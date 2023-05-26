"Книги старі, а потрібні сучасні автори". Що українцям пропонують литовські бібліотеки?

Бібліотеки в Литві постійно акцентують, що у них в асортименті присутні українські книги, зокрема й українською мовою. Однак самі українці далеко не завжди про це поінформовані. На форумах вони також скаржаться, що представлені книжки вони вже давно прочитали в школі, а їм бракує видань сучасних українських авторів.
Бібліотеки в Литві постійно акцентують, що у них в асортименті присутні українські книги, зокрема й українською мовою. Однак самі українці далеко не завжди про це поінформовані. На форумах вони також скаржаться, що представлені книжки вони вже давно прочитали в школі, а їм бракує видань сучасних українських авторів.
"Я шукала в бібліотеці у Вільнюсі Андрія Куркова (сучасний український письменник - ред.), але так і не знайшла, натомість Тараса Шевченка, якого вже читали-перечитали, там був у п'яти примірниках", - пише учасниця форуму в соціальній мережі.
"Українські книжки можна знайти в "книжкових будиночках" або бібліотеках, але вони застарілі, а от де знайти сучасних авторів і сучасні дитячі книжки?", - задається питанням інша учасниця форуму.
Тим часом литовські бібліотеки наголошують, що роблять усе можливе, щоб сучасні автори були представлені, однак оновленню асортименту заважає війна, яка триває в Україні, і перебої у логістиці.
Бібліотека ім. Мажвідаса: два роки тому не було попиту
Пошук на сайті biblioteka.lt показує, що в Національній бібліотеці ім. Мажвідаса налічується 3905 видань українською мовою. За останні два роки бібліотекою було придбано 721 видання українською мовою.
"Ми отримуємо українські книжки в дар і купуємо їх шляхом міжнародного обміну. Списки видань для придбання складають фахівці Національної бібліотеки. Пріоритет надається новітнім виданням, враховуються потреби відвідувачів. Ми читаємо рецензії на книжки в книжкових Інтернет-магазинах, вивчаємо те, що популярно в Україні та Литві. Книжки відбираються з широкого спектра українських видавництв", - в інтерв'ю LRT.lt зазначає Жідре Ветєне, керівниця відділу зв'язків із громадськістю бібліотеки.
За її даними, у фонді дитячої та юнацької літератури наразі налічується загалом 353 книги українською мовою. "Більшість книжок було видано в період з 2017 по 2022 рік", - констатує Жідре Ветєне.
На запитання про те, як часто українці відвідують бібліотеку, вона зазначила, що в Національній бібліотеці Литви відвідувачів підраховують автоматичні лічильники на дверях, тому неможливо визначити їхню національність, статус біженця тощо.
"Ми можемо надати статистику тільки щодо зареєстрованих у бібліотеці українських читачів, які беруть книжки додому. Від початку війни Росії проти України до кінця першого кварталу 2023 року у нас було зареєстровано 470 українських читачів - 368 дорослих і 102 дитини. У 2022 році зареєструвалося 404 читачі. У першому кварталі 2023 року в нас було 66 нових читачів, які прибули з України", - констатує Жідре Ветене.
"Два роки тому не було попиту на книжки українською мовою, тому пропозиція не була цілеспрямованою. Природно, частина україномовних видань залишилася з колишніх часів. Проте з початком війни і з появою попиту фонд україномовних книжок значно поповнився новими виданнями. Ми бачимо, що відвідувачі, які читають українською мовою, приємно дивуються, виявивши у відкритих фондах бібліотеки книжки рідною мовою. Ми бачимо, що українці також часто беруть літературу російською мовою", - каже представник бібліотеки.
Бібліотека ім. Міцкевича: книгу можна зарезервувати
У вільнюській публічній бібліотеці ім. Адама Міцкевича наразі зареєстровано близько 200 читачів родом з України, зокрема діти.
"Вони беруть книги різними мовами - українською, польською, російською та англійською. Нині не спостерігається різкого збільшення кількості читачів з України, їхня кількість стабільна. Деякі з них записуються до бібліотеки повторно і продовжують читати, інші не повертаються після запису, найімовірніше, вони поїхали додому", - каже в інтерв'ю LRT.lt представниця відділу комунікації бібліотеки Доната Банюнене.
За її даними, наприкінці 2022 року у фонді бібліотеки налічувалося близько 400 документів українською мовою.
"На третьому поверсі бібліотеки, де здійснюється обслуговування читачів, є спеціальна полиця "Книги українською мовою", де розміщено найостанніші книги українською мовою", - констатує Доната Банюнене.
"У дитячій бібліотеці в нас є куточок відпочинку для дітей з України. (...) Там є постійна полиця, де щодня можна знайти не тільки книжки українською мовою, а й настільні ігри, розмальовки та приладдя для малювання", - констатує представниця бібліотеки.
За її даними, українські автори в бібліотеці представлені литовською, польською, англійською, російською, українською мовою. Загалом налічується близько 200 найменувань.
"Коли відвідувач приходить до бібліотеки і не бачить на полицях нових україномовних книжок, цілком можливо, що вони вже взяті на певний час іншими читачами. У нашій бібліотеці є по 1-2 примірники українських книжок. У цьому випадку ви завжди можете звернутися до бібліотекарів: у всіх бібліотеках Литви є можливість зарезервувати книжку. Це означає, що якщо книжку вже хтось читає, а в бібліотеці її немає, то книжка резервується, і коли вона стане доступною, людина отримає електронного листа із запрошенням прийти і забрати її. Ви можете зарезервувати потрібну вам книгу онлайн на сайті www.ibiblioteka.lt самостійно", - каже Доната Банюнєне.
Вільнюс: співпраця з бібліотекою імені Лесі Українки
Наприкінці березня 2022 року Київська публічна бібліотека імені Лесі Українки започаткувала кампанію "Книжки слідом" зі збору та відправлення українських книжок до міст Європи, де знайшли притулок тисячі українців.
У межах цього міжнародного проєкту 17 вересня 2022 року до Центральної бібліотеки Вільнюса прибула партія з 354 книжок українською мовою.
"Вільнюс був одним із перших міст, обраних для співпраці, оскільки Бібліотека імені Лесі Українки має багаторічний досвід співпраці з муніципальними бібліотеками столиці Литви", - констатують у бібліотеці.
Проєкт став можливий завдяки злагодженій роботі представників кількох країн, ініціативі Олександри Вахрушевої, волонтерки Празького центру біженців, фінансовій підтримці Фонду Зіміна та допомозі українського видавця Віталія Зарицького.
У відборі та у складанні списку необхідної літератури брали участь вчителі українських шкіл Вільнюса, учні яких є постійними користувачами муніципальних бібліотек.
"Наша бібліотека намагається враховувати побажання українських читачів, адже для них українська книжка - це ще один, а подекуди і єдиний спосіб підтримувати зв'язок з Україною. Тому в інтересах бібліотеки мати у своєму фонді книжки українською мовою як українських, так і зарубіжних авторів", - в інтерв'ю LRT.lt каже Вайва Йозайтіте, керівник відділу обслуговування читачів Центральної бібліотеки.
Під патронатом першої леді України Олени Зеленської у Вільнюській центральній бібліотеці створено "Українську книжкову полицю", де можна знайти українські книжки, подаровані посольством України в Литві, українськими бібліотеками та читачами.
У рамках міжнародного проєкту "Книжки вслід" 11-го січня 2023 року під час заходу у Вільнюській центральній бібліотеці учням перших класів українських шкіл Вільнюса передали 150 книжок українською мовою.
"Сьогодні в Литві книжки українською мовою не видаються, і ми з радістю приймаємо в дар книжки українською мовою. Особливим попитом користується дитяча література, література для самодопомоги, а також сучасні українські автори. Число українських читачів із часом зростає", - підсумовує Вайва Йозайтіте.
Клайпеда: не лише книжки, а й уроки литовської мови
У клайпедській публічній бібліотеці імені Іммануїла Канта наразі налічується 224 книги українською мовою. Серед них - навчальні матеріали, словники, художня література і навіть фільми з українськими субтитрами. Більша частина художньої літератури - це дитячі книжки.
"У нас у наявності близько 140 книжок українських авторів. Це книжки литовською, українською, російською та англійською мовами. Українські книжки ми купили у ЗАТ "Patogu pirkti". Це книжки, видані у 2019-2022 роках. У цьому кварталі ми запланували знову придбати книжки українською мовою безпосередньо в українського видавництва "Ранок". Ми проведемо опитування і купимо більше книжок відповідно до попиту", - йдеться в коментарі бібліотеки, надісланому LRT.lt.
За даними бібліотеки, українці охоче відвідують освітні заходи та вечори спілкування, організовані бібліотекою.
"Ми швидко відреагували на ситуацію, що склалася, і вже у квітні 2022 року почали організовувати уроки литовської мови для дорослих українців, які втекли від війни. Уроки тривали до 5 грудня. Загалом у бібліотеці було організовано 11 навчальних груп, 150 українців пройшли навчання та успішно склали підсумкові тести. Ще 20 українців були вільними учасниками, відвідуючи заняття в індивідуальному порядку відповідно до своїх особистих потреб. Нині відвідуваність бібліотек українцями доволі стабільна, кількість відвідувань не зменшується і не збільшується", - зазначають у бібліотеці.
Тут зазначають, що бібліотека не може відмовитися від класичних творів: "Те, що українці читали в школі, напевно, можна назвати класикою, а класика в бібліотеці є завжди".
У фондах бібліотеки книжки українською мовою, видані у 2019-2022 роках. У бібліотеці наголошують, що більша частина літературного фонду бібліотеки - литовською мовою, що є великим стимулом для активнішого вивчення литовської мови.