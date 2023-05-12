Спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен на презентації фільму про Маріуполь: Єдина річ, в якій Україна не потребує допомоги ззовні - це її дух і рішучість боротися

11-го травня і Сеймі Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя.

Участь у презентації фільму взяли Спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен, Перший заступник Голови Верховної Ради України (ВРУ) Олександр Корнієнко, депутат Верховної Ради України Ігор Гузь, Посол України в Литовській Республіці Петро Бешта, українські бійці, біженці з Маріуполя, українська громада Литви.

Меценатом заходу став віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас.

Модераторкою заходу виступила ведуча радіопрограми ЛРТ «Дружба захоплює» Жідре Гедрімайте.

"Якщо я скажу, що весь світ бачив оборону Маріуполя і героїзм солдатів "Азовсталі", я, мабуть, нічого не скажу. Одна справа - спостерігати за героїзмом оборони з безпечного боку екрану, і зовсім інша - стояти поруч або зафіксувати героїзм хоча б на мить. Ті події, які і шокують, і надихають, і торкаються сердець кожного з нас" - зауважила спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT

Вона додала, що минув рік відтоді, як останній захисник Азовсталі пішов, підкорився наказу і залишив позицію, але… Ті кадри, які ми всі бачили, залишаться з нами назавжди. Вони шокують.

"Ситуація, війна, смерті, страждання... Нічого не змінилися з 24 лютого. Як і тоді, як і в перший день великої війни, так і сьогодні Україна потребує допомоги, Україні потрібна допомога, військова допомога, гуманітарна допомога всіх видів. Символічні речі, але я думаю, що є одна річ, в якій Україна не потребує допомоги ззовні. Це її дух, її рішучість боротися, її мужність і дивовижна жертовність її народу, і я дякую за це, смиренно схиляю голову перед кожним чоловіком і жінкою, які захищали і захищають Україну і, таким чином, усіх нас! Слава Україні!" - резюмувала Вікторія Чміліте-Нільсен під час представлення української кінострічки.

Віце-спікер Сейму Паулюс Саударгас, який наполегливо підтримує Україну і став меценатом кінопоказу, порівняв українську боротьбу за свободу з битвою Давида і Голіафа, з битвою Темряви і світла:

"У цій всій історії крапку поставлять солдати. На передовій поставлять останню крапку. І ця історія… Вони увійдуть в історію світу.

Я думаю про Маріуполь. Боротьба його захисників - як один із символів, бо взагалі вся українська героїчна боротьба буде вписана в історію світу золотими літерами як боротьба Давида з Голіафом, я не знаю інших прикладів. Я думаю, що це не буде забуте впродовж тисячоліть, тому що, дуже величезна різниця між… я навіть не кажу про військові порівняння, але в духовному порівнянні це просто битва між Добром і Злом. Це просто битва Темряви і Світла", - зазначив Паулюс Саударгас.

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

Окремо він звернувся до присутніх на заході українських бійців, які проходять реабілітацію у Литві, і до автора фільму Олега Щербини.

"Це велика честь для нас, і ми хочемо подякувати вам. Ми дякуємо один одному, і дякуємо автору фільму, тому що фільм дійсно дуже зворушливий, шокуючий, дійсно дякуємо вам за вашу роботу. Це не перша ваша хороша кінематографічна робота", - зауважив віце-спікер Сейму.

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

Від імені Сейму їм були вручені символічний подарунки - сувеніри і квіти.

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

Продюсер стрічки Олег Щербина подякував за підтримку і зустрічно зауважив:

"На мій погляд, сенсів дуже багато різних, але для мене два найголовніших. Перший - це, як сказав Олександр Корнієнко, росіяни повинні понести відповідальність за те, що відбувається. Якщо цього не буде, то це повториться. І друге. Я впевнений, або я хочу думати, що можливо, коли люди будуть дивитися в майбутньому ці фільми, можливо, вони зупиняться, і можливо, наступної війни не буде. Я на це сподіваюся".

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

Модераторка заходу, ведуча радіопрограми ЛРТ «Дружба захоплює» Жідре Гедрімайте зізналася в тому, що їй допомагає не втомлюватися у постійній допомозі українцям і дає надію:

"Напевно, це ваші радості, ваші сльози теж, ваші посмішки, ваші нерви, ваш біль. Я хочу сказати просто, що я весь рік ніяк не можу зрозуміти, як люди можуть пережити таке. Ось я просто не можу зрозуміти, але десь два місяці тому я просто для себе прийняла рішення, що, напевно, і не буду розуміти. І напевно, це надія, що мені не треба буде зрозуміти того, що переживають українці, і дає ці сили".

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

Боєць 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади з Житомира Денис Глаголенко, який проходить реабілітацію у Литві, подякував цій країні від себе і від імені бойових побратимів:

"Насправді хочеться подякувати. Дійсно, ваша підтримка відчутна як і найвищому рівні, на рівні держави, так і ми, перебуваючи тут у вас, ми відчуваємо цю підтримку від кожного з вас. Дякую вам за це! В загальному скажу, що, на жаль, війна ще продовжується, і нам ще треба всім разом зібратися і продовжити цю боротьбу до перемоги. Але при цьому всьому ми маємо жити, продовжувати жити, радіти життю, кожній миті. Рідним, які біля нас, і продовжувати жити. Ми переможемо, це всім відомо. Ми переможемо, переможемо ворога, і заживемо з цим світом в мирі".

Враженнями від кіноперегляду поділилися і присутні на кіноперегляді жителі Маріуполя.

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

Голова наглядової ради, директорка Міжнародної української школи Литви Олена Внуковська прийшла на кіноперегляд разом зі своїм колективом, зустрівши литовського волонтера Робертаса, який забезпечив заклад підручниками і майже всього себе віддає Україні:

"Ми прийняли всіх дітей тимчасових переселенців... Ми не питали у вересні їх, звідки. Ми тільки зробили у школі символічне дерево - коріння. Литовські кольори намалювали на стіні школи і українські. І кожна дитина намалювала свій листочок, на якому написала своє ім'я, дату народження і з якого вона міста, І ось з цього дерева ми зрозуміли, що в нас дуже багато дітей: Маріуполь, Запоріжжя, Харків, окуповані території. Вчителі наші прийшли. І тільки сьогодні... Тиждень тому вчителі, які працювали в школі. Ми знали, що, скажем, вони з Маріуполя, з окупованих територій. Але ж ми ніколи про це не говорили, тому що це боляче. І коли мене запросили в Сейм, я дуже делікатно запитала, чи готові ви свідчити?

І ми почали разом плакати.

І розуміємо, що, якщо ми будемо тихо плакать, і нікому не розказувать, і нікому не свідчити, ніхто не буде знати, правда чи ні? Цей фільм - це історія двох родин. У нас таких родин на 1350 дітей... це виходить 1350 п'ятдесят родин в Литві. І, звичайно, це жахлива статистика. Ми маємо дякувати Литві за наш мирний притулок.

Бо зарплату нам сплачує Литва. А все решта... Так, ми відремонтували приміщення. Ми посадили квіти, ми зробили ансамбль "Берегиня". Ми вчимось, як боротися з посттравматичними синдромами. Ми намагаємось надати і арт-терапію. Але ж, звичайно, коли дивився такий фільм, ти розумієш, що слава Богу, нам пощастило, ми в безпеці, і ми можемо допомогти іншим.

Я знаю, це особисто в мене у Франції дитина з Маріуполя. Яка вже 16 березня була у Франції. І перші Українці у Франції були 3-го березня також. Тому ми не розділяємо. Зараз ми просто українці, закордонні українці, які мають нести правду і перемагати на всіх фронтах: і на освітянському, і на людяному людському. І нам дуже потрібні такі зустрічі, щоб подивитись в очі, щоб поділитись болем і своїми радощами. Тому що нам було сьогодні дуже приємно бачити нашого Робертаса. Який литовський наш військовий, який привіз нам підручники, підручники для школи. І звичайно, що зараз ми говоримо про нові плани. Як нам зробити літню школу, як прийняти всіх дітей з окупованих територій, щоб вони змогли відпочивати, радіти, і саме головне кожна мама незалежно від того з Чернігова вона, з Харкова чи з Києва, вона кожна має той стрес і біль, тому що вона не дома. Ми дякуємо мирній Литві, але ж ми всі хочемо додому, тільки трошки треба вивчити дітей наших, підняти на ноги і обов'язково з перемогою відбудувати нашу рідну Україну. Тому вчимося говорити литовською "лабей ачу" і дякуємо Україні!".

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

Діана, Маріуполь:

"Подивившись цей важкий фільм, я можу сказати, що він ну взагалі передає весь той біль, весь той жах, який пережили всі маріупольці. А я хочу... Ну, мені навіть нема чого додати, тому що все було на екрані. Я хочу подякувати Литві за те, що я і моя родина змогла почати життя з чистого аркуша. Велике дякую за це!

Я і моя родина евакуювалась з Маріуполя 16 березня. Саме в цей день був російський літак. Скинув авіабомби на драмтеатр. Моя домівка була дуже близько до цієї будівлі. Я жила у центрі міста, в старому місті Маріуполя. Загинуло дуже багато людей, дітей.

Дякую Богу за те, що елементарно у нас в цілів один з автомобілів, і ми змогли евакуюватись. А сьогодні ми вшановуємо героїчну боротьбу захисників Маріуполя. Дякуючи їм за те, що вони віддавали своє здоров'я, віддавали свої життя і до останнього захищали містян та наше місто. Це великий подвиг, про який ми завжди будемо пам'ятати. Слава Україні! Дякую за запрошення!"

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: facebook.com/zydre.gedrimaite

Анжеліка Медведєва, Маріуполь:

"Я дивилася на ці кадри і зрозуміло, що весь рік я була там. Сьогодні я бачила навіть... Вулицю, де ми жили.

Я відчувала так себе, немов я там досі зараз.

Весь рік я думала, що жива завдяки своїм чоловікам, які закривали собою мене. Мене, мою онучку, мою невістку.

Все, що було, було завдяки ним. Але... Я пригадую, як з першого дня ми дивилися, де наші хлопці, які на захищали. Як ми раділи і передавали один одному інформацію про те, хто бачив наших, де вони, коли вони прийдуть? Хай вони тримаються! Ми бачили з вікон, як трималася Азовсталь. Ми бачили хлопців, які бігли вулицями, стріляючи. Казали: «Боже, хай вони будуть живими!»

Тому хочу подякувати всім, хто захищав нас, всім хлопцям, які тримали зброю, які тримали місто. Скільки можна було. Весь рік я була вдячна всім тим людям, які підтримували взагалі Україну. Всім, чим тільки можна було.

І сьогодні, як і весь рік, я розумію, що зараз тут я маю можливість жити, відчувати себе живою. Вчуся радіти життю, наповнювати життям кожен свій день. І за це я вдячна людям і країні, в якій я знаходжусь. Люди, які стали новою родиною.

Ачу! Ачу лабей! Вся країна, яка стала новою вітчизною моєю разом з моєю країною - Україною!

Ми завжди кажемо Слава Україні! Сьогодні я хочу сказати слова, які весь рік хотіла сказати "Слава Литві!". Ви теж герої разом з усіма, хто допомагає Україні, хто живе Україною. Хто допомагає нам відчувати себе живими. Дякую!"

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT

Нагадаємо, під час кінопоказу у Конституційній залі литовського Сейму заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко подякував Литві і литовському народу за всебічну підтримку і разом з тим звернувся до союзників з побажанням надати більше зброї, продемонструвати більшу швидкість, більшу ясність, а також якомога швидше створити Міжнародний кримінальний суд, який наблизить логічний фінал для російських воєнних злочинців.

20 травня 2023 року виповнюється рік з того дня, коли останній захисник Маріуполя залишив укріплення «Азовсталі».