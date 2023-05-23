Литва закликала ЄС якнайшвидше надати Україні боєприпаси

Заступник міністра оборони Литви, який у вівторок взяв участь у зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу (ЄС), закликав ЄС якнайшвидше виконати своє зобов'язання щодо надання Україні одного мільйона боєприпасів.

"Україна вступила у вирішальну фазу війни, і Європейський Союз та його держави-члени повинні якнайшвидше виконати свої зобов'язання перед Україною щодо надання 1 мільйона боєприпасів. Перемога України у війні стане основою для тривалого миру в Європі", - заявив віце-міністр Жильвінас Томкус.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС з питань оборони в Брюсселі обговорювалося, як прискорити надання військової допомоги Україні та забезпечити виробництво і постачання необхідних боєприпасів, повідомили в міністерстві.

У березні цього року на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі було узгоджено широкомасштабний план дій щодо постачання боєприпасів в Україну та спільних закупівель озброєнь з використанням інституцій та механізмів ЄС.

Країни ЄС взяли на себе політичне зобов'язання передати Україні 1 мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

За інформацією міністерства, на засіданні у вівторок Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель поінформував міністрів, що країни вже надали Україні значну кількість боєприпасів, що є критично важливим для готовності України повернути захоплені нею території.

Жильвінас Томкус підтвердив, що Литва планує брати участь у спільних закупівлях боєприпасів, які будуть ініційовані як інституціями ЄС, так і іншими країнами. За словами заступника міністра, зараз найголовніше - якнайшвидше забезпечити постачання боєприпасів українським Збройним Силам, і Литва очікує, що конкретні контракти та умови спільних закупівель будуть оголошені вже у найближчі місяці.

За словами міністра, Литва також активно підтримує необхідність збереження гнучкості форматів ЄС для закупівлі боєприпасів та інших озброєнь не лише з країн ЄС, але й з третіх країн-союзників. Це особливо важливо з огляду на існуючий ризик того, що європейська оборонна промисловість не зможе достатньо розширити свої виробничі потужності для постачання боєприпасів українській армії.

Віце-міністр також взяв участь у засіданні Керівної ради Європейського оборонного агентства, де обговорювалися перші уроки війни в Україні та можливості, необхідні ЄС у співпраці з НАТО для підготовки до нових загроз.