Країни-члени НАТО можуть відправити війська в Україну, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

Група країн НАТО може виявити бажання розмістити війська в Україні, якщо країни-члени, зокрема США, не нададуть вагомих гарантій безпеки Києву на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це заявив колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен, передає The Guardian.

За його словами, навіть якщо група держав надасть Україні гарантії безпеки, інші не дозволять зняти з порядку денного у Вільнюсі питання про майбутнє членство України в НАТО.

"Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях вперед для України, існує явна ймовірність того, що окремі країни можуть вжити заходів. Ми знаємо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я б не виключав можливості того, що Польща ще сильніше залучиться до цього контексту на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, ймовірно, включаючи можливість розміщення військ на землі", - сказав він.

Колишній генсек НАТО відкинув аргумент, що Україні не можна запропонувати шлях до членства в НАТО, доки не закінчиться війна, сказавши, що це дасть Путіну право вето.

Расмуссен також зазначив, що на саміті у Вільнюсі обговорюватимуть питання членства в НАТО.

"Є група запеклих союзників зі Східної Центральної Європи, які хочуть принаймні чіткого шляху для України до членства в НАТО", - додав він.