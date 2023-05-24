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Окупаційна "влада" у Криму почала привласнювати нерухомість "ворогів Росії": почали з Меджлісу і дружини Зеленського

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BNS 2023.05.24 16:54
Крим, Севастополь. Ілюстративне фото
Крим, Севастополь. Ілюстративне фото / AP Photo/Sergei Chuzavkov

Призначена Росією "кримська влада" оголосила в середу, що націоналізує більше української власності на анексованому півострові, в тому числі квартиру першої леді України та офіційну будівлю кримськотатарської меншини.

Росія анексувала український півострів у 2014 році, а в лютому минулого року розпочала широкомасштабний наступ на Україну з різних напрямків, включаючи південний Крим.

"У Криму продовжується націоналізація майна ворогів Росії", - заявив у соціальних мережах Сєргєй Аксьонов, призначений Кремлем "губернатор Криму".

"Кілька об'єктів переходять у власність республіки", - додав він.

Сєргєй Аксьонов повідомив, що серед них - квартира в історичному курорті Ялта, яка належить Олені Зеленській, дружині українського президента Володимира Зеленського.

Він також повідомив, що хвиля націоналізацій зачепить будівлю в Сімферополі, яка належить Меджлісу, представнику кримськотатарської мусульманської меншини.

Після анексії Криму Росія заборонила діяльність Меджлісу, оголосивши його екстремістською організацією, і відтоді ув'язнила членів громади.

Сєргєй Аксьонов не надав додаткової інформації про те, які ще активи націоналізуються.

У лютому російські чиновники також оголосили про хвилю націоналізацій.

Росія анексувала Крим у 2014-му році після повалення прокремлівського президента Віктора Януковича під час масових демонстрацій, що охопили Україну, після референдуму, який не був визнаний міжнародною спільнотою. Цей крок був засуджений Києвом і західними країнами, які наклали санкції на Москву.

# Україна
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