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У Полтаві відкрито Почесне консульство Литовської Республіки

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.21 13:42
Lietuvos ir Ukrainos vėliavos
Lietuvos ir Ukrainos vėliavos / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

Почесне консульство Литви було відкрито у вівторок в Полтаві, Україна, згідно з повідомленям прес-релізу Міністерства закордонних справ (МЗС).

Під час церемонії відкриття посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас привітав Володимира Пилипенка зі вступом на посаду почесного консула Литви в Полтавській області.

"Полтавська область є важливою для Литви з точки зору її історичної спадщини. Відкриття Почесного консульства Литовської Республіки в Полтаві є ще одним важливим кроком, який демонструє рішучість Литви і надалі розвивати двосторонні економічні, освітні, туристичні та культурні проекти з цим регіоном центральної України", - сказав посол Сарапінас.

У церемонії відкриття Почесного консульства Литви також взяли участь голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, місцеві політики, бізнесмени та інші почесні гості.

Консульство в Полтаві є 15-ю консульською установою Литви в Україні, яку очолює Почесний консул.

# Україна# Країни Балтії
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