На лондонській конференції пообіцяли виділити 60 мільярдів на відновлення України

Іноземні донори пообіцяли виділити 60 мільярдів євро на відновлення України, повідомила в четвер Велика Британія.

Про нову допомогу було оголошено наприкінці міжнародної конференції в Лондоні, присвяченій відновленню зруйнованої війною країни.

"Ми не очікували, що це буде конференція, на якій будуть оголошені зобов'язання. Однак сьогодні на цій конференції ми можемо оголосити про виділення 60 мільярдів євро на підтримку України", - сказав Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії, який приймав зустріч.

"Це дає нам середньострокову, передбачувану підтримку, яка забезпечить Україні макроекономічну стабільність, якої вона потребує", - сказав він, додавши, що зараз основна увага приділяється величезному потенціалу приватного сектору.

Подякувавши делегатам за фінансову підтримку, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який був присутній на конференції, сказав, що "цього року ми починаємо відбудовувати Україну, ми не чекаємо закінчення війни".

"Ми набагато ближчі до того, щоб мати можливість мобілізувати 14,1 млрд доларів (12,8 млрд євро), які нам потрібні", - додав він, посилаючись на оцінку Світового банку щодо терміново необхідної суми.

У середньостроковій перспективі, за оцінками, для відродження української економіки знадобиться понад 400 мільярдів доларів (364 мільярди євро).

Пан Шмигаль також привітав той факт, що майже всі присутні підтримали ідею, що Росія "повинна заплатити за свої злочини і руйнування в Україні".

"Ми повинні доопрацювати компенсаційний механізм, який би дозволив використовувати заморожені російські активи для відновлення України", - закликав він. Наразі міжнародні зусилля застопорилися через юридичні суперечки.

Однією з головних цілей конференції є залучення приватного сектору та створення механізмів для забезпечення інвестицій в Україну.

За словами пана Клеверлі, майже 500 компаній з 42 країн пообіцяли зробити свій внесок.

Більшість з них є частиною пакету допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, який Європейський Союз планує надати до 2027 року і про який було оголошено напередодні конференції.

Сполучені Штати також оголосили про виділення 1,3 мільярда доларів (1,2 мільярда євро) допомоги, в першу чергу, в енергетичному та інфраструктурному секторах.