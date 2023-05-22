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Новини2023.05.22 15:19

На території Білгородської області РФ відбуваються бої

DW LRT.lt
Deutsche Welle, LRT.lt 2023.05.22 15:19
Белгород. Ілюстративне фото
Белгород. Ілюстративне фото / Wikipedia

За словами очільника області В'ячеслава Гладкова, на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ", а російські силові відомства "вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника". Він також повідомив про обстріли декількох населених пунктів в цьому окрузі.

Тим часом в Telegram-каналі "Легіон "Свобода Росії" (підрозділ з такою назвою є у складі Інтернаціонального легіону ТРО України) було опубліковано декілька повідомлень про те, що частини цього утворення разом із " "Російським добровольчим корпусом" зайшли на територію РФ, "звільнили" село Козинка і просунулись до міста Грайворон.

Офіційні представники ЗСУ наразі не коментували цю інформацію.

"Легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців", - сказав у коментарі "Суспільному" речник ГУР Юсов. За його словами, операцію проводять виключно громадяни РФ.

# Україна
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