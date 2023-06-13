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Новини2023.06.13 17:42

Війна Росії в Україні загрожує Близькому Сходу і всьому світу, - прем'єр-міністр Литви в Палестині

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BNS 2023.06.13 17:42
Інгріда Шимоніте
Інгріда Шимоніте / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Війна Росії проти України похитнула глобальну архітектуру безпеки, а її наслідки становлять загрозу не тільки для Європи, але й для Близького Сходу і всього світу, заявила у вівторок прем'єр-міністр Литви Інгріда Сімоніте на зустрічі зі своїм палестинським колегою Мохаммедом Штайє.

Прем'єр-міністри обговорили ситуацію з безпекою в регіоні та світі, двосторонні відносини, а також можливості для більш широкого економічного співробітництва між Литвою і Палестиною, повідомляє прес-служба литовського уряду.

Вони також обговорили вплив війни Росії проти України на регіональну та глобальну безпеку, економіку та продовольчу безпеку, обмінялися досвідом у сферах оцифрування, фінансових технологій, переробки відходів та впровадження системи повернення депозитів. Також були обговорені перспективи бізнес-партнерства та програми обміну студентами.

"Ми раді спільним проектам, які виходять за рамки зміцнення зв'язків у традиційних секторах економіки, але також допомагають реалізувати потенціал оцифрування та ІТ-сектору. Однак створення добробуту в будь-якій формі неможливе без безпеки та миру", - сказала прем'єр-міністр Литви.

Симоніте і Штайє обговорили близькосхідний мирний процес і рішення про дві держави як "єдиний спосіб досягнення стійкого миру між Ізраїлем і Палестиною", йдеться у повідомленні.

Інгріда Шимоніте
Інгріда Шимоніте
# Країни Балтії
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