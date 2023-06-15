Європарламент закликає запросити Україну до вступу в НАТО

Європейські парламентарі у четвер закликали членів НАТО виконати свої зобов'язання перед Україною і прокласти шлях для вступу Києва до Альянсу.

У резолюції Європарламенту, прийнятій 425 голосами проти 38 при 42 "утрималися", висловлюється сподівання, що процес вступу України до НАТО розпочнеться одразу після закінчення війни і буде швидко завершений.

До того часу Співтовариство та його держави-члени і члени НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною і встановити гарантії безпеки для країни, йдеться в резолюції.

30-го вересня Україна подала заявку на прискорений процес вступу до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив раніше в четвер, що немає консенсусу щодо членства країни, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

"Ми згодні з тим, що найбільш нагальним завданням зараз є забезпечення того, щоб Україна утвердилася як суверенна незалежна держава, тому що якщо Україна не утвердиться і не зможе залишатися демократичною державою в Європі, питання про членство взагалі не буде розглядатися", - сказав він перед початком міністерської зустрічі в Брюсселі.

Столтенберг висловив сподівання, що 31 член Альянсу "погодить багаторічну програму, яка допоможе Україні перейти від старих стандартів, обладнання, процедур, доктрин до стандартів НАТО і стати повністю оперативно сумісною з НАТО".

Євродепутати також рішуче засудили Росію за бомбардування Каховської дамби, прирівнявши його до військового злочину. Вони зазначили, що, відповідно до міжнародного права, всі відповідальні за цей та інші воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності.

6 червня була зруйнована підконтрольна Росії Каховська гребля, розташована вздовж лінії фронту в Херсонській області. Це викликало побоювання гуманітарної та екологічної катастрофи, яка призвела до десятків смертей і зниклих безвісті, а також до того, що тисячі людей були змушені покинути свої домівки.

Прокуратура України назвала затоплення найгіршою екологічною катастрофою з часів Чорнобиля.