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Новини2023.05.17 09:04

Науседа на саміті в Ісландії закликав вирішувати питання відновлення України

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.05.17 09:04
Гітанас Науседа
Гітанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Литви Гітанас Науседа, який бере участь у саміті Ради Європи в Ісландії, закликав розв'язати питання відновлення України та створення правової бази для покарання агресора Росії за воєнні злочини.

"Відновлення України не можна відкладати до кінця війни. Реконструкція та відбудова країни є ключовим фактором у досягненні більш швидкої інтеграції України до Європейського Союзу", - йдеться в заяві глави держави.

"Ми повинні розглядати це як цілісний процес. Початок переговорів про членство України в Європейському Союзі цього року став би сильним імпульсом для цього процесу", - сказав він.

У вівторок увечері литовський лідер виступив на дебатах "Єдині за Україну".

Науседа заявив, що жорстока війна, розпочата Росією в Україні, спонукала Європу об'єднатися і мобілізувати сили для захисту свободи і демократії.

Після зустрічі президент наголосив на важливості створення правових механізмів покарання агресорів. За його словами, в цьому відношенні поки що зроблено недостатньо.

"У плані військової підтримки, економічної та фінансової підтримки Європа й увесь світ, безумовно, багато чого зробили для підтримки України, але в плані створення правової бази, в плані відповідальності за воєнні злочини, злочини агресії ми трохи відстали від прогресу, який було зафіксовано в інших галузях. Тут, у Рейк'явіку, у нас є чудова можливість надолужити згаяне", - сказав Науседа.

За його словами, цей механізм має складатися зі спеціального трибуналу та реєстру збитків. За словами президента, ці дії необхідні для того, щоб "агресор не уникнув відповідальності і не залишився безкарним".

"Це важливо не тільки в контексті цієї війни, це дуже важливо, дивлячись у майбутнє, щоб у майбутньому у нових агресорів не було бажання знову випробувати наші сили, і щоб вони знали, що будуть покарані, і це покарання буде досить жорстким і жорстоким", - сказав литовський лідер.

На початку травня Литва приєдналася до реєстру, створеного членами Ради Європи у зв'язку зі шкодою, завданою російським вторгненням в Україну. Реєстр, як очікується, буде створено протягом місяця, він повинен почати функціонувати в Нідерландах і реєструвати докази шкоди, вимоги про відшкодування збитків або травм.

Крім того, Україна, Литва та інші країни регіону домагаються розгляду злочинів російської агресії спеціальним трибуналом, що дало б змогу притягнути до відповідальності кремлівських керівників.

Говорячи про перспективи мирних переговорів, президент наголосив, що вони мають відбуватися тільки на прийнятних для України умовах, що ґрунтуються на суверенітеті й територіальній цілісності цієї країни.

Росію виключили з Ради Європи в березні 2022 року, через кілька тижнів після початку вторгнення в Україну. Однак минулого тижня з'явилася інформація про те, що в цій правозахисній організації досі працюють десятки громадян Росії.

Наразі організація, що об'єднує 46 країн, яка була заснована 1949 року, спрямована на зміцнення прав людини, демократії та верховенства права в Європі.

Наступного року Литва візьме на себе керівництво Комітетом міністрів Ради Європи. За словами президента, пріоритети країни будуть зосереджені на темі України, розвитку свободи і демократії.

# Країни Балтії# Україна
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