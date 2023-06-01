Бійці РДК та легіону “Свобода России” знову зайшли на територію РФ

Бійці “Русского добровольческого корпуса” та легіону “Свобода России” знову увійшли на територію РФ.

Про це повідомили на відео представники зазначених підрозділів.

Представники військових формувань заявили про початок другої фази операції на території РФ. Наразі, за словами бійців, бої ведуться поблизу населеного пункту Шебекино.

На кордоні Росії та України триває бій. За попередніми даними, було атаковано прикордонний пропускний пункт “Щебекіно”.

Місцеві жителі повідомляють, що один танк веде вогонь по пункту пропуску руйнуючи будівлі.

За інформацією російських пропагандистських медіа, бій прийняли близько 20 прикордонників та до 20 солдатів строкової служби ЗС Росії.