Війна Росії в Україні загрожує Близькому Сходу і всьому світу, - прем'єр-міністр Литви в Палестині

Війна Росії проти України похитнула глобальну архітектуру безпеки, а її наслідки становлять загрозу не тільки для Європи, але й для Близького Сходу і всього світу, заявила у вівторок прем'єр-міністр Литви Інгріда Сімоніте на зустрічі зі своїм палестинським колегою Мохаммедом Штайє.

Прем'єр-міністри обговорили ситуацію з безпекою в регіоні та світі, двосторонні відносини, а також можливості для більш широкого економічного співробітництва між Литвою і Палестиною, повідомляє прес-служба литовського уряду.

Вони також обговорили вплив війни Росії проти України на регіональну та глобальну безпеку, економіку та продовольчу безпеку, обмінялися досвідом у сферах оцифрування, фінансових технологій, переробки відходів та впровадження системи повернення депозитів. Також були обговорені перспективи бізнес-партнерства та програми обміну студентами.

"Ми раді спільним проектам, які виходять за рамки зміцнення зв'язків у традиційних секторах економіки, але також допомагають реалізувати потенціал оцифрування та ІТ-сектору. Однак створення добробуту в будь-якій формі неможливе без безпеки та миру", - сказала прем'єр-міністр Литви.

Симоніте і Штайє обговорили близькосхідний мирний процес і рішення про дві держави як "єдиний спосіб досягнення стійкого миру між Ізраїлем і Палестиною", йдеться у повідомленні.