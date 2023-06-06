Україна заявляє про докази підриву росіянами греблі Каховської ГЕС і вимагає скликання Радбезу ООН

Українська розвідка має докази того, що російські війська дистанційно підірвали греблю Каховської ГЕС у вівторок, заявив речник української військової розвідки Андрій Юсов.

За його словами, Росія перевозила вибухівку та обладнання для дистанційного підриву греблі Каховської ГЕС у Херсонській області.

"Зрозуміло, що будуть надані точні оцінки потужності вибухівки, кількості необхідної вибухівки. Все це буде прораховано. Але, безумовно, є докази того, що вибухівка перевозилася... вибухівка і обладнання для здійснення контрольованого дистанційного підриву", - сказав Юсов.

У той самий час Кремль заявив, що "атака на дамбу на окупованому Москвою півдні України була цілеспрямованою диверсією Києва з метою припинити водопостачання до окупованого Росією Криму".

"Ми вже можемо однозначно стверджувати, що [це була] свідома диверсія з боку України, - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. - Однією з цілей було позбавити Крим доступу до води".

Як повідомлялося, споруди Каховської ГЕС та її дамба були підірвані у вівторок о 2.50 ночі за місцевим (і литовським) часом. Під загрозою затоплення опинилися близько 80 населених пунктів.

Засідання Ради безпеки ООН. Ілюстративно / Фото: Associated Press

Україна закликає скликати засідання Ради Безпеки ООН через вибух на дамбі

Київ у вівторок закликав Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй скликати термінове засідання після руйнування великої дамби Каховської ГЕС біля окупованого Росією міста на півдні України.

"Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй і порушує питання про терористичний акт, скоєний Росією, перед Радою керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться в заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

У вівторок біля Нової Каховки на півдні України, на підконтрольній Росії території, була підірвана велика дамба. Після осягнення наслідків своїх терористичних дій Росія висунула Україні дзеркальні звинувачення.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок закликав світ відреагувати на атаку на Каховську дамбу

Він звинуватив Росію в підриві дамби, який спричинив затоплення територій.

"Світ повинен відреагувати", - написав він у соціальних мережах.

Він заявив, що Росія несе відповідальність за руйнування Каховської дамби у вівторок вночі о 2-й годині ночі. Росія підірвала конструкції станції зсередини о 2:50 ночі за місцевим (і литовським) часом.