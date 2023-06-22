Naujienų srautas

Друкована продукція з Росії. Асоціативне фото
Новини 55 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє ввозити друковану продукцію з Росії та Білорусі

Гітанас Науседа
Новини 3 год. тому

Науседа закликає до нового пакету санкцій проти Росії, включно з Росатомом

Запорізька АЕС
Новини 4 год. тому

Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації, - президент України Володимир Зеленський

Йонінес
Новини 6 год. тому

Йонінес у Литві: Де відсвяткувати Свято найкоротшої ночі?

Пошкоджений міст на Чонгарі
Новини 8 год. тому

Окупаційна "влада" Криму заявила про пошкодження мосту на Чонгарі на Херсонщині

Російська пропаганда
Новини 1 д. тому

У Литві блокуватимуть IP-адреси, за якими доступна російська пропаганда

Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Литва продовжить радіомовлення на Україну через середньохвильовий передавач

Музеї окупації і боротьби за свободу
Новини 1 д. тому

У Вільнюсі відкриває свої двері банерна виставка "Знайомтеся - Україна!"

Lietuvos ir Ukrainos vėliavos
Новини 1 д. тому

У Полтаві відкрито Почесне консульство Литовської Республіки

Михайло Жирохов
Новини 1 д. тому

Воєнний експерт Михайло Жирохов: "Росіяни не підуть на підрив Запорізької АЕС, але небезпечно віддавати їм наступальну ініціативу"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Новини 1 д. тому

Глава МЗС ФРН оголосила кампанію з відбудови України

Кирило Буданов
Новини 1 д. тому

Росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій АЕС, - очільник ГУР України Кирило Буданов

Вальдемарас Рупшіс
Новини 2 д. тому

Довгостроковий план допомоги Україні Литва розробляє спільно з політиками, - командувач армією Литви

Ядерна зброя
Новини 2 д. тому

Байден: "Загроза застосування Путіним тактичної ядерної зброї - реальна"

Габріелюс Ландсбергіс
Новини 2 д. тому

Саміт НАТО може бути історичним як за досягненнями, так і за втраченими можливостями, - міністр закордонних справ Литви

Війна РФ проти України
Новини 2 д. тому

ООН: Від початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло понад дев'ять тисяч мирних жителів, поранено близько 16 тисяч

Новини2023.06.22 13:59

Науседа закликає до нового пакету санкцій проти Росії, включно з Росатомом

оновлено 13:42
B
BNS 2023.06.22 13:59
Гітанас Науседа
Гітанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Після того, як цього тижня Європейський Союз (ЄС) ухвалив нові санкції проти Росії, президент Литви Гітанас Науседа в четвер закликав спільноту подумати про ще один пакет обмежень проти Москви, в тому числі проти російського гіганта атомної енергетики "Газпрому".

Про це Науседа заявив у четвер на зустрічі з послами ЄС, які проживають у Литві та акредитовані в Литві.

"Для того, щоб санкції працювали ефективно, ми закликаємо уникати винятків, які створюють нові шляхи для уникнення санкцій", - цитує Науседу в прес-релізі канцелярія президента, закликаючи його вже зараз почати думати про 12-й пакет санкцій ЄС і включити в нього "Росатом".

У середу ЄС погодив одинадцятий пакет санкцій проти триваючого вторгнення Росії в Україну, включаючи заходи проти обходу раніше прийнятих санкцій.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі обговорили ключові питання європейського порядку денного напередодні майбутнього засідання Європейської Ради, подякували Швеції за головування в Раді ЄС у першій половині цього року та її зусилля з мобілізації підтримки України.

Глава держави привітав рішення про виділення додаткових 3,5 млрд. євро на підтримку Європейського фонду миру (EPF).

Пан Науседа закликав країни ЄС створити міжнародний трибунал для розслідування злочину агресії та запропонував використати російські кошти, заморожені в країнах ЄС, для відновлення України після війни. Президент нагадав про ініціативу приділяти більше уваги історичній пам'яті Європи, протидіючи таким чином російській дезінформації та пропаганді.

Глава держави також наголосив на підтримці Литвою євроатлантичної інтеграції України.

"Ми надішлемо позитивний сигнал Україні, розпочавши переговори про її членство в ЄС вже цього року", - сказав він у своїй заяві, додавши, що вітає зусилля Молдови щодо впровадження реформ, а також відданість Албанії, Чорногорії, Косово та Північної Македонії Спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС.

Під час зустрічі обговорювалися питання нелегальної міграції, необхідності посилення конкурентоспроможності ЄС шляхом подальшого досягнення енергетичної незалежності, поглиблення внутрішнього ринку ЄС, зокрема, шляхом усунення бар'єрів для руху послуг і побудови більш стійких ланцюгів поставок.

Пан Науседа висловив сподівання, що синхронізація балтійських електромереж з електромережами ЄС буде завершена навесні наступного року.

Говорячи про перегляд багаторічного бюджету ЄС, Глава держави наголосив, що він має бути цільовим, зосереджуючись на підтримці України та викликах, спричинених російською війною, таких як боротьба з нелегальною міграцією та посилення захисту кордонів, фінансування військової мобільності, а також підтримка біженців від війни. Крім того, необхідно забезпечити достатню гнучкість бюджету ЄС, щоб реагувати на можливі нові виклики, сказав пан Науседа.

Глава держави також повідомив послам ЄС про прагнення Литви розмістити у Вільнюсі Агентство з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), яке зараз створюється, і побажав успіхів Іспанії, яка незабаром перебере на себе головування в Раді ЄС.

# Україна# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Друкована продукція з Росії. Асоціативне фото
55 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє ввозити друковану продукцію з Росії та Білорусі

Запорізька АЕС
4 год. тому

Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації, - президент України Володимир Зеленський

Йонінес
9
6 год. тому

Йонінес у Литві: Де відсвяткувати Свято найкоротшої ночі?

9
Пошкоджений міст на Чонгарі
8 год. тому

Окупаційна "влада" Криму заявила про пошкодження мосту на Чонгарі на Херсонщині

Російська пропаганда
1 д. тому

У Литві блокуватимуть IP-адреси, за якими доступна російська пропаганда

Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва. Ілюстративно
1 д. тому

Литва продовжить радіомовлення на Україну через середньохвильовий передавач

оновлено 16:15
Музеї окупації і боротьби за свободу
1 д. тому

У Вільнюсі відкриває свої двері банерна виставка "Знайомтеся - Україна!"

Lietuvos ir Ukrainos vėliavos
1 д. тому

У Полтаві відкрито Почесне консульство Литовської Республіки

Михайло Жирохов
5
1 д. тому

Воєнний експерт Михайло Жирохов: "Росіяни не підуть на підрив Запорізької АЕС, але небезпечно віддавати їм наступальну ініціативу"

5
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
1 д. тому

Глава МЗС ФРН оголосила кампанію з відбудови України

Запорізька АЕС
2023.06.22 12:40

Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації, - президент України Володимир Зеленський

Йонінес
9
2023.06.22 10:59

Йонінес у Литві: Де відсвяткувати Свято найкоротшої ночі?

9
Пошкоджений міст на Чонгарі
2023.06.22 09:11

Окупаційна "влада" Криму заявила про пошкодження мосту на Чонгарі на Херсонщині

Друкована продукція з Росії. Асоціативне фото
2023.06.22 16:26

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє ввозити друковану продукцію з Росії та Білорусі