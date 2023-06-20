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Новини2023.06.20 18:44

Росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій АЕС, - очільник ГУР України Кирило Буданов

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.20 18:44
Кирило Буданов
Кирило Буданов / Vida Press nuotr.

Російська армія замінувала ставок-охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції. Про це очільник розвідки Кирило Буданов заявив в ефірі українського національного телемарафону 20 червня.

«Станом на зараз певна загроза для АЕС існує, адже вона як перебувала, так і перебуває під окупацією. Знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ до охолоджувачів, які працюють на АЕС. Найстрашніше, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована — замінували саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми», — заявив Кирило Буданов.

Також він розповів деталі підриву Каховської ГЕС уночі 6 червня. Так, російське командування за пів години до цього по радіомережі вийшло на підрозділ, який був на Каховській ГЕС, і наказало дуже швидко зібратись і покинути територію. Тоді ж на ГЕС прибула група спецпризначення — «і після цього відбулось що відбулось».

Крім цього, за словами Буданова, усі підрозділи російських військ, які були поруч із ГЕС, насправді не знали про запланований підрив, їх це застало зненацька.

# Україна
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