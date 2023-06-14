Без перемоги України на режимі червоного терору не буде поставлений "хрест" - Президент Литви Гітанас Науседа

Режим червоного терору залишився і закінчиться лише з остаточною перемогою України, заявив у середу Президент Литви Гітанас Науседа, вшановуючи пам'ять жертв радянської депортації.

"На жаль, доводиться констатувати, що режим червоного терору існує і продовжує змушувати людей страждати, так би мовити, протягом ста років. Напевно, поки Україна не здобуде остаточну перемогу, ми не зможемо сказати, що на цьому режимі дійсно поставлено хрест", - сказав Президент у середу журналістам після вшанування Дня скорботи і надії у Сеймі.

Він також зазначив, що сталінський тоталітаризм ще не був засуджений в тій же мірі, що і нацизм, і що необхідно працювати над тим, щоб "вся Європа встановила дуже чітке ставлення до обох форм тоталітаризму".

"Сьогодні Європа повинна усвідомити, що тоталітаризм має два різновиди. У той час як нацистська сторона тоталітаризму засуджена по всій Європі, гідра червоного терору або сталінського тоталітаризму, путінського тоталітаризму, на жаль, ще не обезголовлена", - сказав Науседа.

Той факт, що пам'ятники з цитатами Сталіна все ще можна знайти в західноєвропейських містах, свідчить про те, що "в плані історичної пам'яті ще багато роботи попереду", сказав він.

Моніка Роджерс, історик з міжнародної Європейської платформи пам'яті та сумління, говорила про такий пам'ятник на вшануванні у Сеймі, зазначивши, що демократична Європа "дуже запізнюється зі встановленням справедливості".

"Іноді в Литві, а ще частіше в інших країнах Європи, трапляються випадки, коли заперечується пам'ять про жертв і право на справедливість. У Західній Європі ініціативи з оцінки радянських злочинів часто все ще вважаються суперечливими. Депортації та інші масові радянські злочини не є широко відомими. У Берліні, однак, досі існує величезний меморіал, присвячений радянським солдатам у Трептов-парку, з цитатами самого Сталіна", - сказав пан Роджерс.

Інгріда Шимоніте / P. Peleckio/BNS nuotr.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в День жалоби і надії зазначила, що недостатньо говорити, що "це не може повторитися".

"Боротьба за свободу, за державність і за сильне суспільство - це нескінченна робота. Кожне покоління має свій власний контекст боротьби за свободу, і дуже важливо, щоб ми черпали силу з минулого і сміливо розширювали перспективи Литви у майбутньому", - сказала глава уряду.

У заяві уряду вона також зазначила, що радянська окупація і депортації глибоко закарбувалися в пам'яті народу: незалежна країна, що розвивається і модернізується, в одну мить пережила втрату всього.

"Мрії про майбутнє були знищені депортаціями, ув'язненнями та гнітом окупантів. Партизани намагалися змити власною кров'ю ганьбу за боягузтво держави у спротиві окупації. Історія не має очевидного фіналу і важливо приймати її такою, якою вона була. Тим більше, що ми можемо пишатися прикладами дивовижного героїзму людей в таборах і в підземеллях", - підкреслив Глава Уряду.

Зі свого боку міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що "майже кожна литовська сім'я, в тому числі і моя, постраждала від депортації".

"Це той "славний" СРСР, який так відчайдушно намагається відтворити Путін", - зазначив глава литовської дипломатії у своєму дописі в Твіттері.

14 червня 1941 року Радянський Союз розпочав масову депортацію громадян Литви до Сибіру. За 11 років радянських репресій з Литви було депортовано понад 130 000 осіб, близько 150 000 литовців були ув'язнені в таборах.