У Вільнюсі затримали чоловіка, який кинув на територію посольства РФ мішок зі сміттям

У Вільнюсі затримано чоловіка, який кинув мішок зі сміттям на територію посольства Росії, повідомили у вівторок у поліції.

Чоловіка 2002 року народження було затримано в понеділок увечері трохи пізніше 22-ї години.

Поліція зібрала матеріал відповідно до статті Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за порушення громадського порядку.

Департамент поліції не уточнював у зведенні подій посольство конкретної країни, але представниця відомства Ревіта Янавічюте уточнила BNS, що інцидент стався біля російської дипмісії.