Naujienų srautas

Росія вночі атакувала Київ ракетами: серед трьох загиблих є дитина
Новини 6 хв. тому

Росія вночі атакувала Київ ракетами: серед трьох загиблих є дитина

Бійці РДК та легіону “Свобода России”
Новини 33 хв. тому

Бійці РДК та легіону “Свобода России” знову зайшли на територію РФ

Едгарс Рінкевичс
Новини 16 год. тому

У Латвії обрали нового президента

Акція і концерт "Музика для України, яка змагається"
Новини 18 год. тому

Акція “Музика для України, яка змагається”: Збір коштів на дрон, бронеавтомобіль і концерт литовських гуртів для бійців ЗСУ у Полтаві

Результати обстрілів Шебекіно Бєлгородської області
Новини 20 год. тому

Росія евакуює дітей з сіл поблизу українського кордону

Атака дронів по Москві
Новини 21 год. тому

Дрони вдарили по Москві: "Це наступний і прогнозований етап війни"

Прапор Казахстана. Ілюстративно
Новини 22 год. тому

У Казахстані відкривають пам'ятник литовцям і українцям - в'язням сталінських таборів

Арвідас Анушаускас
Новини 23 год. тому

Литва купить у Польщі зенітні комплекси Grom за понад 20 млн євро

Інгріда Шимоніте
Новини 1 д. тому

Інгріда Шимоніте обговорила з чеським колегою перспективи України в НАТО

Водій. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Українцям не потрібно буде складати іспит з водіння при заміні водійських прав у Литві

Кібербезпека. Асоціативне фото
Новини 1 д. тому

Кібератаки на литовські компанії та установи

Володимир Паніотто
Новини 1 д. тому

Український соціолог Володимир Паніотто: «До 2014 року Путін був найпопулярнішим політиком в Україні»

Гітанас Науседа
Новини 1 д. тому

Підтримка України з боку союзників значною мірою визначатиме остаточний результат війни, - Гітанас Науседа

Зруйновані будинки, поранені і один загиблий, - наслідки третьої за добу атаки на столицю України
Новини 1 д. тому

За добу росіяни здійснили три повітряних напади на Київ

Москва
Новини 2 д. тому

Москву атакували безпілотники

Заплив по Нямунасу
Новини 2 д. тому

На російському кордоні - українські пісні та литовські прапори: як відбувся заплив по Нямунасу

Новини2023.06.01 09:09

Бійці РДК та легіону “Свобода России” знову зайшли на територію РФ

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.01 09:09
Бійці РДК та легіону “Свобода России”
Бійці РДК та легіону “Свобода России” / скріншот відео з Telegram

Бійці “Русского добровольческого корпуса” та легіону “Свобода России” знову увійшли на територію РФ.

Про це повідомили на відео представники зазначених підрозділів.

Представники військових формувань заявили про початок другої фази операції на території РФ. Наразі, за словами бійців, бої ведуться поблизу населеного пункту Шебекино.

На кордоні Росії та України триває бій. За попередніми даними, було атаковано прикордонний пропускний пункт “Щебекіно”.

Місцеві жителі повідомляють, що один танк веде вогонь по пункту пропуску руйнуючи будівлі.

За інформацією російських пропагандистських медіа, бій прийняли близько 20 прикордонників та до 20 солдатів строкової служби ЗС Росії.

# Україна
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Росія вночі атакувала Київ ракетами: серед трьох загиблих є дитина
7 хв. тому

Росія вночі атакувала Київ ракетами: серед трьох загиблих є дитина

Едгарс Рінкевичс
16 год. тому

У Латвії обрали нового президента

Акція і концерт "Музика для України, яка змагається"
5
18 год. тому

Акція “Музика для України, яка змагається”: Збір коштів на дрон, бронеавтомобіль і концерт литовських гуртів для бійців ЗСУ у Полтаві

5
Результати обстрілів Шебекіно Бєлгородської області
20 год. тому

Росія евакуює дітей з сіл поблизу українського кордону

Атака дронів по Москві
7
21 год. тому

Дрони вдарили по Москві: "Це наступний і прогнозований етап війни"

7
Прапор Казахстана. Ілюстративно
22 год. тому

У Казахстані відкривають пам'ятник литовцям і українцям - в'язням сталінських таборів

Арвідас Анушаускас
23 год. тому

Литва купить у Польщі зенітні комплекси Grom за понад 20 млн євро

Інгріда Шимоніте
1 д. тому

Інгріда Шимоніте обговорила з чеським колегою перспективи України в НАТО

Водій. Ілюстративно
1 д. тому

Українцям не потрібно буде складати іспит з водіння при заміні водійських прав у Литві

Кібербезпека. Асоціативне фото
1 д. тому

Кібератаки на литовські компанії та установи

Атака дронів по Москві
7
2023.05.31 12:18

Дрони вдарили по Москві: "Це наступний і прогнозований етап війни"

7
Прапор Казахстана. Ілюстративно
2023.05.31 11:00

У Казахстані відкривають пам'ятник литовцям і українцям - в'язням сталінських таборів

Акція і концерт "Музика для України, яка змагається"
5
2023.05.31 15:34

Акція “Музика для України, яка змагається”: Збір коштів на дрон, бронеавтомобіль і концерт литовських гуртів для бійців ЗСУ у Полтаві

5
Результати обстрілів Шебекіно Бєлгородської області
2023.05.31 13:30

Росія евакуює дітей з сіл поблизу українського кордону

Едгарс Рінкевичс
2023.05.31 17:38

У Латвії обрали нового президента

Арвідас Анушаускас
2023.05.31 09:45

Литва купить у Польщі зенітні комплекси Grom за понад 20 млн євро

Росія вночі атакувала Київ ракетами: серед трьох загиблих є дитина
2023.06.01 09:36

Росія вночі атакувала Київ ракетами: серед трьох загиблих є дитина