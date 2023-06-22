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Окупаційна "влада" Криму заявила про пошкодження мосту на Чонгарі на Херсонщині

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.22 09:11
Пошкоджений міст на Чонгарі
Пошкоджений міст на Чонгарі / фото: пропагандистські "ЗМІ" РФ

Так званий "тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Херсонської області" Сальдо заявив, що пошкоджений міст на Чонгарі розташованому на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, повідомляє Суспільне.

Поки рух мостом призупинили, проводитимуть ремонтні роботи, заявив Сальдо. В пошкодженні мосту, який сполучає Херсонщину з Кримом, він звинувачує Сили оборони.

Також він сказав, що тимчасово організували рух автотранспорту до Криму резервним маршрутом.

Сальдо заявляє про обстріл мосту на Чонгарі
Сальдо заявляє про обстріл мосту на Чонгарі / фото: скріншот

Про пошкодження Чонгарського мосту говорить і окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов

За його словами, вибухотехніки з’ясовують тип боєприпасу, яким атакували міст, а профільні служби обстежують дорогу.

Аксьонов про пошкодження мосту
Аксьонов про пошкодження мосту / фото: скріншот
Пошкоджений міст на Чонгарі
Сальдо заявляє про обстріл мосту на Чонгарі
Аксьонов про пошкодження мосту
# Україна
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