та купівлю необхідних речей собі й дитині.

"Усі гроші йдуть на Соню (донька Марії - ред.). Доводиться обирати: або квартира і продукти, або відпочинок. Я думаю, що вибір тут очевидний", - каже українка.

Така сама ситуація і в родині Тетяни та Віктора. Подружжя, яке переїхало до Вільнюса із Запоріжжя разом зі своїми чотирма дітьми, кажуть, що з фінансами в їхній сім'ї складно, тож відпочинку не планують, але додають, що намагатимуться для своїх дітей організувати незабутнє літо.

Біженці з України у Литві / T. Biliūno/BNS nuotr.

"Ви бачили ціни на відпочинок? А нас шестеро! Навіть з'їздити кудись в інше місто - це вже великі витрати. Ми в Україні не завжди мали змогу влітку їздити на відпочинок, а тут у Литві тим паче. Зараз у мене роботи немає, працює тільки чоловік і, звісно, завдяки Литві в нас є додаткова допомога, але цього не вистачає", - каже Тетяна.

Її чоловік Віктор долучається до розмови і додає, що кілька місяців тому намагався все підрахувати і спланувати, але відпочинок не вписувався в їхній бюджет.

"Відпочинок у Паланзі - 2500 євро"

"Бензин, проживання, харчування на 6 осіб, якісь мінімальні витрати на розваги, тому що діти, це все виходить у кругленьку суму. Я порахував, що відпочинок у Паланзі на 7 днів на нашу сім'ю, нам обійшовся б у 2500 євро. Це непідйомна сума на даний момент. Але я розумію, що дітям потрібен відпочинок, тому наших старших ми відправляємо в табір на кілька днів, а молодших будемо розважати вдома. Також плануємо поїхати з наметами кудись до озера. І бюджетно, і цікаво", - детально розповів Віктор.

А от українка Валерія Підгурська каже, що на відпочинку ніколи не заощаджувала і разом зі своєю 15-річною донькою до повномасштабної війни їздила різними європейськими країнами. Але зараз ситуація змінилися.

Воєнні біженці з України / AP nuotr.

"Ми втратили все у Маріуполі. Дім, речі, рідних... Усі заощадження пішли на побудову життя з нуля тут у Вільнюсі. На жаль, зараз я ще не вийшла на якийсь стабільний дохід, щоб мати можливість поїхати на відпочинок. Донька це розуміє, тому нічого не вимагає. Дуже хочеться, але мої можливості розходяться з бажаннями", - не приховує українка.

"Коли таке в країні, відпочинок - це злочин"

Але не всі українці спокійно ставляться до ідеї відпочинку влітку і до запитань про плани.

"Я не розумію, як про таке взагалі можна думати? У країні війна, щодня помирають люди, незрозуміло що і як буде, а хтось має право їхати на відпочинок, виставляти світлини щасливих облич і хвалитися, як добре він провів літо? Як на мене - це злочин проти держави. Я таких українців не вважаю справжніми українцями. Це люди, які втекли від війни і зараз спокійно насолоджуються життям, коли їхня країна бореться за свободу", - не стримуючи обурення, каже Світлана з Харкова і додає, що всі її знайомі повністю підтримують її позицію.

Війна Росії проти України / AP nuotr.

"Це не тільки моя думка. Мої знайомі всі як один кажуть, що ті, хто зараз виставляють у Фейсбуці такі щасливі фото з моря, викликають тільки огиду. Це ж треба мати взагалі мізки таке робити, і так відкрито цим хвалитися? Нехай поїдуть в Україну і поживуть там кілька місяців під сиренами, або в затопленій Каховці, або десь в окупації, тоді знатимуть, як виставляти такі фото і планувати якийсь відпочинок. У Литві спокійно, і Слава Богу за це, це вже відпочинок, а весь інший відпочинок можна планувати, коли закінчиться війна", - каже Світлана.

Не так категорично, але її думку підтримує українка з Херсона Тетяна Балуй. Дівчина нині мешкає в Каунасі з двома дітьми і каже, що хоч і не має нічого проти тих українців, які зараз їдуть на відпочинок, але таке рішення не підтримує.

"Я не маю нічого проти українців, які їдуть на відпочинок, але ви знаєте, сама я цього зробити не можу з моральних міркувань. Коли моє рідне місто затопили, коли постійно летять ракети, коли гинуть люди, їхати кудись розважатися - це не на часі. Ми повинні мати якусь повагу до тих, хто зараз віддає своє життя за свободу України. Після перемоги можна відпочивати", - каже Тетяна.

А от українка з Маріуполя Ганна каже, що ще минулого літа дотримувалася такої ж думки і була проти тих, хто їздить відпочивати, але цього літа свою думку змінила.

Воєнні біженці з України у Вільнюсі / A. Černiausko nuotr.

"Я розумію, що ми не можемо ходити в жалобі постійно. Це з'їдає зсередини. І якщо ми всі одягнемо на себе чорний одяг і будемо тільки плакати, то від цього нікому легше не стане. Я вважаю, що якщо є бажання і можливість, треба робити те, що хочеться. Адже після всіх тих жахів, що ми пережили в Маріуполі, я переглянула своє ставлення до життя. Потрібно жити тут і зараз, не чекати перемоги, але робити все для того, щоб вона настала якнайшвидше", - каже українка і додає, що хоч і не проти відпочинку, але думає, що публікувати світлини не варто.

"Відпочинок можна планувати, коли закінчиться війна"

"Наше суспільство зараз стало дуже чутливим. Якесь неправильне слово - і ти одразу зрадник. Тому якщо кудись і їхати, то я б не виставляла жодних фото чи радісних написів, щоб нікого цим не дратувати", - міркує Анна.

"Але я б дуже хотіла, щоб люди стали добрішими. Так, у деяких людей горе, так, у країні триває війна, так, люди помирають, але життя триває, тому нам потрібно всім це зрозуміти і дати можливість одне одному жити повним життям. Ніхто не забороняє відпочивати, дізнаватися щось нове, працювати, але важливо пам'ятати, якою ціною це нам дається", - додає українка.

Воєнні біженці з України / AP nuotr.

Психолог: відпочинок необхідний абсолютно всім

Психологиня з України Світлана Шевченко, яка наразі працює з українцями у Вільнюсі, стверджує, що відпочивати потрібно обов'язково, щоб відновлювати сили. І війна не має бути причиною, щоб відмовитися від відпочинку.

"Відпочивати обов'язково можна і потрібно, навіть під час війни. Відпочивати потрібно для того, щоб відновиться, щоб розслабиться, щоб чимось наповниться. Забороняти собі відпочинок, тому що в країні йде війна, не можна", - каже психолог.

Світлана Шевченко зазначає, що відпочинок може бути абсолютно різним, і це не означає, що на нього потрібно витрачати великі гроші або їздити в іншу країну. Головне, щоб людині було комфортно, і вона відволіклася від повсякденних проблем.

Відпочинок / Simon Migaj/Unsplash nuotr.

"Це може бути читання книжки, може бути прогулянка, виїзд за місто. Якщо є така можливість, то відпочинок біля моря. Головне правило - це має бути безпечно, спокійно і ми не повинні себе обмежувати. Не потрібно нічого нікому доводити: яка класна або якісна у вас відпустка, де ви були або як ви проводите час. Важливо для себе зробити те, що вам подобається, а не для постів в Інстаграмі", - акцентує психолог.

Світлана Шевченко зазначає, що українці зараз не дозволяють собі відпустку, бо їхня батьківщина перебуває під постійними обстрілами, а співвітчизники на передовій захищають країну. У таких випадках, за словами психолога, важливо пригадати, що вже було зроблено вами, і дати собі змогу відпочити, щоб потім мати сили працювати для спільної перемоги далі.

"І волонтери, і солдати, і звичайні люди, які роблять пожертви - заслужили на відпочинок. Згадайте, що корисного ви вже зробили для того, щоб наблизити перемогу. А скільки зможете зробити, якщо будете сповнені сил та енергії. Завдання кожного українця зараз - це зберегтися своє здоров'я, як фізичне, так і емоційне. Постарайтеся за літо набратися сил, хороших емоцій і відновиться", - підсумовує психолог.