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Новини2023.06.20 16:23

Довгостроковий план допомоги Україні Литва розробляє спільно з політиками, - командувач армією Литви

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BNS 2023.06.20 16:23
Вальдемарас Рупшіс
Вальдемарас Рупшіс / D. Umbraso/LRT nuotr.

Довгостроковий план підтримки України Литвою розробляється спільно з політиками, заявив у вівторок Головнокомандувач армії Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшіс.

Його коментар пролунав після того, як президент Гітанас Науседа у своєму четвертому зверненні до народу раніше у вівторок зазначив, що Литва не має такого плану.

"Я думаю, що тут піднімалося питання про підготовку більш широкого, довгострокового плану, який розробляється разом з політиками", - сказав глава відомства журналістам.

У своєму щорічному посланні до парламенту Науседа зазначив, що "багато країн вже намітили і оголосили багаторічні програми військової, економічної та фінансової допомоги, демонструючи свою постійну політичну прихильність перемозі України".

"У Литві ми також повинні прийняти відповідні рішення на найближче майбутнє", - додав він.

Рупшіс сказав, що, на його думку, зауваження Науседи не були спрямовані проти військових, "тому що Збройні сили підтримують (Україну), і у нас є план, і, звичайно, ми реагуємо на потреби, які озвучують українці та Збройні Сили України".

"Ми беремо активну участь у підготовці українців, - сказав він. - У нас є близько 40 інструкторів, які тренують українських військовослужбовців у місії ЄС у Німеччині, і ми також проводимо низку тренувальних місій або заходів тут, у Литві".

# Україна# Країни Балтії
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