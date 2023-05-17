Литовська компанія "Сакалас" підписала угоду з ТОВ "Глобалс Спірітс Груп", одним з провідних українських виробників лікерів та горілок, і стала офіційним дистриб'ютором горілки "Первак" та вин "Ореанда" в Балтійському регіоні.

Ця надзвичайно важлива та історична подія для українського виноробства та розвитку експортних ринків стала можливою за активної підтримки та сприяння Посольства України в Литовській Республіці. Підписання угоди відбулося у присутності Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці Петра Бешти.

Литовська компанія "Сакалас" підписала угоду з "Глобалс Спірітс Груп" і стала офіційним дистриб'ютором горілки "Первак" та вин "Ореанда" в Балтійському регіоні / фото: Посольство України у Литві

"Ми пишаємося нашим новим партнерством і натхненні робити подальші кроки разом на висококонкурентних ринках Литви, Латвії та Естонії", - сказав Робертас Беткявічюс, директор Sakalas UAB.

Литовська компанія "Сакалас" підписала угоду з "Глобалс Спірітс Груп" і стала офіційним дистриб'ютором горілки "Первак" та вин "Ореанда" в Балтійському регіоні / фото: Посольство України у Литві

"Країни Балтії зараз є пріоритетним напрямком для Globals Spirits Group LLC. Ми впевнені, що знайшли правильного партнера з глибокими знаннями цього сегменту, сильною командою, потужною системою дистрибуції та, що не менш важливо, спільним баченням стратегії", - додала Ольга Севастьянова, регіональний директор з продажу в країнах Балтії Globals Spirits Group LLC.

Литовська компанія "Сакалас" підписала угоду з "Глобалс Спірітс Груп" і стала офіційним дистриб'ютором горілки "Первак" та вин "Ореанда" в Балтійському регіоні / фото: Посольство України у Литві

"Globals Spirits Group LLC" - найбільша транснаціональна алкогольна група в Європі та один з провідних світових виробників алкогольних напоїв. Група володіє найбільшими виробничими потужностями в Україні - лікеро-горілчаним заводом "Хортиця" та Одеським коньячним заводом, оснащеними провідним світовим високотехнологічним обладнанням, а також дистрибуційною компанією GDC. Портфель Групи включає горілчані, коньячні та винні бренди, а продукція експортується до більш ніж 87 країн світу.

Sakalas UAB - це 32-річна компанія з імпорту та оптової торгівлі, яка працює в країнах Балтії, співпрацюючи з такими всесвітньо відомими компаніями та брендами, як Storck, Henkel, Reckitt Benckiser, Dilmah та багатьма іншими. Швидка реакція на ринкові зміни, розвинені аналітичні та тактичні навички, компетентна команда співробітників і цілеспрямоване застосування навичок допомогли Sakalas UAB піднятися і стати одним з найсильніших постачальників дистриб'юторських послуг в Балтійському регіоні.