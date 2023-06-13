Три людини загинули і 32 отримали поранення в результаті російських ракетних ударів по центральноукраїнському місту Кривий Ріг рано вранці у вівторок, повідомив голова обласної військової адміністрації.

"Зруйновано п'ятиповерховий будинок. За попередніми даними, троє його мешканців загинули. Постраждали 25 осіб", - повідомив Сергій Лисак у Telegram, додавши, що "під завалами залишаються люди".

Він додав, що ще семеро людей отримали поранення у двох інших районах.

Сергій Лисак повідомив, що три крилаті ракети були збиті, але інші пройшли повз.

Українська столиця та північно-східне місто Харків також були обстріляні ракетами та безпілотниками.

"За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети Х-101/555", - повідомили у військовій адміністрації міста Києва.

Три людини загинули внаслідок російських ракетних ударів у Кривому Розі / фото: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

"Всі цілі противника в повітряному просторі навколо Києва були виявлені і успішно знищені силами і засобами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні, додаючи, що інформації про жертви або руйнування наразі немає.

У Харкові безпілотник завдав удару по об'єктах цивільної інфраструктури, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"За попередніми даними, пошкоджено комунальне підприємство у Київському районі, а також склад у Салтівському районі. В останньому внаслідок вибуху виникла пожежа", - сказав він.

Повітряна тривога також була оголошена у Дніпропетровській області, а також у сусідніх Донецькій та Полтавській областях.

Нова хвиля авіаударів почалася після того, як Україна заявила, що відвоювала кілька сіл і перейшла у контрнаступ проти російських сил.

"Боротьба важка, але ми рухаємося вперед, і це дуже важливо", - сказав пан Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок.