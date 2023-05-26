"Книги старі, а потрібні сучасні автори". Що українцям пропонують литовські бібліотеки?

Бібліотеки в Литві постійно акцентують, що у них в асортименті присутні українські книги, зокрема й українською мовою. Однак самі українці далеко не завжди про це поінформовані. На форумах вони також скаржаться, що представлені книжки вони вже давно прочитали в школі, а їм бракує видань сучасних українських авторів.

Бібліотеки в Литві постійно акцентують, що у них в асортименті присутні українські книги, зокрема й українською мовою. Однак самі українці далеко не завжди про це поінформовані. На форумах вони також скаржаться, що представлені книжки вони вже давно прочитали в школі, а їм бракує видань сучасних українських авторів.

"Я шукала в бібліотеці у Вільнюсі Андрія Куркова (сучасний український письменник - ред.), але так і не знайшла, натомість Тараса Шевченка, якого вже читали-перечитали, там був у п'яти примірниках", - пише учасниця форуму в соціальній мережі.

"Українські книжки можна знайти в "книжкових будиночках" або бібліотеках, але вони застарілі, а от де знайти сучасних авторів і сучасні дитячі книжки?", - задається питанням інша учасниця форуму.

Тим часом литовські бібліотеки наголошують, що роблять усе можливе, щоб сучасні автори були представлені, однак оновленню асортименту заважає війна, яка триває в Україні, і перебої у логістиці.

Бібліотека ім. Мажвідаса: два роки тому не було попиту

Бібліотека ім. Мажвідаса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Пошук на сайті biblioteka.lt показує, що в Національній бібліотеці ім. Мажвідаса налічується 3905 видань українською мовою. За останні два роки бібліотекою було придбано 721 видання українською мовою.

"Ми отримуємо українські книжки в дар і купуємо їх шляхом міжнародного обміну. Списки видань для придбання складають фахівці Національної бібліотеки. Пріоритет надається новітнім виданням, враховуються потреби відвідувачів. Ми читаємо рецензії на книжки в книжкових Інтернет-магазинах, вивчаємо те, що популярно в Україні та Литві. Книжки відбираються з широкого спектра українських видавництв", - в інтерв'ю LRT.lt зазначає Жідре Ветєне, керівниця відділу зв'язків із громадськістю бібліотеки.

За її даними, у фонді дитячої та юнацької літератури наразі налічується загалом 353 книги українською мовою. "Більшість книжок було видано в період з 2017 по 2022 рік", - констатує Жідре Ветєне.

На запитання про те, як часто українці відвідують бібліотеку, вона зазначила, що в Національній бібліотеці Литви відвідувачів підраховують автоматичні лічильники на дверях, тому неможливо визначити їхню національність, статус біженця тощо.

"Ми можемо надати статистику тільки щодо зареєстрованих у бібліотеці українських читачів, які беруть книжки додому. Від початку війни Росії проти України до кінця першого кварталу 2023 року у нас було зареєстровано 470 українських читачів - 368 дорослих і 102 дитини. У 2022 році зареєструвалося 404 читачі. У першому кварталі 2023 року в нас було 66 нових читачів, які прибули з України", - констатує Жідре Ветене.

"Два роки тому не було попиту на книжки українською мовою, тому пропозиція не була цілеспрямованою. Природно, частина україномовних видань залишилася з колишніх часів. Проте з початком війни і з появою попиту фонд україномовних книжок значно поповнився новими виданнями. Ми бачимо, що відвідувачі, які читають українською мовою, приємно дивуються, виявивши у відкритих фондах бібліотеки книжки рідною мовою. Ми бачимо, що українці також часто беруть літературу російською мовою", - каже представник бібліотеки.

Бібліотека ім. Міцкевича: книгу можна зарезервувати

Українські книжки в литовських бібліотеках / N. Zverko / LRT.lt

У вільнюській публічній бібліотеці ім. Адама Міцкевича наразі зареєстровано близько 200 читачів родом з України, зокрема діти.

"Вони беруть книги різними мовами - українською, польською, російською та англійською. Нині не спостерігається різкого збільшення кількості читачів з України, їхня кількість стабільна. Деякі з них записуються до бібліотеки повторно і продовжують читати, інші не повертаються після запису, найімовірніше, вони поїхали додому", - каже в інтерв'ю LRT.lt представниця відділу комунікації бібліотеки Доната Банюнене.

За її даними, наприкінці 2022 року у фонді бібліотеки налічувалося близько 400 документів українською мовою.

"На третьому поверсі бібліотеки, де здійснюється обслуговування читачів, є спеціальна полиця "Книги українською мовою", де розміщено найостанніші книги українською мовою", - констатує Доната Банюнене.

"У дитячій бібліотеці в нас є куточок відпочинку для дітей з України. (...) Там є постійна полиця, де щодня можна знайти не тільки книжки українською мовою, а й настільні ігри, розмальовки та приладдя для малювання", - констатує представниця бібліотеки.

За її даними, українські автори в бібліотеці представлені литовською, польською, англійською, російською, українською мовою. Загалом налічується близько 200 найменувань.

"Коли відвідувач приходить до бібліотеки і не бачить на полицях нових україномовних книжок, цілком можливо, що вони вже взяті на певний час іншими читачами. У нашій бібліотеці є по 1-2 примірники українських книжок. У цьому випадку ви завжди можете звернутися до бібліотекарів: у всіх бібліотеках Литви є можливість зарезервувати книжку. Це означає, що якщо книжку вже хтось читає, а в бібліотеці її немає, то книжка резервується, і коли вона стане доступною, людина отримає електронного листа із запрошенням прийти і забрати її. Ви можете зарезервувати потрібну вам книгу онлайн на сайті www.ibiblioteka.lt самостійно", - каже Доната Банюнєне.

Вільнюс: співпраця з бібліотекою імені Лесі Українки

Центральна бібліотека Вільнюса / BNS nuotr.

Наприкінці березня 2022 року Київська публічна бібліотека імені Лесі Українки започаткувала кампанію "Книжки слідом" зі збору та відправлення українських книжок до міст Європи, де знайшли притулок тисячі українців.

У межах цього міжнародного проєкту 17 вересня 2022 року до Центральної бібліотеки Вільнюса прибула партія з 354 книжок українською мовою.

"Вільнюс був одним із перших міст, обраних для співпраці, оскільки Бібліотека імені Лесі Українки має багаторічний досвід співпраці з муніципальними бібліотеками столиці Литви", - констатують у бібліотеці.

Проєкт став можливий завдяки злагодженій роботі представників кількох країн, ініціативі Олександри Вахрушевої, волонтерки Празького центру біженців, фінансовій підтримці Фонду Зіміна та допомозі українського видавця Віталія Зарицького.

У відборі та у складанні списку необхідної літератури брали участь вчителі українських шкіл Вільнюса, учні яких є постійними користувачами муніципальних бібліотек.

"Наша бібліотека намагається враховувати побажання українських читачів, адже для них українська книжка - це ще один, а подекуди і єдиний спосіб підтримувати зв'язок з Україною. Тому в інтересах бібліотеки мати у своєму фонді книжки українською мовою як українських, так і зарубіжних авторів", - в інтерв'ю LRT.lt каже Вайва Йозайтіте, керівник відділу обслуговування читачів Центральної бібліотеки.

Під патронатом першої леді України Олени Зеленської у Вільнюській центральній бібліотеці створено "Українську книжкову полицю", де можна знайти українські книжки, подаровані посольством України в Литві, українськими бібліотеками та читачами.

У рамках міжнародного проєкту "Книжки вслід" 11-го січня 2023 року під час заходу у Вільнюській центральній бібліотеці учням перших класів українських шкіл Вільнюса передали 150 книжок українською мовою.

"Сьогодні в Литві книжки українською мовою не видаються, і ми з радістю приймаємо в дар книжки українською мовою. Особливим попитом користується дитяча література, література для самодопомоги, а також сучасні українські автори. Число українських читачів із часом зростає", - підсумовує Вайва Йозайтіте.

Клайпеда: не лише книжки, а й уроки литовської мови

Українські книжки в литовських бібліотеках / N. Zverko / LRT.lt

У клайпедській публічній бібліотеці імені Іммануїла Канта наразі налічується 224 книги українською мовою. Серед них - навчальні матеріали, словники, художня література і навіть фільми з українськими субтитрами. Більша частина художньої літератури - це дитячі книжки.

"У нас у наявності близько 140 книжок українських авторів. Це книжки литовською, українською, російською та англійською мовами. Українські книжки ми купили у ЗАТ "Patogu pirkti". Це книжки, видані у 2019-2022 роках. У цьому кварталі ми запланували знову придбати книжки українською мовою безпосередньо в українського видавництва "Ранок". Ми проведемо опитування і купимо більше книжок відповідно до попиту", - йдеться в коментарі бібліотеки, надісланому LRT.lt.

За даними бібліотеки, українці охоче відвідують освітні заходи та вечори спілкування, організовані бібліотекою.

"Ми швидко відреагували на ситуацію, що склалася, і вже у квітні 2022 року почали організовувати уроки литовської мови для дорослих українців, які втекли від війни. Уроки тривали до 5 грудня. Загалом у бібліотеці було організовано 11 навчальних груп, 150 українців пройшли навчання та успішно склали підсумкові тести. Ще 20 українців були вільними учасниками, відвідуючи заняття в індивідуальному порядку відповідно до своїх особистих потреб. Нині відвідуваність бібліотек українцями доволі стабільна, кількість відвідувань не зменшується і не збільшується", - зазначають у бібліотеці.

Тут зазначають, що бібліотека не може відмовитися від класичних творів: "Те, що українці читали в школі, напевно, можна назвати класикою, а класика в бібліотеці є завжди".

У фондах бібліотеки книжки українською мовою, видані у 2019-2022 роках. У бібліотеці наголошують, що більша частина літературного фонду бібліотеки - литовською мовою, що є великим стимулом для активнішого вивчення литовської мови.