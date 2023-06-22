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Новини2023.06.22 17:35

Київ: НАТО має якнайшвидше прийняти рішення про членство України

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BNS 2023.06.22 17:35
Андрій Єрмак
Андрій Єрмак / фото: www.president.gov.ua

НАТО має якнайшвидше прийняти рішення про вступ України до Альянсу, заявив у четвер глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Його цитує російська служба британської телерадіокомпанії BBC.

Він заявив, що неприйняття України до НАТО буде перемогою президента Росії Володимира Путіна.

"Це лише посилить підтримку його режиму і створить ілюзію легітимності агресії", - сказав він.

Aндрій Єрмак наголосив, що як тільки дозволять обставини, Київ має отримати від НАТО чітку перспективу членства в Альянсі та розумні гарантії безпеки на перехідний період.

"Не програти - це не варіант для нас. Просто відновити статус-кво - це не варіант. Будь-яка невизначеність щодо результату цієї війни, будь-яка двозначність у відповіді НАТО на наші прагнення буде рівнозначна перемозі Росії", - заявив він.

Це сталося після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що саміт у Вільнюсі має зосередитися "на тому, що зараз є абсолютним пріоритетом - на збільшенні бойової потужності України".

Раніше глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні Україна поки що не буде запрошена до вступу в НАТО.

# Саміт НАТО# Україна
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