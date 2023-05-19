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Новини2023.05.19 09:15

До України вирушать пожертвувані жителями Литви велосипеди

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BNS 2023.05.19 09:15
Велосипед. Ілюстративне фото
Велосипед. Ілюстративне фото / R. Namajuškos nuotr.

Вантажівки з велосипедами, подаровані жителями Литви, у п'ятницю вирушать з Вільнюса в Україну.

Акція #DviratisUkrainai була організована Міністерством транспорту на початку цього року.

Жителі, представники бізнесу та установ за два місяці пожертвували жителям України близько 500 велосипедів.

Більшість зібраних транспортних засобів - вживані, але в гарному стані. Майже третина з них - дитячі велосипеди.

Також було зібрано близько 400 касок, понад 300 світловідбивних жилетів, 100 велосипедних ліхтарів, понад 1800 світловідбивачів, десятки дзвінків, тримачі для мобільних телефонів, шини та насоси.

# Україна# Країни Балтії
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