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Новини2023.06.12 08:46

ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на Донеччині

DW LRT.lt
Deutsche Welle, LRT.lt 2023.06.12 08:46
Мінометний розрахунок українських військ на Бахмутському напрямку
Мінометний розрахунок українських військ на Бахмутському напрямку / Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

В ході операції зі звільнення Благодатного на Донеччині українські захисники захопили у полон шістьох представників сил РФ.

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Facebook в неділю, 11 червня.

"Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах", - йдеться у повідомленні військових. Зазначається, що до українського полону потрапили російські військові.

На опублікованому відео українські військові підіймають український прапор з вікна зруйнованої будівлі.

Як згодом розповів в ефірі національного телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, цей населений пункт розташований на межі Донецької та Запорізької областей. "Уповноважений заявити про звільнення села Благодатне, що нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Операція була успішною, за взаємодії із сусідніми підрозділами Сил оборони Таврійського напрямку", - розповів він.

Він уточнив, що внаслідок операції українські захисники захопили у полон шістьох представників сил РФ, серед яких представники так званого "МВС" самопроголошеного утворення "ДНР" і двоє російських військовослужбовців.

Військові піднімають прапор України у Благодатному, 11 червня
Військові піднімають прапор України у Благодатному, 11 червня / Фото: 68th Separate Hunting Brigade 'Oleksy Dovbusha'/Handout/REUTERS

ЗСУ продовжують атакувати, просуваються на півдні

Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту 10 червня, повідомляє у регулярному звіті американський Інститут вивчення вийни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, додатково вказують на те, що українські сили на заході Запорізької області досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова", - йдеться у повідомленні. Аналітики також посилаються на військових блогерів із РФ, які "продовжують стверджувати, що російські війська в цьому районі успішно обороняються від спроб просування українських військ".

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 11 червня повідомив, що РФ зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби на цій ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень. "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється", - повідомили в генштабі без інших деталей контрнаступу.

Звільнення Нескучного

У ЗСУ також повідомили, що село Нескучне у Волноваському районі на Донеччині перейшло під контроль України ще 10 червня.

Про те, що населений пункт перейшов під контроль України ще напередодні, повідомили у 7-му окремому батальйоні "АРЕЙ" Української добровольчої армії 129-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у неділю, 11 червня.

"Нескучне на Донеччині - знову під українським прапором!", - повідомили також у Державній прикордонній службі України.

Внаслідок операції українські захисники захопили у полон шістьох представників сил РФ, серед яких представники так званого "МВС" самопроголошеного утворення "ДНР" і двоє російських військовослужбовців, розповів згодом в ефірі національного телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Звільнення села Сторожове

Сили оборони України звільнили село Сторожеве на Донеччині. Воно розташоване біля Благодатного та Нескучного, які були звільнені нещодавно.

Про це повідомили в обʼєднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Сторожове — це маленьке село, де до війни проживало 96 людей. Воно входить до Волноваського району і розташоване на лівому березі річки Мокрі Яли.

Мінометний розрахунок українських військ на Бахмутському напрямку
Військові піднімають прапор України у Благодатному, 11 червня
# Україна
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