Контрнаступ України вже розпочався, - Подоляк

Контрнаступ Українських ЗбройнихСил вже розпочався, заявив у четвер італійським ЗМІ радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

В інтерв'ю італійському телеканалу TG1 він повідомив, що українські війська вже кілька днів проводять контрнаступальні операції на ділянках фронту, який простягається на 1 500 км.

Він запевнив, що Україна не має наміру використовувати західну зброю, отриману від союзників, для ведення бойових дій на території Росії, а буде використовувати її для звільнення своїх окупованих земель, включаючи Крим.

"Сьогодні ми маємо ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard, протиракетні комплекси, які постачають Франція та Італія. Винищувачі F-16 нарешті дозволять нам закрити свій повітряний простір, - сказав Подоляк. - Парадокс полягає в тому, що якби вони були у нас рік тому, війна вже закінчилася б".