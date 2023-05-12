Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко закликав у Вільнюсі союзників дати більше зброї, бути «швидшими і яснішими»

11-го травня і Сеймі Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя.

Участь у презентації фільму взяли Спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен, Перший заступник Голови Верховної Ради України (ВРУ) Олександр Корнієнко, депутат Верховної Ради України Ігор Гузь, Посол України в Литовській Республіці Петро Бешта, українські бійці, біженці з Маріуполя, українська громада Литви.

Меценат заходу виступив віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас.

Модераторкою заходу виступила ведуча радіопрограми ЛРТ «Дружба захоплює» Жідре Гедрімайте.

Під час свого виступу перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко подякував литовському народу і його державним інституціям у боротьбі українського народу за свою свободу.

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT

«Це та підтримка, яка надихає український народ боротися далі. Тому що ми, як правильно, зазначила пані Спікер Вікторія Чміліте-Нільсен, та воля, яку проявляє український народ, просто фантастична. Одним з перших таких наших національних прикладів цієї волі духу була оборона Маріуполя. Зрозуміло, це був один з прикладів, який об'єднав не лише хлопців, які були там, вони були з різних підрозділів з різних частин Сил оборони, і вони об'єдналися під одним командуванням до того, щоб тримати цю точку, ту важливу частину фронту тоді. І так само об'єдналися тоді Україна на підтримку наших захисників Маріуполя. І термін, і назва цього заводу Азовсталь став просто одним символів одним з гасел того, що українці - це сталева нація», - зазначив перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко.

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT

За його словами, сталева Азовсталь тримались до останнього. І це було дуже важливо для того, щоб відкрилась ще більша допомога Україні, щоб дуже багато країн зрозуміло і погодилось, що українці будуть воювати за свою землю:

«Я думаю, що тим подвигом захисників Азовсталі перекреслили і закрили цю розмову про те, що там хтось за 3 дні має здатися і так далі».

Як зазначив Олександр Корнієнко, подвиг захисників Азовсталі важливо його зараз відтворювати в інформаційних матеріалах.

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT

«Відеоматеріали - це перше що має бути, і дуже важливо зараз такі фільми знімати, і з такими фільмами не лише в Україні нам бути і презентувати їх, а й на міжнародному рівні. Адже ми розуміємо, що це можливість знову привернення уваги до низки питань, які нас продовжують турбувати. Це, звичайно, відповідальність Російської Федерації за ці злочини. І ми розуміємо, що один з найважливіших треків міжнародних, яким ми займаємося, в якому нас дуже підтримали литовська сторона - це все таки створення Міжнародного спеціального кримінального трибуналу за злочини Російської Федерації», - заявив Олександр Корнієнко.

Він пообіцяв все робити для того, щоб на рівні Організації Об'єднаних Націй був створений цей трибунал і, врешті решт, Російська Федерація відповіла зокрема, за злочини, які вона вчинила щодо захисників Азовсталі зокрема і щодо маріупольців вцілому.

Він згадав, що мирне місто Маріуполь, починаючи з короткої окупації у 2014 році, просто розквітло. А те, на що перетворила його Росія - це жахливий злочин, за який доведеться відповідати.

Саме тому Олександр Корнієнко наголосив, що український народ чекає зрозумілих рішень:

«Це питання, звичайно, спецтрибуналу. І це питання підсилення санкційного тиску. Ми сподіваємось, що це все буде підтримано. Ну, а ми будемо у себе продовжувати героїчну нашу боротьбу, героїчний опір... Міжнародні наші питання - це важлива частина цього, тому знову закликаємо не зменшувати нам військову підтримку пряму, поставку зброї. Знову закликаємо збільшувати кількість поставок боєприпасів, зокрема, артилерії. Ми знову закликаємо бути трішки швидшими, трішки яснішими у питаннях загальної підтримки. І просимо спільноту європейську швидше приймати такі абсолютно епохальні рішення про мільйон снарядів, які вся Україна стоячи вітає зі сльозами на очах, з оплесками. Тому що кожен снаряд, який нам надасть Європа - це врятоване життя наших хлопців».

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT

Олександр Корнієнко окремо подякував Литві за програму підтримки реабілітації воїнів і за участь литовського нороду у кампаніях збору коштів на байрактари і радари для захисту українського неба:

«Сьогодні мали можливість ознайомитися, як це працює. Це дуже великий внесок в нашу перемогу, в нормальне наше повоєнне життя. Ну, звичайно, завершуючи, але, як кажуть, велика вдячність за людську підтримку. За ці збори коштів на байрактари, на радари, на все, що роблять литовські громадяни, це дуже відчувається. Це насправді дуже підтримує Україну. Не лише нашу дружбу і близькість наших народів, а ще й розуміння, що в принципі, ми воюємо не самі. Ми воюємо всі разом, кожен вносить свій свій внесок в це».

У залі Конституції Сейму Литовської республіки відбувся показ документального фільму «Моя війна» українського продюсера Олега Щербини, присвячений жителям та захисникам героїчного Маріуполя / фото: Олег Головатенко / LRT

Також заступник голови ВРУ відзначив роботу українських кінематографістів і висловив вдячність за можливість презентації фільму про жителів героїчного міста на найвищому рівні у Литві:

«Сподіваюсь, що ваш фільм, пане Олеже, буде показаний в багатьох парламентах світу. До цього долучимось обов'язково, допоможемо на рівні парламентської дипломатії. Ну і, звичайно, ті канали комунікації, зокрема, з країнами поза нашою коаліцією, з глобальним Півднем, те, чим я особисто займаюсь, обов'язково прикладу руку, щоб всі нейтральні країни теж це побачили, тому що нічого краще наших прикладів не мотивує. Це зрозуміло. Одне діло розповідати, інше діло показати, як це було насправді».

20 травня 2023 року виповнюється рік з того дня, коли останній захисник Маріуполя залишив укріплення «Азовсталі».