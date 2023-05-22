Навчання українських пілотів на F-16 уже почалися

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав "гарною ідеєю" рішення лідерів "Великої сімки" надати Україні винищувачі F-16.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради з питань закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це гарна ідея "Великої сімки", що нарешті вони вирішили підготувати основу для того, щоб надати Україні винищувачі, які їм потрібні. Навчання пілотів уже розпочалося, це перше, що має бути зроблено, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо надати Україні цю допомогу", - сказав він.

Президент США Байден 19 травня заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включно з F-16.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що наразі невідомо, чи США самі постачатимуть Україні F-16.