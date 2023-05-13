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Новини2023.05.13 20:20

Зеленський заявив, що подякував Папі за увагу до трагедії мільйонів українців

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.05.13 20:20
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / фото: AFP-Scanpix nuotr.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану в суботу, як повідомляється, для приватної аудієнції з Папою Франциском.

86-річний понтифік неодноразово закликав до миру в Україні відтоді, як Росія розпочала своє вторгнення в Україну в лютому 2022 року, і майже щотижня молиться за жертв війни під час своїх загальних аудієнцій.

Він також пропонував виступити посередником для досягнення миру, хоча це поки що не призвело до жодних публічно відомих результатів.

Володимир Зеленський заявив, що подякував Папі Римському Франциску за увагу до трагедії мільйонів українців після російського вторгнення, коли зустрівся з ним у Ватикані в суботу.

"Я дуже вдячний йому за особисту увагу до трагедії мільйонів українців", - написав пан Зеленський у Telegram, додавши, що вони також говорили про долю "десятків тисяч дітей", які були депортовані до Росії.

Раніше Ватикан повідомив, що понтифік прийняв президента України Віктора Зеленського в суботу і що вони мали 40-хвилинну розмову.

Вони обговорили політичну та гуманітарну ситуацію в Україні, а також допомогу невинним жертвам конфлікту, особливо найбільш вразливим верствам населення. Папа запевнив, що з лютого минулого року щодня молиться за мир, йдеться у повідомленні Ватикану.

З нагоди зустрічі Папа подарував Президенту України бронзову оливкову гілку, символ миру, а також кілька видань на тему миру: своє послання з нагоди цьогорічного Всесвітнього дня миру, Документ про людське братерство 2019 року та книгу "Енцикліка про мир в Україні", а також Папа отримав витвір мистецтва, зроблений з панелі бронежилета, та картину під назвою "Втрати" в пам'ять про дітей, загиблих під час війни в Україні.

У неділю глава української держави відвідає Німеччину і зустрінеться з її лідерами, повідомило інформаційному агентству AFP джерело в уряді Берліна.

Востаннє Франциск зустрічався з паном Зеленським у 2020 році у Ватикані.

Володимир Зеленський з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні
Володимир Зеленський з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні / фото: Офіс президента України

Раніше український лідер зустрівся з італійськими лідерами в Римі.

Президента України, який прибув до римського аеропорту Чампіно, зустрів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він сказав журналістам, що Італія продовжуватиме підтримувати Україну та домагатися справедливого миру, який гарантуватиме незалежність України.

Візит Зеленського, який проходить в умовах посиленої безпеки, розпочався із зустрічі з президентом Серджіо Маттареллою у Квірінальському палаці. Коли обидва президенти проводили огляд почесної варти у своєму дворі, пішов дощ.

Біля палацу зібралося близько 100 людей з українськими прапорами.

"Ми повністю вас підтримуємо", - сказав Маттарелла на початку зустрічі.

Володимир Зеленський і президент Італії Серджо Маттарелла
Володимир Зеленський і президент Італії Серджо Маттарелла / фото: Офіс президента України

Потім Володимир Зеленський зайшов до кабінету прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні в палаццо Кіджі. Прем’єр-міністр, рішучий прихильник військової та іншої допомоги Україні, не зважаючи на раніше теплі відносини Італії з Москвою, привітав Зеленського у дворі палацу перед тим, як два лідери почали переговори за закритими дверима.

Він відвідує Італію, яка є членом Європейського Союзу і НАТО, вперше з лютого 2022 року, коли Росія розпочала тотальну війну проти його країни.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні
Володимир Зеленський і президент Італії Серджо Маттарелла
# Україна
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