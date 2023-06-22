Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації, - президент України Володимир Зеленський

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - заявив президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", - додав він.

Очільник Української держави наголосив, що жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути.

"Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - резюмував Зеленський.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського "брехнею".

Запорізька АЕС забезпечувала близько 20% електроенергії в Україні і працювала в перші місяці російського вторгнення, незважаючи на часті обстріли, але припинила виробляти електроенергію у вересні минулого року.

Відтоді жоден з шести реакторів радянських часів не виробляє електроенергію, але станція залишається підключеною до української електромережі для власних потреб, зокрема, для охолодження реакторів.