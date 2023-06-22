Науседа закликає до нового пакету санкцій проти Росії, включно з Росатомом

Після того, як цього тижня Європейський Союз (ЄС) ухвалив нові санкції проти Росії, президент Литви Гітанас Науседа в четвер закликав спільноту подумати про ще один пакет обмежень проти Москви, в тому числі проти російського гіганта атомної енергетики "Газпрому".

Про це Науседа заявив у четвер на зустрічі з послами ЄС, які проживають у Литві та акредитовані в Литві.

"Для того, щоб санкції працювали ефективно, ми закликаємо уникати винятків, які створюють нові шляхи для уникнення санкцій", - цитує Науседу в прес-релізі канцелярія президента, закликаючи його вже зараз почати думати про 12-й пакет санкцій ЄС і включити в нього "Росатом".

У середу ЄС погодив одинадцятий пакет санкцій проти триваючого вторгнення Росії в Україну, включаючи заходи проти обходу раніше прийнятих санкцій.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі обговорили ключові питання європейського порядку денного напередодні майбутнього засідання Європейської Ради, подякували Швеції за головування в Раді ЄС у першій половині цього року та її зусилля з мобілізації підтримки України.

Глава держави привітав рішення про виділення додаткових 3,5 млрд. євро на підтримку Європейського фонду миру (EPF).

Пан Науседа закликав країни ЄС створити міжнародний трибунал для розслідування злочину агресії та запропонував використати російські кошти, заморожені в країнах ЄС, для відновлення України після війни. Президент нагадав про ініціативу приділяти більше уваги історичній пам'яті Європи, протидіючи таким чином російській дезінформації та пропаганді.

Глава держави також наголосив на підтримці Литвою євроатлантичної інтеграції України.

"Ми надішлемо позитивний сигнал Україні, розпочавши переговори про її членство в ЄС вже цього року", - сказав він у своїй заяві, додавши, що вітає зусилля Молдови щодо впровадження реформ, а також відданість Албанії, Чорногорії, Косово та Північної Македонії Спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС.

Під час зустрічі обговорювалися питання нелегальної міграції, необхідності посилення конкурентоспроможності ЄС шляхом подальшого досягнення енергетичної незалежності, поглиблення внутрішнього ринку ЄС, зокрема, шляхом усунення бар'єрів для руху послуг і побудови більш стійких ланцюгів поставок.

Пан Науседа висловив сподівання, що синхронізація балтійських електромереж з електромережами ЄС буде завершена навесні наступного року.

Говорячи про перегляд багаторічного бюджету ЄС, Глава держави наголосив, що він має бути цільовим, зосереджуючись на підтримці України та викликах, спричинених російською війною, таких як боротьба з нелегальною міграцією та посилення захисту кордонів, фінансування військової мобільності, а також підтримка біженців від війни. Крім того, необхідно забезпечити достатню гнучкість бюджету ЄС, щоб реагувати на можливі нові виклики, сказав пан Науседа.

Глава держави також повідомив послам ЄС про прагнення Литви розмістити у Вільнюсі Агентство з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), яке зараз створюється, і побажав успіхів Іспанії, яка незабаром перебере на себе головування в Раді ЄС.