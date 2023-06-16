Naujienų srautas

Литва і НАТО. Ілюстративно
Новини 39 хв. тому

Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі

Уламки російської ракети в центрі української столиці. Ілюстративно
Новини 2 год. тому

МЗС України: Ракетний удар Росії по африканських лідерах, які перебувають з візитом в Україні, - це послання Африці

Російський окупант біля Каховської ГЕС. Ілюстративно
Новини 4 год. тому

Факти ЛРТ. Україна. Ескалація без відповіді: Підрив Каховської ГЕС росіянами як іспит для демократичного світу

Дезінформація. Ілюстративно
Новини 6 год. тому

Збройні сили Литви у травні виявили 95 випадків дезінформації на оборонну тематику

Художник Амет Сеіт-Аметов, який у дитинстві пережив депортацію
Новини 8 год. тому

У мами стався мікроінсульт, бо їй не дозволили подивитися на рідний дім, — історія вигнання та повернення кримських татар

Єнс Столтенберг і Олексій Резніков, за ними - Марк Міллі й Ллойд Остін
Новини 9 год. тому

Союзники України пообіцяли багато нової військової допомоги

Будівля Європарламенту у Страсбурзі
Новини 1 д. тому

Європарламент закликає запросити Україну до вступу в НАТО

Голова литовського благодійного проекту Bonitatem Міндаугас Йонушас
Новини 1 д. тому

Міндаугас Йонушас, який вирушає до України з гуманітарною місією, закликає прийти на вечір підтримки України в Клайпеді

НАТО
Новини 1 д. тому

У Вільнюсі Україна хоче отримати гарантії безпеки до вступу в НАТО, а не замість нього, – МЗС України

Андрій Десницький
Новини 1 д. тому

Вільнюський університет прийняв на роботу російського дослідника, який підтримував референдум про анексію Криму - університет не цікавився його минулим

Наслідки руйнування Каховської ГЕС
Новини 1 д. тому

Європарламент: Знищення Каховської ГЕС - воєнний злочин РФ

Арвідас Анушаускас
Новини 1 д. тому

Анушаускас обговорить з міністрами оборони НАТО подальшу допомогу Україні і регіональні плани

Одонтологія (стоматологія). Ілюстративно
Новини 1 д. тому

У Харківську область України вирушають чотири литовські стоматологи

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг
Новини 1 д. тому

Генсек НАТО обіцяє Києву "сигнал підтримки та солідарності" у Вільнюсі

Запуск російської ядерної ракети
Новини 2 д. тому

Лукашенко заявив, що Білорусь отримала перші ядерні боєголовки від Росії

ППО Patriot. Ілюстративно
Новини 2 д. тому

Литва і її союзники купують для України засоби протиповітряної оборони на суму 107,5 млн. євро

Новини2023.06.16 18:19

Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.16 18:19
Литва і НАТО. Ілюстративно
Литва і НАТО. Ілюстративно / Фото Ю. Стацявичюса/LRT

НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною – Ради Україна-НАТО – на Вільнюському саміті в липні.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна – НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція – мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським", – сказав він.

"Ми погодились, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом Альянсу, і що це рішення союзників та України. Росія не має права вето", – додав Столтенберг.

Напередодні глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна та НАТО замінять свій нинішній формат офіційних зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на саміті у Вільнюсі в липні або після нього.

# Країни Балтії# Україна
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Постійне Представництво України при ООН презентувало комплексний звіт про поширення російської дезінформації в Україні, Польщі і Литві
1 хв. тому

Постійне Представництво України при ООН презентувало комплексний звіт про поширення російської дезінформації в Україні, Польщі і Литві

Уламки російської ракети в центрі української столиці. Ілюстративно
2 год. тому

МЗС України: Ракетний удар Росії по африканських лідерах, які перебувають з візитом в Україні, - це послання Африці

Російський окупант біля Каховської ГЕС. Ілюстративно
15
4 год. тому

Факти ЛРТ. Україна. Ескалація без відповіді: Підрив Каховської ГЕС росіянами як іспит для демократичного світу

15
Дезінформація. Ілюстративно
6 год. тому

Збройні сили Литви у травні виявили 95 випадків дезінформації на оборонну тематику

Художник Амет Сеіт-Аметов, який у дитинстві пережив депортацію
10
8 год. тому

У мами стався мікроінсульт, бо їй не дозволили подивитися на рідний дім, — історія вигнання та повернення кримських татар

10
Єнс Столтенберг і Олексій Резніков, за ними - Марк Міллі й Ллойд Остін
9 год. тому

Союзники України пообіцяли багато нової військової допомоги

Будівля Європарламенту у Страсбурзі
1 д. тому

Європарламент закликає запросити Україну до вступу в НАТО

Голова литовського благодійного проекту Bonitatem Міндаугас Йонушас
1 д. тому

Міндаугас Йонушас, який вирушає до України з гуманітарною місією, закликає прийти на вечір підтримки України в Клайпеді

НАТО
1 д. тому

У Вільнюсі Україна хоче отримати гарантії безпеки до вступу в НАТО, а не замість нього, – МЗС України

Андрій Десницький
8
1 д. тому

Вільнюський університет прийняв на роботу російського дослідника, який підтримував референдум про анексію Криму - університет не цікавився його минулим

8
Російський окупант біля Каховської ГЕС. Ілюстративно
15
2023.06.16 14:35

Факти ЛРТ. Україна. Ескалація без відповіді: Підрив Каховської ГЕС росіянами як іспит для демократичного світу

15
Дезінформація. Ілюстративно
2023.06.16 12:47

Збройні сили Литви у травні виявили 95 випадків дезінформації на оборонну тематику

Художник Амет Сеіт-Аметов, який у дитинстві пережив депортацію
10
2023.06.16 10:30

У мами стався мікроінсульт, бо їй не дозволили подивитися на рідний дім, — історія вигнання та повернення кримських татар

10
Єнс Столтенберг і Олексій Резніков, за ними - Марк Міллі й Ллойд Остін
2023.06.16 09:05

Союзники України пообіцяли багато нової військової допомоги

Уламки російської ракети в центрі української столиці. Ілюстративно
2023.06.16 16:41

МЗС України: Ракетний удар Росії по африканських лідерах, які перебувають з візитом в Україні, - це послання Африці

Постійне Представництво України при ООН презентувало комплексний звіт про поширення російської дезінформації в Україні, Польщі і Литві
2023.06.16 18:59

Постійне Представництво України при ООН презентувало комплексний звіт про поширення російської дезінформації в Україні, Польщі і Литві