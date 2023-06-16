15 червня в Нью-Йорку постійні представництва України, Литви та Польщі при ООН організували презентацію спільного звіту «Стійкість проти дезінформації: перспектива Люблінського трикутника». Звіт підготували громадські організації «Детектор медіа» (Україна), Kosciuszko Institute (Польща) та Civic Resilience Initiative (Литва).

Подія відбувалася в той час, коли міжнародна спільнота відзначає Міжнародний день протидії мові ненависті (18 червня), підкреслюючи зв’язок між мовою ненависті, дезінформацією та війною.

Презентацію відкрили посли трьох держав: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, постійний представник Литви при ООН Рітіс Паулаускас та постійний представник Польщі при ООН Кшиштоф Щерскі. Сам звіт аудиторії представили директорка ГО «Детектор медіа» Галина Петренко, співзасновник Civic Resilience Initiative Лукас Андрюкайтіс та виконувачка обов’язків голови департаменту стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ Польщі Паула Рейкевич.

Постійне Представництво України при ООН презентувало комплексний звіт про поширення російської дезінформації в Україні, Польщі і Литві / Фото: ГО «Детектор медіа»

Учасники презентували основні напрацювання звіту: аналіз російської дезінформації в країнах Люблінського трикутника в період до, під час та протягом перших півроку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також рекомендації для боротьби з дезінформацією, які можуть стати в нагоді для урядів, медіа та представників громадянського суспільства по всьому світу.

Зокрема, експерти визначили декілька цілей російської пропаганди та дезінформації в трьох країнах:

накачування аудиторії негативними повідомленнями, аби викликати у них песимізм щодо можливості розбудови кращого майбутнього;

підрив довіри всередині груп країн і між групами;

дискредитація міжнародної співпраці та солідарності.

Серед рекомендацій – розглядати боротьбу з дезінформацією як комплексне явище, яке не має обмежуватися лише інформаційно-комунікаційними викликами. Необхідно застосовувати цілісний підхід до протидії загрозі. Важливо розглядати дезінформацію з точки зору кібернетичної та цифрової безпеки, а також з точки зору протидії інформаційно-комунікативним та когнітивним викликам.

Постійне Представництво України при ООН презентувало комплексний звіт про поширення російської дезінформації в Україні, Польщі і Литві / Фото: ГО «Детектор медіа»

Раніше звіт також презентували у Європарламенті та штаб-квартирі НАТО в Брюселі, у Раді Європи в Стразбурзі, в ЮНЕСКО в Парижі, в ОБСЄ у Відні та інших міжнародних майданчиках високого рівня.

Повний текст звіту українською мовою.

Повний текст звіту англійською мовою.

Люблінський трикутник — тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, заснований у липні 2020 року. Тристоронній формат заснований на традиціях та історичних зв'язках трьох країн, його метою є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні.