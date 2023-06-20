Довгостроковий план допомоги Україні Литва розробляє спільно з політиками, - командувач армією Литви

Довгостроковий план підтримки України Литвою розробляється спільно з політиками, заявив у вівторок Головнокомандувач армії Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшіс.

Його коментар пролунав після того, як президент Гітанас Науседа у своєму четвертому зверненні до народу раніше у вівторок зазначив, що Литва не має такого плану.

"Я думаю, що тут піднімалося питання про підготовку більш широкого, довгострокового плану, який розробляється разом з політиками", - сказав глава відомства журналістам.

У своєму щорічному посланні до парламенту Науседа зазначив, що "багато країн вже намітили і оголосили багаторічні програми військової, економічної та фінансової допомоги, демонструючи свою постійну політичну прихильність перемозі України".

"У Литві ми також повинні прийняти відповідні рішення на найближче майбутнє", - додав він.

Рупшіс сказав, що, на його думку, зауваження Науседи не були спрямовані проти військових, "тому що Збройні сили підтримують (Україну), і у нас є план, і, звичайно, ми реагуємо на потреби, які озвучують українці та Збройні Сили України".

"Ми беремо активну участь у підготовці українців, - сказав він. - У нас є близько 40 інструкторів, які тренують українських військовослужбовців у місії ЄС у Німеччині, і ми також проводимо низку тренувальних місій або заходів тут, у Литві".