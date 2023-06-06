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У Вільнюсі затримали чоловіка, який кинув на територію посольства РФ мішок зі сміттям

LRT.lt B
LRT.lt, BNS 2023.06.06 12:05
Посольство РФ у Вільнюсі
Посольство РФ у Вільнюсі / фото: Олег Головатенко / LRT

У Вільнюсі затримано чоловіка, який кинув мішок зі сміттям на територію посольства Росії, повідомили у вівторок у поліції.

Чоловіка 2002 року народження було затримано в понеділок увечері трохи пізніше 22-ї години.

Поліція зібрала матеріал відповідно до статті Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за порушення громадського порядку.

Департамент поліції не уточнював у зведенні подій посольство конкретної країни, але представниця відомства Ревіта Янавічюте уточнила BNS, що інцидент стався біля російської дипмісії.

# Країни Балтії
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