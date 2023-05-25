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Контрнаступ України вже розпочався, - Подоляк

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BNS 2023.05.25 12:37
Михайло Подоляк
Михайло Подоляк / Vida Press nuotr.

Контрнаступ Українських ЗбройнихСил вже розпочався, заявив у четвер італійським ЗМІ радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

В інтерв'ю італійському телеканалу TG1 він повідомив, що українські війська вже кілька днів проводять контрнаступальні операції на ділянках фронту, який простягається на 1 500 км.

Він запевнив, що Україна не має наміру використовувати західну зброю, отриману від союзників, для ведення бойових дій на території Росії, а буде використовувати її для звільнення своїх окупованих земель, включаючи Крим.

"Сьогодні ми маємо ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard, протиракетні комплекси, які постачають Франція та Італія. Винищувачі F-16 нарешті дозволять нам закрити свій повітряний простір, - сказав Подоляк. - Парадокс полягає в тому, що якби вони були у нас рік тому, війна вже закінчилася б".

# Україна# Росія
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