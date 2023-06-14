Запущені хвороби, сліди голоду та психологічні травми: литовська медсестра розповіла про роботу в Україні

Кілька тижнів тому медсестра Вайва Янкєне повернулася з медичної місії в Україні, де провела місяць. Хоча дорогою до одного з сіл поруч з їхньою машиною розірвалася міна, а звуки обстрілів були щоденним явищем, вона запевняє, що просто не може лишатися осторонь великої кількості людей, які потребують допомоги в Україні.

Вайва Янкєне вже 12 років живе між Литвою та Норвегією, де працює позаштатною медсестрою. До цього вона 22 роки прожила в Литві, працювала в приймальному відділенні Шяуляйської лікарні, потім пішла до війська і побачила воєнні реалії в Афганістані.

Щойно Росія почала широкомасштабну війну проти України, Янкєне не вагалася у своєму рішенні.

"Коли я прокинулася вранці 24 лютого і дізналася, що сталося, мені все стало ясно, я зрозуміла, що повинна туди поїхати", - згадує медсестра.

На сьогоднішній день вона та її колеги - медсестра Оне Барткєне і сімейний лікар-резидент Скірмантас Крункайтіс - вже побували в Черкасах і Бучі.

("Blue/Yellow"), медсестри Оне Барткєне, Вайва Янкєне та сімейна лікарка-резидентка Скірмантас Крункайтіс працюватимуть в Україні протягом одного місяця / D. Umbraso/LRT nuotr.

Команда рятувала як мирних мешканців, поранених і стікаючих кров'ю під час російських атак, так і поранених солдатів, привезених із фронту. Там же вони почули жахливі свідчення людей, які зазнали тортур і знущань з боку окупантів.

Цього разу Вайва Янкєне разом з тими ж колегами впродовж місяця їздила по лінії організації "Blue/Yellow" до українських сіл Дергачі, розташованих лише за кілька кілометрів від кордону з Росією, які пробули півроку під російською окупацією.

"Нашою метою було відвідати тих людей, у яких немає доступу до допомоги. Ми хотіли поїхати в ті віддалені села, де амбулаторії розбомблені або аптеки не працюють, навіть транспорт не ходить", - каже медсестра.

Як зазначає Вайва Янкєне, місцеві жителі продовжують переживати стан війни, живуть серед постійних обстрілів, виття сирен і ракет, що падають. Дістатися до них можна тільки замінованими дорогами, оточеними мінними полями.

"Не можна зробити й кроку вбік, бо всюди міни. Одного разу на дорозі просто вибухнула міна, але, слава Богу, все закінчилося благополучно. Ударна хвиля просто понесла нас уперед", - каже вона.

Робота в колишніх камерах ув'язнення

Українська лікарня / AP nuotr.

Литовським медикам доводилося працювати в найрізноманітніших умовах, здебільшого в тимчасових адміністративних будівлях, але, як зазначає медсестра, їм також доводилося працювати на вулиці під деревом, з імпровізованим ліжком, столом і стільцями для пацієнтів, які чекали своєї черги. Іноді вони влаштовували і приймали пацієнтів у будинках українців.

"Ми працювали без електрики, без води, з домашніми тваринами. Наприклад, в одному будинку, де ми приймали пацієнтів, кішка не хотіла поступатися своєю територією. Бували випадки, коли пацієнта потрібно було вкласти для огляду, а кішка не йшла. І в пацієнтів не було жодних запитань чи проблем, лягали поруч із кішкою. Ми також працювали в будівлі, де під час окупації були камери для затриманих. Навіть у дверях були вирізані вікна, і там катували людей. Найголовніше для нас було мати місце, де можна сісти, поставити обладнання, провести аналізи, записати призначення пацієнта, вислухати людину. Ми не ставили жодних умов", - каже Вайва Янкєне.

Частину обладнання та медикаментів команда привезла з Литви. Частину медикаментів і гуманітарної допомоги купив благодійний фонд в Україні. Медики також привезли електрокардіограф, апарат для визначення С-реактивного білка (CRB) і апарат для аналізу сечі.

Вайва Янкєне / D. Umbraso / LRT nuotr.

"Наприклад, тест на CRB дозволив визначити, чи потрібні антибіотики, чи є запальний процес в організмі. Ми робили аналізи сечі, перевіряли рівень глюкози в крові, могли робити людям електрокардіограми", - пояснює Вайва Янкєне.

Запущені хвороби та психологічні рани

Медсестра зазначає, що люди, які провели півроку в окупації, часто досі не мають доступу до ліків і лікаря, живуть із задавненими та постійними хворобами - медикам доводилося спостерігати випадки діабету, який тривалий час не лікували, а також наслідки інсультів та інфарктів, деякі люди голодували, чимало пацієнтів також пройшли через катування та біль.

Крім усього іншого, медики побачили складний психологічний стан людей у районах, які вони відвідували. Майже всі повідомляли, що відчувають почуття тривоги, бачать кошмари і страждають безсонням. Ці недуги - прямий наслідок війни, підкреслила медсестра.

"Наприклад, одна пацієнтка розповіла мені, як у їхній будинок влетіла ракета і розірвала її чоловіка на шматки в неї на очах. Як після цього жити, особливо без будь-якого лікування і допомоги? Вони можуть отримати тільки психологічну допомогу від тих, хто пройшов через те ж саме", - розповідає Янкєне про ситуацію.

Як пояснює медсестра, метою команди було оцінити стан пацієнта та його скарги, розробити план лікування та забезпечити людину необхідними ліками щонайменше на кілька місяців. Найбільшою нагородою, за її словами, були посмішки пацієнтів, коли вони знову приходили провідати їх і чули, що їм стало краще.

Українська лікарня / AP nuotr.

Янкєне та її команда працювали шість днів на тиждень, приймаючи близько 30 пацієнтів на день. Однак, як вона зазначає, ці цифри хвилювали їх найменше.

Медсестра, яка зблизька бачила повсякденне життя в прикордонних українських містах, називає ситуацію трагічною. Важко уявити, як люди житимуть далі.

"Вони стикаються не тільки з обстрілами, всілякими фінансовими проблемами, а й із загрозою величезних соціальних проблем і наслідків", - каже Янкєне.

За її словами, всі, хто хотів і міг покинути відвідані ними міста, вже виїхали. Залишилися тільки ті, хто не може або не хоче їхати. Останні мають твердий намір не залишати свої домівки, що б не сталося.

"Вони готові померти в цьому будинку. Одна пацієнтка побудувала будинок своїми руками і жила там зі своєю донькою. У будинок влучила ракета, залишився підвал, і вони обидві живуть там зараз. Жінка ще в міцному фізичному стані, вона незалежна, вона, звісно, могла б виїхати, але не збирається цього робити. Як вона каже: "Війна все одно закінчиться, і я поверну будинок до життя", - каже медсестра.

Вайва Янкєне / D. Umbraso / LRT nuotr.

Мінні поля важко порахувати

Сама Янкєне та її команда зупинялися в Харкові. Там вона побачила пустельне місто, хоча кав'ярні, магазини та різноманітні заклади відкриті. За місяць, каже вона, не було жодної ночі, коли вона могла б поспати. Як і всіх у Харкові, її будили сирени, вибухи, і не раз їй доводилося тікати в укриття в підвал.

Однак Вайва Янкєне запевняє, що їхня команда, як і місцеві жителі, адаптувалася до умов. Вони намагалися не впускати в себе страх, але одна подія особливо вразила її.

"Це було на першому тижні, можливо, на третій або четвертий день нашої місії. Ми поїхали в село під назвою Хоптівка, де вже понад рік немає електрики. Ми побачили електриків, які лагодили лінії. Українець, який супроводжував нас, сказав, що нарешті настане день, коли в людей знову буде електрика. Наступного дня ми дізналися, що кілька людей наступили на міну: один загинув, а троє отримали серйозні поранення. Коли ми почули цю новину, ми їхали далі мовчки", - нарікає вона.

Важко порахувати кількість таких територій в Україні з обірваними та замінованими лініями електропередач і нерозмінованими мінними полями, каже Вайва Янкєне. А також села та міста, які колись були сповнені життя, але перетворилися на руїни розбитих життів.

Робота литовських лікарів в Україні / Santaros klinikų nuotr.

Ця місія не буде останньою

Однак, побувавши в різних куточках України, вона запевняє, що українці не втрачають рішучості. За словами медсестри, у кожному українському селі люди поінформовані про допомогу Литви.

"Ми не зустрічали людей, які б не знали, що таке Литва і що вона робить для України. Ми багато чули, що ми маленька країна, але ми багато робимо. І від сільської бабусі, і від офіційних осіб - мера Харкова, мера міста Дергачі. Це дуже приємно", - каже Вайва Янкєне.

Вона сподівається, що ця місія буде не останньою. Вона хотіла б повернутися в Україну з тією ж командою восени.