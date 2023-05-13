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Новини2023.05.13 21:23

"Go_A" у Ліверпулі згадали свою пригоду на Євробаченні: вона змінила наше життя

ЕЮ
Ейманте Юршенайте, спеціально для LRT.lt з Ліверпуля 2023.05.13 21:23
Церемонія відкриття "Євробачення"
Церемонія відкриття "Євробачення" / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Go_A, український гурт, який посів 5 місце на Євробаченні-2021, вийде на сцену Євробачення в Ліверпулі у фінальний вечір. Вони кажуть, що приємно знову опинитися в епіцентрі конкурсу та згадати емоції, які вони відчували, коли самі брали в ньому участь. Однак, вони розповідають LRT.lt, що важливо також пам'ятати, чому цьогорічний конкурс не може відбутися в Україні, навіть під час музичного фестивалю, яким захоплена зараз Європа.

Хоча український гурт Kalush Orchestra тріумфував на Євробаченні минулого року, конкурс не зміг відбутися на їхній батьківщині через війну, яку Росія розпочала в країні. Від імені України конкурс прийняло місто Ліверпуль на батьківщині Сема Райдера, у Великій Британії.

Церемонія відкриття "Євробачення"
Церемонія відкриття "Євробачення" / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Тому цьогорічний конкурс зосередився на минулорічному переможцеві: у фіналі Євробачення виступить низка українських артистів, серед яких Kalush Orchestra, Джамала та Go_A - гурт з великою фан-базою в Литві, який виконує сучасну інтерпретацію українського фольклору, переплетену з електронною музикою.

Створений у 2012 році, гурт спробував свої сили на Євробаченні у Роттердамі у 2021 році з піснею "Шум", яка посіла 5 місце у фіналі. Найбільше балів тоді гурту, до речі, віддала Литва.

"Перебування тут також повертає нас до спогадів про нашу участь у конкурсі. Це був момент, який змінив наше життя і став важливою частиною нашої історії. Кожного разу, коли я повертаюся на Євробачення, я відчуваю дуже теплі емоції та щастя. Там завжди дуже теплі люди і дуже особлива атмосфера, з великою кількістю різної музики. Ми щасливі бути частиною цього", - каже Катерина Павленко, вокалістка гурту, яку ми зустріли на ліверпульській арені M&S Bank Arena разом з музикантами Тарасом Шевченком, Ігорем Діденчуком та Іваном Григоряком, повідомляє LRT.lt.

Концерт "Go_A" у Вільнюсі
Концерт "Go_A" у Вільнюсі / BNS nuotr.

"Ліверпуль - чудове місто, тут чудова атмосфера, гарна природа і дуже привітні люди", - посміхається Катерина. Учасники гурту були в захваті від того, що побачили так багато ознак української культури в місті - піаніно, прикрашене національними візерунками, пташки, що представляють різні регіони України, писанки, вишикувані в центрі міста, різноманітні інсталяції та багато заходів, що дозволяють дізнатися більше про мистецтво та музику їхньої країни.

Євробачення в Ліверпулі
Євробачення в Ліверпулі / E. Blaževič/LRT nuotr.
Євробачення в Ліверпулі
Євробачення в Ліверпулі / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Для нас це багато значить. Ми не повинні забувати, чому цього року конкурс проходить не в нашій країні, а у Великій Британії. Важливо розповісти світові про себе своєю творчістю, піснями та виступами", - зазначив Тарас Шевченко.

Учасники гурту обов'язково вболіватимуть на конкурсі за представників своєї країни "Творчі", але запевнили, що бажають усім фіналістам удачі та гарних вражень. "Виділити фаворитів досить складно. Хоча ми чули всі пісні і бачили відеокліпи, але тільки після перегляду фіналу зможемо сформувати тверду думку", - сказав Тарас.

Концерт "Go_A" у Вільнюсі
Концерт "Go_A" у Вільнюсі / D. Umbraso/LRT nuotr.

Катерина підтримала його думку, додавши, що буває так, що учасник дуже любить пісню, але погано співає під час виступу, і вона вже не є однією з улюблених. Втім, учасники гурту побажали всім учасникам гарного виступу та незабутніх вражень.

Виступ улюбленців литовців Go_A транслюватиметься в прямому ефірі на LRT TELEVISION, LRT RADIJAS та LRT.lt. Наприкінці вечора ми дізнаємося, скільки місць посіла наша надія Євробачення Моніка Лінкіте з піснею "Залишайся" (Čiūto tūto) на цьогорічному конкурсі.

Церемонія відкриття "Євробачення"
Церемонія відкриття "Євробачення"
Концерт "Go_A" у Вільнюсі
Концерт "Go_A" у Вільнюсі
Концерт "Go_A" у Вільнюсі
Концерт "Go_A" у Вільнюсі
Концерт "Go_A" у Вільнюсі
Концерт "Go_A" у Вільнюсі
# Євробачення# Україна# Музика
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