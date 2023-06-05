Переселення осіб литовського походження з України буде продовжено ще на рік

Литва планує продовжити переселення осіб литовського походження з України ще на рік на тлі війни Росії проти України, яка триває.

Міністерство закордонних справ Литви запропонувало продовжити цей період до 30 червня 2024 року.

Відповідно до раніше прийнятої урядової постанови, заяви на отримання статусу переселенця приймаються до 30-го червня.

Оскільки Росія продовжує скоювати воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні та руйнувати життєво важливу інфраструктуру, переселення осіб з України до Литви може залишатися актуальним, зазначають у міністерстві.

Цей термін також був продовжений у грудні минулого року.

Після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року Литва розпочала переселення своїх громадян, осіб литовського походження, а також осіб, які мають право на відновлення литовського громадянства, та членів їхніх родин.

За даними міністерства, загалом статус переселенця отримали 126 осіб, 12 заяв було відхилено, а дві заяви все ще перебувають на розгляді.

МЗС виплатило 108 600 євро 66 переселенцям, в середньому 1 646 євро на особу, як компенсацію за їхнє майно, яке не вдалося перевезти до Литви.