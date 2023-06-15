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Новини2023.06.15 12:58

Вільнюський університет прийняв на роботу російського дослідника, який підтримував референдум про анексію Криму - університет не цікавився його минулим

АМ ІГ
Аста Мартішюте, програма LRT RADIO “Ryto Garsai”, LRT.lt, Іртауте Гутаускайте, ELTA 2023.06.15 12:58
Андрій Десницький
Андрій Десницький / Stop kadras iš laidos „Mūsų rusų gatvė“

Андрій Десницький, російський вчений, який підтримував референдум про анексію Криму, зараз викладає російську літературу студентам Вільнюського університету (ВУ). Сам викладач не заперечує, що поширював ідею референдуму у 2014-му році, але зараз каже, що не підтримує війну в Україні. Ректор ВУ Раймундас Бальчюнайтис каже, що питання про прийняття Десницького на роботу буде переглянуте.

Андрій Десницький, російський вчений, який підтримував референдум про анексію Криму, зараз викладає російську літературу студентам Вільнюського університету (ВУ). Сам викладач не заперечує, що поширював ідею референдуму у 2014-му році, але зараз каже, що не підтримує війну в Україні. Ректор ВУ Раймундас Бальчюнайтис каже, що питання про прийняття Десницького на роботу буде переглянуте.

"Я надіслав своє резюме, і Вільнюський університет відповів. Я виїхав з Росії, тому що не хочу бути частиною путінської агресії, тому що я категорично проти війни", - сказав Десницький в інтерв'ю Радіо LRT.

Ще до анексії Криму вчений дотримувався думки, що Крим має відійти до Росії. Десницький не заперечує, що просував ідею проведення в Криму референдуму про відокремлення території від України і приєднання до Росії.

Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року
Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року / фото: скріншот з "Независимая газета"
Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року
Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року / фото: скріншот з соцмережі Facebook

"Я говорив, що теоретично можлива ситуація, коли одна країна поступається територією іншій, і, обговорюючи питання Криму, я говорив, що теоретично можлива, я говорив, що можлива ситуація, коли одна країна поступається територією іншій через референдум, і такі випадки в історії були, і це визнано міжнародним правом", - сказав він.

Андрій Десницький
Андрій Десницький / Stop kadras iš laidos „Mūsų rusų gatvė“

"Звичайно, я ніколи не вважав цей фарс справедливим, і я заявив про це 13 березня 2014 року. Я сказав, що до березня 2014 року одна держава може домовитися з іншою і передати територію", - каже Десницький, який зараз працює у Вільнюському університеті науковим співробітником і викладачем російської літератури.

"Єдине, що я сказав, це те, що референдум може бути можливістю побачити, як люди відчувають, до якої держави вони хочуть належати, але це завжди вирішується законами конкретної держави. Слово "референдум" - це не чарівне слово, яке відкриває всі двері. Це один з можливих інструментів. І він використовується у світовій практиці.

І, підсумовуючи, ситуація, коли одна держава передає частину своєї території іншій державі, можлива. І це траплялося на практиці. Просто це має вирішуватися шляхом добросовісної домовленості, без погроз, без примусу. Тому я категорично оцінюю те, що було зроблено з Кримом, Донбасом і те, що відбувається в Україні", - сказав російський доктор наук в інтерв'ю Радіо LRT.

Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року
Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року / фото: скріншот з соцмережі Facebook

Десницький, російський доктор наук, який сприяв проведенню референдуму в Криму, постійно нагадує, що не підтримував анексію Криму і виступає проти війни. Однак через два роки після анексії він отримав звання професора в Росії, а ще через два роки - премію "Ліберальна місія" в Росії.

Сам пан Десницький стверджує, що не відвідував Кримський півострів після анексії, але його дружина відвідувала.

"Одразу після анексії багато людей навіть не розуміли, як себе поводити, і не були готові сказати собі "Ну, уявіть собі, державна установа, традиційна поїздка, можна було сказати "я відмовляюся, я не їду", мене вигнали. Але вона вирішила, що це було б неправильне рішення. Зараз вона зробила б це по-іншому", - розповів Десницький.

Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року
Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року / фото: скріншот з соцмережі Facebook

"Коли Крим став нашим, ми літали туди і назад на літаку", - писав у 2019 році Сергій Десницький, син Андрія Десницького.

Євген Аврамчук, колишній видавець з України, який постраждав під час Майдану, стверджує, що нинішній викладач ВУ був свого часу зручним інструментом для Путіна, щоб поширювати свої ідеї про те, що Крим є частиною Росії.

"Я скажу вам прямо: я вважаю його одним з розпалювачів війни. Його погляди і пропаганда, а також погляди і пропаганда таких, як він, призвели до анексії Криму. Він її виправдовував, він її хотів, він проповідував її, він поширював свої ідеї всюди - усно, письмово, в соціальних мережах, в популярних журналах. І він зробив все, що міг, щоб це сталося", - сказав Аврамчук в інтерв'ю радіо LRT.

"Путін не зміг би нічого зробити самостійно, якби не було достатньої кількості людей, які б його підтримували. Його погляди призвели до анексії. Погляди таких людей, як Десницький, призвели до анексії. Його читає і слухає досить багато людей, і він зробив те, що сталося", - додав він.

Колишній український видавець стверджує, що застерігав свого тодішнього друга Десницького від поширення такої пропаганди задовго до анексії Криму, оскільки це призведе до війни.

"Я його попереджав, я йому казав: "Андрію, ось побачиш, буде величезна кривава війна". А він сміявся. Я сказав: "Андрію, я буду воювати, я буду захищати свою країну". Я сказав, що якщо станеться так, що вони заберуть землі, то буде війна. Я сказав, що не хотів би стріляти в тебе. Я сказав, що якщо вони заберуть твого сина на війну, я б дуже не хотів стріляти в нього. А потім він звинуватив мене в тому, що я погрожував вбити його і його сина", - розповів українець, чий 18-річний син зараз воює за свою країну в Україні. На той час син Десницького, як і він сам, виїхали з Росії.

Війна Росії проти України
Війна Росії проти України / AP nuotr.

"Який сенс зараз говорити про те, що ти проти війни, якщо ти її розпалив. Це все одно, що підпалити заправку і сказати: "Я не думав, що так буде", - сказав Аврамчук, який став інвалідом, воюючи за свою країну.

Професор Інеса Шешкаускєне, декан філологічного факультету Вільнюського університету, розповіла Радіо LRT, що Десницький ще до роботи у Вільнюському університеті заявляв, що він проти війни, і що університет не цікавився ідеями, які він поширював.

"Коли ми отримали (лист - LRT.lt) від студентів, ми подивилися останню інформацію, яка була доступна. Я не побачила там нічого, що свідчило б про те, що він підтримує якусь іншу позицію", - сказала Шешкаускєне.

Декан запевнила, що взяти на роботу російського вченого їй порекомендували історики університету. Декан історичного факультету Лорета Скурвидайте повідомила, що наразі шукаються шляхи, щоб прийняти Десницького на роботу.

Вільнюський університет
Вільнюський університет / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Була подана заявка, були якісь рекомендації, які були надійними, і шукали роботу для цієї людини. Це все, що я можу сказати", - сказала вона.

Ректор університету Р. Балчюнайтіс наполягає на тому, що справу про прийом на роботу потрібно буде переглянути ще раз.

"Залучення членів університетської спільноти до російської пропагандистської діяльності є неприйнятним. Тут, однозначно, питань немає. Але ця ситуація без контексту потребує ретельного розслідування, і якщо є сумніви, то на ці питання потрібно дати відповіді. Ми розглянемо всю надану інформацію окремо. З того, що ви говорите, це звучить, м'яко кажучи, дивно, але ми повинні отримати точні цитати від людини і оцінити все в цілому", - сказав Бальчюнайтіс.

Повністю репортаж слухайте у записі програми "Ранкові звуки" на радіо LRT:


Андрій Десницький
Андрій Десницький
Війна Росії проти України
Вільнюський університет
Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року
Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року
Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року
Висловлювання Андрія Десницького про Крим 2014-го року
# Країни Балтії# Росія
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