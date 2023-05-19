До України вирушать пожертвувані жителями Литви велосипеди

Вантажівки з велосипедами, подаровані жителями Литви, у п'ятницю вирушать з Вільнюса в Україну.

Акція #DviratisUkrainai була організована Міністерством транспорту на початку цього року.

Жителі, представники бізнесу та установ за два місяці пожертвували жителям України близько 500 велосипедів.

Більшість зібраних транспортних засобів - вживані, але в гарному стані. Майже третина з них - дитячі велосипеди.

Також було зібрано близько 400 касок, понад 300 світловідбивних жилетів, 100 велосипедних ліхтарів, понад 1800 світловідбивачів, десятки дзвінків, тримачі для мобільних телефонів, шини та насоси.