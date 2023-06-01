Росія вночі атакувала Київ ракетами: серед трьох загиблих є дитина

Троє людей загинули, 12 отримали поранення внаслідок падіння уламків збитих над Києвом російських ракет. Пошкодження зафіксували у Деснянськом, Дніпровському і Дарницькому районах української столиці.

У ніч на четвер, 1 червня, російські війська здійснили ракетну атаку на українську столицю. За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) всі ракети вдалось збити.

"Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України 10 з 10 ракет були знищені", - повідомляє генштаб у ранковому зведенні 1 червня.

Внаслідок падіння уламків ракет наразі відомо про трьох загиблих і дев'ятьох постраждалих у Деснянському районі Києва.

"У Деснянському районі загинули троє людей, з них одна дитина (2012 року народження) та 10 осіб травмовано, з них одна дитина", - повідомляють у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Також відомо про двох травмованих осіб у Дніпровському районі.

Жителі столиці розповідають, що загиблі не змогли потрапити до бомбосховища. Подібні проблеми з доступом до укриттів у Деснянському районі, яке виявилось зачиненим сьогодні, виникають не вперше. У Києві тим часом скасували всі заходи, які були заплановані до Дня захисту дітей, повідомив Кличко.

У всіх лівобережних районах столиці зафіксовані пошкодження. В Деснянському районі вибуховою хвилею пошкоджений житловий будинок, дитячу поліклініку, дві школи, дитячий садок і пункт поліції. У Дніпровському районі в житловому будинку виникло задимлення та вибило вікна. Уламки впали також на адміністративну будівлю, є пошкоджені автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, зелених зонах.

У Дарницькому районі в одному із будинків житлового сектора через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього, пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання, уламки впали і на нежитлову будівлю, є руйнування на першому поверсі, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині.

Внаслідок нічної атаки Росії у Київській області "фактів влучень не зафіксовано, постраждалих немає", написав у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

У Києві та області зранку 1 червня знову оголошувалась повітряна тривога.