Науседа в Парижі: у контексті війни в Україні для сірих зон місця немає

Президент Литви Гітанас Науседа, який перебуває з візитом у Парижі, каже, що в контексті війни в Україні немає місця для сірих зон.

"Ми живемо в такий час, коли дуже важливо стояти на правильному боці історії, - сказав литовський лідер журналістам у середу в столиці Франції. - Тут немає місця для компромісів, немає місця для сірих зон. Ми повинні сказати, що біле - це біле, а чорне - це чорне".

Він також закликав до "рішучої боротьби з тим, що є чорним".

"Війна ведеться в Україні, але вона ведеться в набагато ширшому форматі і в дуже великій кількості країн - у більшій частині світу, тому що це боротьба між тоталітаризмом і демократією", - сказав Науседа.

Литовський керівник також наголосив на важливості саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні.

"У нас дуже великі амбіції і плани", - сказав президент.

Гітанас Науседа та Еммануель Макрон / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Він висловив сподівання, що на саміті буде домовлено про нові зобов'язання щодо збільшення видатків на оборону, про збільшення підтримки України та зміцнення східного крила Альянсу.

"Війна в Україні показала, що протиповітряна оборона життєво необхідна для контролю повітряного простору, захисту цивільного населення від безглуздої загибелі та інфраструктури від руйнування", - сказав президент.

У Франції є зобов'язання перед безпекою Литви і всього Балтійського регіону, заявив французький президент Еммануель Макрон президенту Литви Гітанасу Науседе в середу в Парижі.

"Франція дуже солідарна з Литвою на цьому східному фланзі, і я хотів би ще раз підтвердити, що Франція має тверді зобов'язання щодо безпеки і стабільності Литви і всього Балтійського регіону", - сказав французький лідер на спільній прес-конференції.

Він зазначив, що його зустріч із Науседою відбувається напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, що ще важливіше в контексті війни в Україні, яка триває.

Еммануель Макрон / AP nuotr.

Макрон також наголосив, що його країна "робить великий внесок у зміцнення східного флангу НАТО", маючи на увазі місію повітряної поліції, що нещодавно завершилася і поновиться в грудні.

Президент Франції також повідомив, що він і Науседа обговорять питання протиповітряної оборони, а також допомогу Україні.

Литва домагається, щоб члени Альянсу у Вільнюсі взяли зобов'язання щодо перетворення місії повітряної поліції в країнах Балтії на місію протиповітряної оборони. Вільнюс також хоче домовитися про збільшення витрат на оборону, щоб 2% валового внутрішнього продукту на оборону були мінімальним зобов'язанням держав.

Говорячи про майбутню зустріч Європейського політичного співтовариства в Молдові, Науседа зазначив, що цей формат не є заміною розширенню Європейського союзу.

Він також висловив сподівання, що Україна і Молдова незабаром почнуть переговори про членство в блоці.

Перед Вільнюським самітом НАТО президент Литви також здійснив робочі візити до столиць Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії, Нідерландів і Туреччини.