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Новини2023.05.22 17:59

У Вільнюсі відбудеться благодійна вистава за участю Олександра Філіпенка та Владаса Багдонаса

LRT.lt
LRT.lt 2023.05.22 17:59
Олександр Філіпенко
Олександр Філіпенко / Wikipedia

25 травня у Вільнюсі відбудеться театралізоване благодійне читання трагіфарсу Артура Соломонова "Як ми ховали Йосифа Віссаріоновича".

У головній ролі виступить Олександр Філіпенко. У читці візьмуть участь професійні актори, а також журналісти, музиканти та громадські діячі, які виступають проти війни: Владас Багдонас, Відмантас Фіялкаускас, Монеточка, Тетяна Фельгенгауер, Дмитро Нізовцев, Віра Тютріна, Сергій Толстіков.

Афіша вистави
Афіша вистави / ілюстрація організаторів

Унікальність події в тому, що таке читання відбудеться лише раз. Більше ні у Вільнюсі, ні в іншому місті чи країні такий склад учасників зібраний не буде.

Трагіфарс "Як ми ховали Йосипа Віссаріоновича" дає змогу простежити, якими шляхами в душі сучасної людини проростає сталінізм. Відповідаючи на таке запитання, неможливо залишатися виключно в зоні серйозності. Тому трагіфарс не тільки актуальний і моторошний, а й дуже смішний.

Владас Багдонас
Владас Багдонас / фото Ю. Стацявічюса/LRT

Сюжет: в одному великому російському театрі вирішують поставити сміливу виставу про Сталіна. Ролі розподілені, декорації встановлені, призначений передпрем'єрний показ для ЗМІ. Але так сталося, що незримим глядачем вистави виявився президент РФ. Через помічника він заявляє: "Цікаво глянути, як там мого попередника показати збираються". Побачене дуже не сподобалося президенту, і трупа театру почала болісно переробляти спектакль на догоду правителям минулого і сьогодення.

Трагіфарс перекладений вісьмома мовами, опублікований і поставлений у різних містах і країнах.

Благодійна вистава відбудеться 25-го травня на сцені вільнюського "Pirklių Klubas" (проспект Гедиміна, 35) о 19:30.

Усі виручені кошти підуть на придбання гуманітарної допомоги Україні. На читці, яка відбулася в Ризі наприкінці березня цього року, було зібрано 11 195 євро. Усі вони пішли на допомогу Україні: майже чотири тонни продуктів були відправлені родинам Херсонщини та Харківщини.

Олександр Філіпенко
Афіша вистави
Владас Багдонас
# Країни Балтії# Росія
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